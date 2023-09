Caritas dėkoja už aukas Ukrainai

Lietuvos Caritas dėkoja visiems, prisidėjusiems prie šeštosios paramos Ukrainai rinkimo kampanijos daiktais, maisto produktais, lėšomis, savanoryste ir informacijos sklaida. Piniginė parama namų atstatymui deokupuotose Ukrainos teritorijose bus renkama iki 100 tūkst. eurų. Tikslas – prieš žiemą labai konkrečiai padėti bent 100 žmonių.

Šeštojoje Lietuvos Carito paramos Ukrainai kampanijoje, kuri prieš pat mokslo metus – rugpjūčio 28-30 dienomis – vyko daugiau nei 30-tyje Lietuvos miestelių ir miestų,

Caritas prašė paaukoti ne tik higienos priemonių, negendančio maisto produktų, buitinės chemijos Ukrainoje likusiems žmonėms, bet ir mokyklinių reikmenų: kuprinių, penalų, sąsiuvinių, rašymo, piešimo, spalvojimo priemonių.

„Žmonės noriai dalinosi mokyklinėmis prekėmis, kurias rinkome pirmą kartą. Tikriausiai, pirkdami savo vaikams, nupirko bei atnešė ir Ukrainos vaikams. Įvairių mokyklinių prekių paaukota daugiau nei 6000 vienetų. Daugiausia surinkome įvairių piešimo, spalvinimo ir rašymo priemonių bei sąsiuvinių. Kuprinių turime 200“, – pristatydama šios paramos Ukrainai kampanijos rezultatus, vardijo Lietuvos Carito generalinė sekretorė D. Bukeikaitė.

Įvairių ilgo galiojimo maisto produktų surinkta per 4000 pakuočių. Daugiausia žmonės aukojo kruopų ir konservų. O štai higienos prekių surinkta per 13 tūkst. vienetų. Daugiausia aukota šampūno, prausimosi, dantų priežiūros priemonių ir sauskelnių suaugusiesiems.

Buitinės chemijos prekės buvo mažiausiai populiarios tarp atneštų dovanoti daiktų. Iš viso surinkta per 600 vienetų įvairios buitinės chemijos: skalbimo miltelių pakuočių, skystų skalbiklių, muilo.

Daiktų rinkimo kampanijos metu kai kurios parapijos rinko ir aukojo pinigų, už kuriuos Caritas pirks trūkstamų prekių.

100 tūkst. eurų – apgriautų namų atstatymui

Šeštosios paramos Ukrainai kampanijos metu taip pat pradėtos rinkti lėšos apgriautų namų atstatymui deokupuotose Ukrainos teritorijose.

Kaip sakė D. Bukeikaitė, Lietuvos Carito tikslas – surinkti bent 100 tūkst. eurų, nes padėti vienam vienišam seneliui ar šeimai su vaikais reikia nuo 100 iki 3000 eurų paramos: „Prieš žiemą norisi labai konkrečiai padėti užtaisyti skylę šalia Bučos gyvenančios močiutės Ninos namo stoge, prisidėti prie kitų Lietuvos karitiečių lankytų pažeidžiamų žmonių, be maitintojų likusių šeimų namų paremontavimo“.

Apgriautų namų atstatymui jau surinkta beveik 22 tūkst. eurų, dar trūksta 78 tūkst. eurų, tad pagal išgales visą rugsėjį ir spalį prašoma žmonių prisidėti pinigine auka.

Lėšų Ukrainai galima pervesti į specialią Lietuvos Caritas sąskaitą – LT25730001011

5125026, paskirtyje nurodant „Parama Ukrainos žmonėms“. Įmonės, galinčios skirti paramą daiktais ar prekėmis, gali susisiekti el. paštu caritas@caritas.lt arba telefonu +37067081814

Carito paramos rinkimas Ukrainai rugpjūčio 28-30 dienomis – antras šiemet ir šeštas nuo karo pradžios. Per Caritą Ukrainoje ir kitus partnerius Lietuvos žmonių paaukota parama pasiekė Severodonecką, Lvivą, Mostyską, Odesą, Kyjivą ir jo apylinkes, Poltavą, Mykolajevą, Volynę, Dniprą, Donecką, Chersoną ir Charkivą.

Parengta pagal Lietuvos Carito informaciją