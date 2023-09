Rūpi ir mokyklų ateitis, ir žymių žmonių atminimas…

Pirmasis naujo politinio sezono Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyko Rugsėjo 1-osios išvakarėse, todėl tarp 29 darbotvarkės klausimų apsvarstyti ir keli švietimo srities projektai: nustatytas klasių, ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ir pareigybių skaičius ugdymo įstaigose, patvirtinti priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai šiems mokslo metams, pristatyti nauji įstaigų vadovai, diskutuota apie pavėžėjimą ir rajono paribyje esančių mokyklų ateitį.



Jau ne vienerius metus po politikų padidinamuoju stiklu atsiduria Pakuonio pagrindinė mokykla, kuri dėl mažėjančio mokinių skaičiaus susiduria su klasių komplektų formavimo problemomis. Šiame posėdyje Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas pristatė su mokyklos administracija aptartą sprendimo projektą, pagal kurį mokykla šiais mokslo metais nekomplektuos 6 klasės, nes joje yra vos trys mokiniai. Nepilnos 8-osios klasės, kurią lankys šeši mokiniai, išlaikymui paprašyta lėšų iš Savivaldybės biudžeto. 2–3 klasės yra jungiamos, 5 kl. ir 9 kl. turi po aštuonis mokinius, todėl, anot R.Zailsko, tokio skaičiaus pakanka, kad klasių komplektai būtų formuojami.

Tvirtinant projektą, dalis Tarybos narių nebalsavo arba susilaikė. Opozicijos lyderei Loretai Jakinevičienei parūpo iš R.Zailsko, kaip rajono švietimo stratego, išgirsti, kokia ateitis mokyklos laukia. Anot skyriaus vedėjo, sprendimus priima Savivaldybės taryba, todėl, jeigu situacija mokykloje prastės, politikams bus teikiamas siūlymas pakoreguoti ugdymo įstaigų tinklo planą.

Politikai diskutavo, siekė sužinoti, iš kokių vietovių atvykę vaikai mokosi Pakuonyje, dėl kokių priežasčių mokykla nesurenka mokinių, lygino mokyklą, jos aplinką su kitoje seniūnijoje esančia ugdymo įstaiga, siūlė organizuoti anketinę apklausą, kuri padėtų atsakyti į klausimus dėl tėvų pasirinkimo ir mokinių migracijos krypčių, nes, pasak Tarybos narių, būtų gaila uždaryti mokyklas, į kurias nemažai investuota. Diskusijas nutraukė Rima Zablackienė, ragindama kolegas neieškoti sąmokslo teorijų, viešai nemenkinti mokyklos vardo, juolab kad jos pasiekimai geri, dirba kompetentingi mokytojai.

Sulig naujos direktorės Linos Damijonaitytės paskyrimu vadovauti Prienų švietimo pagalbos tarnybai, didėjančiomis įstaigos veiklos apimtimis, daugumos politikų balsais patvirtintas direktoriaus pavaduotojo etatas. Didžiausias leistinas pareigybių skaičius tarnyboje nustatytas 14,4. Pagrįsdama etato poreikį, naujoji direktorė, anksčiau įstaigoje dirbusi metodininke, sakė, kad tarnybos darbuotojų krūviai dideli, dalis jų teikia svarbią pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniams, vykdoma metodinė veikla, daugiau dėmesio tenka skirti karjeros ugdymui ir Trečiojo amžiaus universiteto veiklai. Pasak jos, direktoriaus pavaduotojui ir bus priskirta kuruoti šias dvi sritis. Arūnas Vaidogas teigė, kad palaikys sprendimą tuo atveju, jeigu tarnyba suaugusiųjų švietimo veiklas išplės į seniūnijas.

