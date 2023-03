Priminimas ūkinių gyvūnų ir augintinių laikytojams

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Alytaus departamento Prienų skyrius primena, kad kiekvienas ūkinių gyvūnų laikytojas privalo registruoti, ženklinti laikomus ūkinius gyvūnus, vesti jų apskaitą. Duomenis apie bandomis registruotus ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules, laikytojas turi registruoti ne rečiau kaip du kartus per metus kiekvieno pusmečio sausio ir liepos mėnesiais.

Kiaulių laikytojai per einamųjų metų kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį sausį, balandį, liepą, spalį privalo Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) elektroninėje informacinėje sistemoje suvesti (ar pateikti veterinarijos paslaugų teikėjui arba VMVT teritoriniam padaliniui) duomenis apie kiaulių laikymo vietą, bandos Nr., laikomų kiaulių skaičių ir amžių, užpildydami GŽ-1 formą. Pateiktos deklaracijos galioja tik einamaisiais metais. Kiaules privaloma įsigyti tik su vidaus prekybos sertifikatu ir paženklintas į vieną ausį su bandos numeriu, iš kurios kiaulės yra išvežamos. Apie kiaulių atvežimo įvykį pranešti per 7 kalendorines dienas.

Ūkinių gyvūnų (galvijų, avių, ožkų, arklių, ponių) laikytojai gyvūnų judėjimo (išvežimo ir atvežimo) ir kaitos (prieauglio atsivedimo ir paženklinimo, skerdimo savo reikmėms, kritimo) įvykius ŽŪIKVC elektroninėje informacinėje sistemoje turi registruoti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

Dabar, prieš ganyklinį laikotarpį, pats laikas užsakyti pamestus ausų įsagus galvijams, avims ir ožkoms. Ausų įsagai privalo būti abiejose ausyse.

Kviečiame visus gyvulių laikytojus laiku deklaruoti bandomis laikomus ūkinius gyvūnus. Individualiais identifikavimo ausų įsagais paženklintus ūkinius gyvūnus ir jų įvykius registruoti ir pranešti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Visa atsakomybė už teikiamų duomenų teisingumą tenka ūkinių gyvūnų laikytojui. Apskaitos dokumentai turi būti saugomi už 3 metų laikotarpį.

Primename, kad nelaimės atveju (sudraskius laukiniams gyvūnams, gyvūnų užkrečiamos ligos atveju ir t.t.) tik tinkamai paženklintų ir laiku užregistruotų ūkinių gyvūnų laikytojai turi teisę į valstybės paramą dėl patirtų nuostolių kompensavimo.

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisas, nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo privalomas gyvūnų augintinių – šunų, kačių ir šeškų ženklinimas mikroschemomis ir jų registravimas Gyvūnų augintinių registre. Kas to nepadarė, suskubkite, esant nepaženklintam naminiam gyvūnui jo šeimininkui bus skiriama piniginė bauda.

Kilus klausimams dėl gyvūnų ženklinimo ir registravimo, prašome kreiptis į VMVT Alytaus departamento Prienų skyrių tel. 8-319-60410 arba el. p. prienai@vmvt.lt

VMVT informacija