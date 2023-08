Nauja paslauga: pacientus pavėžės nuo namų durų iki gydymo įstaigos

Nuo rugpjūčio 1 d. dalyje Lietuvos savivaldybių, tarp jų – ir Prienų rajono bei Birštono, startavo bandomasis pacientų pavėžėjimo į gydymo įstaigas specialiai jiems skirtu transportu projektas, finansuojamas valstybės ir savivaldybių lėšomis. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, pristatydamas šią paslaugą, teigė, jog bandomasis projektas tęsis iki kitų metų liepos 1 d., jo įgyvendinimui iš valstybės biudžeto bus skirta apie 7 mln. eurų. Vėliau, įvertinus surinktus duomenis, ištestavus paslaugos mastą bei paklausą, išsiaiškinus išryškėjusias rizikas ir problemas, bus atitinkamai koreguojami teisės aktai ir sprendžiama dėl paslaugos plėtros visos valstybės mastu.

Prisidės prie sveikatos problemų sprendimo

Kaip pažymėjo sveikatos apsaugos ministras A.Dulkys, Lietuva yra sparčiai senėjanti, ir šiam iššūkiui reikia pasiruošti. Anot jo, naujovė sveikatos priežiūros sistemoje gimė savivaldos atstovų siūlymu. Savivaldybės pageidavo, kad, vykstant sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformai, lygiagrečiai būtų sprendžiamas ir pavėžėjimo į gydymo įstaigas klausimas, nes nemažai socialiai jautrių grupių pacientų dėl nepakankamų pajamų, sveikatos būklės, neišvystytų viešojo transporto paslaugų negali patys nuvykti į medicinos įstaigas ir gauti specialistų konsultacijas, atlikti tyrimus ar procedūras.

Paslaugos apimtys bus didinamos etapais

Ministro teigimu, ši paslauga pacientams, nepatenkantiems į skubiosios medicinos pagalbos paslaugų apimtis, bus organizuojama planiniu būdu ir, tikimasi, padės sklandžiai išspręsti daugelį sveikatos problemų arčiau namų – savo ar gretimose savivaldybėse. Naujoji paslauga bus teikiama dviem lygmenimis – vežant pacientus į vietos savivaldybės gydymo įstaigas (ir iš jų) ir į/iš nacionalines gydymo įstaigas. Pacientai pagal sveikatos būklę bus pervežami dviejų rūšių transportu – įprastu ir specializuotu, pritaikytu asmenims, turintiems specialių poreikių.

Bandomasis pavėžėjimo modelis atskiras pacientų grupes įtrauks etapais. Pradiniame etape, nuo rugpjūčio 1 d., pavėžėjimas organizuojamas tiems pacientams, kuriems reikia hemodializės ir transplantacijos paslaugų. Po mėnesio, nuo spalio 1 d., bus vežami 75 metų ir vyresni asmenys, gaunantys mažas pajamas. Nuo lapkričio 1 d. paslauga bus pradėta teikti negalią turintiems asmenims, o nuo gruodžio 1 d. – kitiems socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Nuo 2024 m. sausio 1 d. pacientai, atitinkantys nustatytas indikacijas, galės būti parvežami ir po apsilankymo skubios pagalbos skyriuose.

Pavėžėjimą koordinuos Socialinių paslaugų centras

Prienų rajono savivaldybės teritorijoje pavėžėjimo paslaugų funkcijas patikėta organizuoti Prienų socialinių paslaugų centrui. Šios įstaigos Bendrojo skyriaus vadovė Aurelija Žemaitienė, koordinuojanti minėtą projektą, pasakojo, kad Prienų rajone nuo rugpjūčio 1 dienos nemokamas pavežimas į Prienų hemodializės centrą organizuojamas penkiems pacientams, kurie negali nuvykti patys: nevairuoja automobilio, neturi artimųjų, kurie pavėžėtų, vienas iš jų juda su neįgaliojo vežimėliu. Palyginimui: iš viso Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse yra 17 pacientų, kuriems keliskart per savaitę reikalingos hemodializės procedūros. Darbingo amžiaus pacientai į Hemodializės centrą nuvyksta savarankiškai. Paslaugos reikalingiems birštoniečiams ją organizuoja Birštono savivaldybės įpareigota įstaiga – Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras.

– Teikti pavėžėjimo paslaugą įstaigos transportu ar nedarbo valandomis neturime galimybių, todėl organizavome viešuosius pirkimus ir sudarėme dvi sutartis su išorės pavežėjais MB „Asidus“ ir MB „Martada“, vieno iš jų automobilis pritaikytas vežti ir neįgaliuosius. Atskirai nupirktos ir lydinčiojo asmens paslaugos. Jis lydės į gydymo įstaigas tuos pacientus, kurie jaučiasi nesaugiai, yra sutrikusi orientacija ar svaigsta galva, todėl reikia pagalbos iš šalies. Socialinių paslaugų centre taip pat įsteigtas administratorės etatas, ji registruoja užsakymus, suderina paslaugos gavimo laiką, sudaro grafiką pavežėjams. Kol paslaugos teikimo tvarka nusistovės, registruotis paslaugai pirmiausia prašome Socialinių paslaugų centro tel. 8 645 66101. Užsisakyti paslaugą po darbo valandų ar savaitgalio dienomis, t.y. visą parą, galima ir Karštosios linijos trumpuoju tel. numeriu 1808, – pabrėžė A.Žemaitienė.