Taryba pritarė sprendimo projektui pirkti neskelbiamų derybų būdu nekilnojamąjį turtą, esantį Mato Šalčiaus g. 30, Čiudiškių kaime, Išlaužo seniūnijoje. Įsigijusi pastatus Savivaldybė sieks sutvarkyti keliautojo, žurnalisto, visuomenininko Mato Šalčiaus tėviškės sodybą ir išsaugoti šio žymaus kraštiečio atminimą, įsteigiant nuolatinę ekspoziciją. Sodyboje – gyvenamasis namas, keturi ūkiniai pastatai, statyti 1908 ir 1931 metais, žemės sklypas ir kiti priklausiniai, todėl jiems sutvarkyti prireiks investicijų.

Taryba patvirtino Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Prienų rajono savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatus ir nustatė „pagalvės“ mokesčio dydį – po 1 eurą asmeniui už vieną nakvynę registruotuose kempinguose ir rajono apgyvendinimo įstaigose. Ši naujovė įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d., į Savivaldybės biudžetą surinktos lėšos bus naudojamos turizmo infrastruktūros gerinimui. Egidijus Visockas nuogąstavo dėl to, ar pabrangęs apgyvendinimas nepristabdys ir taip ne per didelių turistų srautų.

Posėdyje nustatytas keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifas – 0,09 Eur/km (be PVM) ir mažiausia vienkartinio bilieto kaina – 0,55 Eur (be PVM). Sprendimas bus taikomas nuo 2023 m. spalio 1 d.

Tvirtindami rajono mokinių vežimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą politikai nepraleido progos padiskutuoti dėl galimybių pavėžėti mokinius ir į neformalaus ugdymo įstaigas, opozicijos atstovai siūlė šį klausimą atidėti, bet dauguma politikų nematė tam poreikio.

Taryba pritarė bendradarbiavimo sutarčiai tarp Prienų rajono savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės dėl transporto lengvatas turinčių keleivių vežimo vietiniu priemiestiniu autobusu 172 maršrutu Kauno autobusų stotis–Margininkai–Piliuona ir 179 maršrutu Kauno autobusų stotis–Piliuona–Arlaviškės nuostolių kompensavimo. Pasikeitus vežėjui, vežimo paslaugą pagal sutartį septynerius metus teiks UAB „Kautra“. Prienų rajono savivaldybei prie šių maršrutų išlaikymo teks prisidėti maždaug po 1300 eurų kas mėnesį. Algis Marcinkevičius siūlė laikotarpį sutrumpinti iki trejų metų, tačiau paaiškėjo, jog Kauno rajono savivaldybės taryba sutartį yra jau patvirtinusi, tad ir prieniečiams teko pasekti jos pavyzdžiu.

Patvirtintos Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Prienų rajono savivaldybėje, Savivaldybės valdomose bendrovėse, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklės, taip pat Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašas, kuris numato, jog geltonieji autobusiukai gali būti nuomojami ir kitiems Prienų rajono savivaldybės juridiniams ir privatiems asmenims, jeigu tuo metu nėra mokiniams ir mokytojams numatyto mokyklinių autobusų naudojimo poreikio.

Taryba pavedė savivaldybės merui inicijuoti Prienų rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimą. Jis bus kuriamas funkciniu, tarp sveikatos priežiūros įstaigų sudaromų sutarčių pagrindu ir, tikimasi, šis modelis bus mažiau skausmingas, nes nereikės struktūrinių pertvarkymų. Susitarus, kokias paslaugas Centras teiks, bus sudaromos sutartys su Ligonių kasa. Kaip sakė Savivaldybės gydytojas Virginijus Slauta, Sveikatos centras pajėgus teikti per 20 sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugų.

Buvo priimti ir kiti sprendimai dėl biudžeto pajamų patikslinimo, seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos, turto perdavimo, nuomos, socialinės paramos, nenaudojamų, apleistų žemės sklypų ir t.t. Posėdžio pabaigoje politikai aptarė rūpimas temas, susijusias su Prienų krepšinio, futbolo vystymo strategija, kelių ir gatvių asfaltavimo darbais.

Dalė Lazauskienė