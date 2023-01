Daugiau gyventojų atvyksta nei išvyksta, bet demografinė situacija išlieka nepatenkinama

Pasibaigus dar vieneriems kalendoriniams metams, Birštono savivaldybės teisės ir civilinės metrikacijos skyrius tradiciškai parengė statistinę ataskaitą, kurios skaičiai pailiustruoja, kaip per pastarąjį penkerių metų laikotarpį pasikeitė Savivaldybės demografinė padėtis, kokie su ja susiję rodikliai stebėti 2022-aisiais.

Tvarkantis ir gražėjant Birštonui, kylant daugiabučiams, daugėjant paslaugų, vis daugiau jaunų šeimų pasirenka savo ateitį kurti, vaikus auginti švarioje ir jaukioje aplinkoje, tarp vaizdingųjų Nemuno kilpų. Ar šie teigiami pokyčiai atsispindi ir statistikoje?

Skyriaus vedėjo pavaduotojos civilinės metrikacijos ir deklaravimo klausimais Renatos Akelienės teigimu, 2022 metais demografinė situacija Savivaldybėje išliko nepatenkinama: mirė 68 žmonės, o gimė 32 vaikai.

Per penkerius metus nuo 2018-ųjų Savivaldybėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius sumažėjo nuo 4566 iki 4455, tačiau praėjusių metų pokytis, palyginti su 2021 m., yra teigiamas, 33-mis gyventojais daugiau prisiregistravo Birštone. Didžioji dalis gyventojų susitelkusi mieste (3326), kaimiškoje teritorijoje gyvena per trečdalį (1129) gyventojų.

Gyventojai pernai pasiskirstė taip: moterų gyveno 2363, vyrų – 1956; pagal amžių gausiausią žmonių grupę sudarė gyventojai nuo 45 iki 65 metų (1326); antroje vietoje – pensinio amžiaus žmonės nuo 65 metų (1103), trečioje – jauni žmonės nuo 25 iki 45 metų (1037). Vaikų iki 7 metų registruota 214, nuo 7 iki 16 metų – 327, nuo 16 iki 18 metų – 62, nuo 18 iki 25 metų – 250.

Birštono seniūnijoje tarp deklaravusiųjų gyvenamąją vietą daugiausia gyvena darbingo amžiaus asmenų (nuo 18 m. iki 65 m. a. grupėse – 727 asmenys).

2022 metais gauti 55 prašymai santuokai įregistruoti, jaunavedžiams pageidaujant 6 santuokos įregistruotos laisvai pasirinktoje vietoje. Išsituokė 14 porų.

Per praėjusius metus įregistruotos 68 mirtys (mirė 40 moterų ir 28 vyrai).

Mirusių žmonių amžiaus vidurkis: moterų – 81 m., vyrų – 71 m..

Pernai gauti 32 prašymai įregistruoti gimimą (gimė 19 mergaičių ir 13 berniukų). 2022 m. populiariausi suteikti vardai: mergaičių – Goda, berniukų – Neitas, Herkus, Kristupas.

Tėveliai savo atžaloms rinkosi ir kitus vardus: Rugilė, Lėja, Adrijana, Mikelė, Silvija, Tėja, Iglė, Adelė, Olivija, Emilija, Mila, Ana, Gabija, Urtė, Kaja, Medeina; Lukas, Raigardas, Domas, Motiejus, Petras, Vytis, Leonas.

Pagal gyventojų, 2013-2022 metais pasinaudojusių deklaravimo paslaugomis Birštono savivaldybėje, skaičių pastebima, kad jų į Savivaldybę atvyksta daugiau nei išvyksta. Anot R.Akelienės, lyginant santykį gyventojų, deklaravusių išvykimą iš Lietuvos Respublikos 2013 metais (62 asmenys) ir 2022 metais (39 asmenys), tendencija gerėja, nes išvykstančiųjų skaičius per minimą laikotarpį sumažėjo iki 23 asmenų.

Parengė Dalė Lazauskienė