Projekto koordinatorės teigimu, kol paslauga bus testuojama, teks įveikti įvairius iššūkius. Vienas iš jų – suvaldyti pacientų srautus, optimizuoti išteklius ir užtikrinti paslaugos teikimą, kai vienu metu jos prireikia keliems pacientams. Pasak jos, įvertinant proceso naujumą, ir pacientams, ir medicinos personalui reikės prisijaukinti naują paslaugą, apsiprasti su patvirtinta jos teikimo tvarka.

– Pradiniame etape bus svarbu pacientams išaiškinti, kokioms gyventojų grupėms, kokiais atvejais priklausys nemokamo pavėžėjimo paslauga. Pabrėžiu, kad ji bus teikiama turintiems sveikatos priežiūros specialisto siuntimą dėl gydytojų specialistų konsultacijų ar tyrimų Prienų, Kauno, Marijampolės, Alytaus miestų II lygio gydymo įstaigose, – atkreipė dėmesį Aurelija Žemaitienė.

Ji pridūrė, kad Prienų socialinių paslaugų centras organizuos pavėžėjimo paslaugas socialiai neapsaugotiems asmenims, turintiems nustatytą 55 proc. ir mažesnį darbingumo lygį, neįgalumo arba specialiųjų poreikių lygį, ir 75 m. arba vyresniems žmonėms, kurie neturi pakankamai pajamų.

Bandomasis projektas Prienų rajone, kaip ir kitose savivaldybėse, valstybės lėšomis bus finansuojamas iki 2024 m. vasario 28 dienos, tam numatyta per 317 tūkst. eurų, o nuo kovo 1 d. iki liepos 1 d. pavėžėjimo paslaugos tęstinumą privalės užtikrinti pati Savivaldybė. Preliminariais paskaičiavimais, per bandomąjį laikotarpį rajono gyventojams galės būti iš viso suteikta maždaug 3500 paslaugų.

Specializuotas pavėžėjimo paslaugas teiks Prienų ligoninė

Už specializuotą pacientų pavėžėjimą, atsižvelgiant į jų sveikatos būkles, atsakinga viena iš projekto partnerių – Prienų ligoninė, turinti greitosios medicinos pagalbos automobilį, aprūpintą reikiama medicinos įranga, neštuvais, deguonimi, taip pat – medicinos personalą, galintį pasirūpinti pacientu pervežimo metu.

Kaip patikslino Prienų ligoninės dokumentų administravimo ir valdymo specialistė Gerda Židanavičienė, įstaiga organizuos pervežimus į artimiausią gydymo įstaigą tų pacientų, kuriems reikalinga lydinčio mediko pagalba, būtina deguonies terapija ar transportavimas gulimoje padėtyje.

– Dėl paslaugos reikalingumo spręs pacientą gydantis šeimos gydytojas ar terapeutas, kuris, išrašydamas siuntimą, pažymės, kokio tipo pavėžėjimas – nespecializuotas ar specializuotas – pacientui reikalingas. Informacinėje sistemoje ESVIS bus patikrinama, ar ši paslauga pacientui priklauso, – sakė G.Židanavičienė.

Paslaugą galima užsisakyti ir per gydytoją, ir tiesiogiai

Sveikatos apsaugos ministerija pažymi, kad paslaugą bus galima užsisakyti dviem būdais – per gydytoją ir tiesiogiai. Kai siuntimą išrašys gydytojas, jis e. sveikatos sistemoje pažymės paslaugos reikalingumą. Kai asmuo kreipsis tiesiogiai telefonu, registratorė patikrins, ar asmuo atitinka kriterijus, su juo susisieks ir suderins vežimo laiką.

Pavėžėjimo paslauga bus galima pasinaudoti specializuotoms (antrinio ir tretinio lygio) paslaugoms gauti, taip pat dėl planinės ambulatorinės pagalbos – dienos chirurgijos, dienos stacionaro paslaugų. Taip pat pavėžėjimas galios esant planinės ambulatorinės reabilitacijos paslaugų (medicininė, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija), planinės hemodializės paslaugos poreikiui, organų transplantacijos atveju, kai pacientui reikia nuvykti į centrą atsiradus potencialiam donorui.

Prašo pacientų supratingumo

Prienų socialinių paslaugų centro Bendrojo skyriaus vadovės Aurelijos Žemaitienės įsitikinimu, pradėto įgyvendinti pilotinio projekto ,,Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“ sėkmė priklausys nuo visų bendradarbiaujančių partnerių susiklausymo, todėl Socialinių paslaugų centro iniciatyva buvo organizuotas Prienų rajono savivaldybės administracijos ir sveikatos priežiūros įstaigų atstovų susitikimas, kuriame ir aptartos projekto partnerių funkcijos bei kiti su projektu susiję klausimai. Iškilus nesklandumams, ji prašo gyventojų supratingumo, projekto koordinatorės teigimu, dėl to bandomasis projektas ir vykdomas, kad būtų identifikuotos problemos, ir, įveikus trūkumus, tinkamai pasirengta pacientų pavėžėjimui visu pajėgumu.

Dalė Lazauskienė