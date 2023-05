Puiki patirtis

Programuotojas – šiomis dienomis labai aktuali ir paklausi profesija, tačiau šis darbas tikrai ne iš lengvųjų. Mokiniai, kurie pasirenka mokytis programuoti, tarsi priima iššūkį įveikti daug kliūčių. Nelengva mąstyti ir dirbti, kai draugai linksmai lekia namo, kai niekaip nesugalvoji algoritmo, neišnarplioji užduoties, bet koks puikus jausmas, kai su šiomis kliūtimis susidoroji.

Birštono gimnazijoje programavimo pradmenų ir robotikos modulį pasirinkę dvidešimt keturi 5-7 klasių mokiniai. Turime 10 robotukų SPIKETM rinkinių, su kuriais labai noriai dirba penktokai, vyresnieji renkasi scratch programavimo kalbą. Darbas vyko visus mokslo metus. Su penktokais kūrėme pramogų parką, mėnuleigius, organizavome velykinių zuikių varžybas, šiuo metu konstruojame ir programuojame mašinas, kurios atstatys sugriautus po karo miestus ir pan. Septintokai gilinosi į algoritmų kūrimą, bandė suprogramuoti savo žaidimą, animacinius vaizdus ir pan. Kai nusibosta veiklos klasėje, vykstame į kelionę. Šiais mokslo metais pasirinkome pabėgimo kambarius Kaune. Mus sužavėjo labai įdomūs kambarių idėjos sumanymai, įtraukianti ir apjungianti veikla. Vaikai turėjo galimybę atsiskleisti kaip lyderiai, mąstytojai, idėjų generuotojai, puikūs draugai ir pagalbininkai.

Po to, kai įveikėme tikrai sudėtingas užduotis, visi linksmai papietavome Akropolio pramogų centre ir sugrįžome į Birštoną. Tokios išvykos turi labai didelę reikšmę. Jos – ne tik dovana vaikams už puikų metų darbą, bet ir šauni priemonė juos geriau pažinti, visiems susidraugauti, be to, tobulinti loginį mąstymą, įžvalgumą ir pan. Pavadinčiau vykusią veiklą puikia patyrimine pamoka. Dėkoju mokytojoms, kurios mus lydėjo ir kartu su mumis ieškojo paslėpto kambario rakto. Tikiuosi, kitais mokslo metais pratęsime savo darbus su dar gausesne mokinių komanda ir su sudėtingesniais robotais, kurių planuojame įsigyti.

Birštono gimnazijos IT mokytoja Asta Ferevičienė