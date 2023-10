Kai širdyje dar ne ruduo…

Spalio 4 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžioji salė prisirinko pilnutėlė senjorų, Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojų. Buvę mokytojai, prekybininkai, kitų profesijų atstovai, įstaigų vadovai, žmonės, dirbę visuomeninį darbą, namų šeimininkės… Ir ne vienerius metus TAU lankančius klausytojus, ir naujokus suvienijo noras naujomis žiniomis ir įspūdžiais praturtinti savo kasdienybę, kūrybiškai ir aktyviai praleisti laiką, pabendrauti su kitais žmonėmis nutrūkus profesiniam keliui. Galimybė pratęsti socialinį gyvenimą, pasijusti naudingiems lemia tokį didelį TAU veiklos populiarumą Prienuose – per kelerius pastaruosius metus Trečiojo amžiaus universitetas išaugo iki 230 klausytojų. Įsitraukti į universiteto užsiėmimus Prienų rajono gyventojai gali nuo 55-erių metų.

Naujus, jau šeštuosius, mokslo metus atidarė Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danguolė Damijonaitytė, kuri, pasidžiaugusi dideliu prieniečių aktyvumu ir žingeidumu, pasidalino informacija apie universiteto veiklą, praėjusių metų ir būsimus renginius. Per dvejus metus universitete įvyko daugiau nei 46 įvairūs renginiai. Orientuotasi į tas temas ir veiklas, kurių anketose pageidavo patys lankytojai.

Per 70 proc. lankytojų pareiškė norą lankyti paskaitas ar užsiėmimus istorijos, kultūros, turizmo ir sveikos gyvensenos, žmogaus dvasinio tobulėjimo, psichologijos temomis, 94 proc. jų domina pažintinės kelionės Lietuvoje, 60 proc. norėtų pakeliauti po užsienio šalis, daugiau nei trečdalis vertina žygius pėsčiomis.

Buvo skaitomos paskaitos liaudies ir tradicinės medicinos, fizinio aktyvumo ir sveikatingumo, psichologijos, visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, kitomis gyvenimiškomis temomis. Vyko susitikimai ir pokalbiai su rašytojais, menininkais, keliautojais ir kitais įžymiais žmonėmis, kviesta į šventines, muzikines, kūrybines popietes, edukacijas, koncertus. Organizuoti mokymai apie nuotolinės Zoom platformos naudojimą, savęs pažinimo ir emocinio intelekto ugdymo praktikumai. TAU lankytojai nemažai keliavo: aplankė Austriją, Žemutinę Sileziją, dalyvavo išvykose į Druskininkus, Rygos nacionalinį operos ir baleto teatrą, Šiluvą, Tytuvėnus ir Skėmius.

D.Damijonaitytė žadėjo, kad ir šie TAU mokslo metai nestokos prasmingų veiklų, paskaitų, diskusijų, edukacijų, išvykų.

Spalį klausytojai bus pakviesti į paskaitą „Žydų kalendorinės šventės“, lapkritį paskaitą „Vidaus organų ligos dėl bendro kraujo apytakos sutrikimo“ skaitys gydytojas endobiogenikas T.Vilūnas, apie savo šeimos kelionę po Portugaliją pasakos keliautoja, fotografė J.Zailskienė. Renkama žmonių grupė ekskursijai po Molėtų kraštą, aplankant Lietuvos etnokosmologijos muziejų ir kitus lankytinus objektus. Informaciją apie planuojamus renginius galima rasti Prienų švietimo pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje ir Facebook’o puslapyje. D.Damijonaitytė ragino klausytojus jungtis į uždarą Prienų rajono TAU Facebook’o grupę. Šiuo metu grupėje yra 105 nariai.

TAU studentai pasiūlė pasodinti ąžuolų giraitę, kaip atminimą universiteto veiklai, todėl D.Damijonaitytė kreipėsi į Prienų rajono savivaldybės vadovus su prašymu surasti žemės sklypą, kurį būtų galima apželdinti. Dėkodama merui A.Vaicekauskui, vicemerei Jūratei Zailskienei už nuolatinį rūpestį, pagalbą ir bendradarbiavimą, ji vylėsi, kad ir šis TAU studentų sumanymas bus palaikytas.

Prienų rajono savivaldybės mero A.Vaicekausko, vicemerių J.Zailskienės ir L.Jančiukienės dalyvavimas TAU mokslo metų atidarymo šventėje ir sveikinimai rodo jų požiūrį, kad darbinę karjerą baigę vyresnio amžiaus žmonės išlieka reikšminga visuomenės dalimi, todėl jų fizinis, socialinis ir psichologinis aktyvumas turi būti skatintinas.

Dalė Lazauskienė