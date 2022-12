Lietuva – viena didelė biblioteka: nuo šiol knygas iš bet kurios viešosios bibliotekos galima atsisiųsti nemokamai

Nuo šiol kiekvienas skaitytojas, neradęs norimos knygos savo bibliotekoje, galės nemokamai ją užsisakyti iš bet kurios kitos Lietuvos bibliotekos. Šią galimybę suteikia tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – knygų dalijimosi tarp šalies bibliotekų paslauga, kuria naudojantis viena biblioteka skolina leidinius kitai. Nors ši paslauga visuomenei teikiama jau ne vienerius metus, nuo šiol ji tampa dar patrauklesnė?– nuo šių metų spalio 1 d. norimą knygą ar leidinį iš kitos bibliotekos galima užsisakyti nemokamai. Daugiau apie paslaugą pasakoja Edita Urbonavičienė, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė.

Pasak Editos Urbonavičienės, tarpbibliotekinio abonemento paslauga ypatinga tuo, kad net tolimiausiuose Lietuvos kampeliuose gyvenantys žmonės turės galimybę skaityti knygas, esančias tik didžiosiose šalies bibliotekose, ir atvirkščiai.

„Tarpbibliotekinio abonemento paslauga leidžia didinti Lietuvos bibliotekų fondo prieinamumą ir įvairovę skirtingų regionų gyventojams. Tokia bibliotekų bendradarbiavimo forma labai patogi skaitytojams. Biblioteka, neturinti dominančios knygos, užsako ją iš kitos Lietuvos bibliotekos – taip viena biblioteka skolina leidinius kitai, – pasakoja ji. – Anksčiau ši paslauga buvo mokama – skaitytojas turėjo susimokėti už knygos persiuntimą. Dabar bibliotekos pasirūpins kurjerio paslauga ir siuntimo apmokėjimu, todėl skaitytojams gauti norimą knygą tampa dar patraukliau. Viskas, ką reikia padaryti – neradus norimo leidinio, kreiptis į bibliotekininką, kuris paieškos jo kitoje Lietuvos bibliotekoje ir nemokamai parsiųs. Galima sakyti, kad nuo šiol Lietuva tampa viena didele biblioteka.“

Leidinius atsiųs per kelias dienas

Pasak Editos Urbonavičienės, leidiniai bus nemokamai siunčiami iš kitų Lietuvos miestų bibliotekų, to paties miesto bibliotekoms nemokama paslauga netaikoma.

„Vienu metu galima užsakyti daugiau nei vieną leidinį. Bibliotekininkas, gavęs užsakymą, apdoroja jį iš karto, todėl kurjeris užsakytus leidinius į skaitytojo biblioteką pristatys per 1-3 darbo dienas. Tarpbibliotekinio abonemento paslauga naudinga ne tik tada, kai skaitytojo biblioteka neturi norimo leidinio, bet ir tuomet, kai visi bibliotekoje esantys norimo leidinio egzemplioriai yra užimti – tokiu atveju kur kas greičiau leidinį galima gauti tiesiog užsakant jį iš kitos bibliotekos“, – pasakoja Edita Urbonavičienė.

Pasak Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkės, didžiųjų Lietuvos miestų apskričių viešųjų bibliotekų skaitytojai dažniausiai domisi moksline-istorine literatūra. „Naudodamiesi tarpbibliotekinio abonemento paslauga žmonės iki šiol siuntėsi moksliniam darbui, profesiniam ir dvasiniam tobulėjimui skirtus leidinius, leidinius užsienio kalbomis, domėjosi Lietuvos istorija, kraštotyra. Grožinę literatūrą užsakydavo itin retai. Na, o regionų bibliotekų skaitytojus labiausiai domina straipsnių iš periodinių leidinių kopijos, saugomos tik didžiausiose bibliotekose. Taip pat regionų skaitytojai užsako straipsnius iš kito rajono spaudos ar kraštotyrinių leidinių“, – apie skaitytojų poreikius pasakoja Edita Urbonavičienė.

Edita Urbonavičienė teigia, kad tarpbibliotekinio abonemento paslauga plėsis ir toliau – ateityje prie paslaugą teikiančių įstaigų prisijungs ir šalies mokyklų bibliotekos, taip pat planuojamas paslaugos supaprastinimas.

Tikimasi, kad skaitytojų gretos augs

Editos Urbonavičienės teigimu, siekiama, kad įgyvendindamos tarpbibliotekinio abonemento paslaugą Lietuvos bibliotekos taps labiau prieinamos visiems šalies gyventojams ir sulauks daugiau skaitytojų.

„2020 m. tarpbibliotekinio abonemento paslauga šalyje buvo pasinaudota apie 3000 kartų. Naudodamiesi tarpbibliotekinio abonemento paslauga, galime patenkinti kiekvieno skaitytojo poreikius, pasiūlydami parsiųsti leidinius iš bet kurios kitos Lietuvos bibliotekos. Dabar, kai paslauga tapo nemokama, nebeliko kliūčių naudotis kitų bibliotekų fondais, todėl tikimės, kad užsakymų kiekis, naudojantis tarpbibliotekinio abonemento paslauga, išaugs 20-50 proc. Be to, jeigu siunčiančiosios bibliotekos taisyklės leidžia, užsakytus leidinius bus galima išduoti naudoti ne tik bibliotekos skaitykloje, bet ir namuose. Tikimės, ši paslauga bibliotekų lankytojams padės atrasti naujų galimybių savarankiškai mokytis ir tobulėti profesinėje ir asmeninėje srityse“, – kalba Edita Urbonavičienė.

Pasak Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkės, tarpbibliotekinio abonemento paslauga galima pasinaudoti bet kurioje šalies viešojoje bibliotekoje – tereikia būti registruotu Lietuvos bibliotekų vartotoju.

„Bet kurioje viešojoje bibliotekoje užsisakyti norimą knygą naudojantis tarpbibliotekinio abonemento paslauga galima bibliotekos registratūroje, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasiskolinti galima bene visus leidinius, išskyrus retus, vertingus egzempliorius, taip pat periodinius leidinius, laikraščių ir žurnalų komplektus bei keletą kitų nestandartinių dokumentų. Leidiniai skolinami pagal juos atsiuntusios bibliotekos skolinimo sąlygas ir terminą“, – sako ji.