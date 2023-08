Trys Prienų ugdymo įstaigos turi naujus vadovus

Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danguolė Damijonaitytė, „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Giedrė Tautvydienė, lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Rita Anušauskienė – švietimo lyderės, laimėjusios konkursus į Prienų ugdymo įstaigų vadovų postus ir jau pradėjusios eiti šias pareigas.

G. Tautvydienė – fizikos ir astronomijos bei informatikos mokytoja, dirbusi mokytoja Balbieriškio vidurinėje mokykloje, direktoriaus pavaduotoja ir direktore Kunigiškių pagrindinėje mokykloje, direktoriaus pavaduotoja ugdymui „Ąžuolo“ progimnazijoje.

D. Damijonaitytė taip pat dirbo Kunigiškių ir Balbieriškio pagrindinėse mokyklose, be to, buvusioje Tartupio pagrindinėje mokykloje, keletą metų ėjo Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas, nuo 2017 m. dirbo Prienų švietimo pagalbos tarnyboje metodininke, o pastaraisiais metais vadovavo be vadovo likusiai tarnybai.

Dvi vadovės puikiai pažįstamos savo kolektyvuose, nes ir anksčiau dirbo tose pačiose įstaigose, tik ėjo kitas pareigas, o naujoji „Pasakos“ direktorė edukologė R. Anušauskienė atvyko iš Alytaus. Ji įvairiuose Alytaus lopšeliuose-darželiuose dirbo ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagoge, o nuo 2019 m. – lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Prieš keletą savaičių naujosios ugdymo įstaigų vadovės savo veiklos planais ir lūkesčiais pasidalijo su Prienų r. savivaldybės meru. Rugpjūčio 21 d. meras Alvydas Vaicekauskas ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas l.-d. „Pasaka“ direktorę R. Anušauskienę pristatė ugdymo įstaigos kolektyvui. „Manau, kad komisija išrinko tinkamą vadovą, turintį patirtį“, – sakė meras, palinkėdamas sėkmės, prisijungiant prie darbštaus lopšelio-darželio darbuotojų būrio, puoselėjant gerą mikroklimatą darbe, kad visi su džiaugsmu eitų į darbą, nes tai, anot mero, atsiliepia ir tėvams, ir mažiesiems įstaigos lankytojams.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas bei konkurso komisijos pirmininkas R. Zailskas, sveikindamas įstaigos vadovę su naujomis pareigomis, palinkėjo, kad ir praktikoje viskas vyktų taip pat puikiai ir sklandžiai, kaip ir atrankos metu, laikant teorinį egzaminą, kad stipri, išskirtinė „Pasakos“ bendruomenė ir toliau tokia būtų su nauja vadove.

Priėmusi vadovų ir kolektyvo sveikinimus naujoji direktorė patikino besijaučianti kaip namuose ir žadėjo padaryti viską, jog jos vadovaujama ugdymo įstaiga nuosekliai augtų, o visi – darbuotojai, tėveliai, vaikučiai taip pat jaustųsi kaip namuose. „Vienas vadovas – niekas. Visa komanda, bendruomenė gali pasiekti gražiausių tikslų,“ – sakė R. Anušauskienė.

Prienų r. savivaldybės informacija