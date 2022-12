Surado „raktą“ kalendoriaus, kuris bus tinkamas naudoti 300 metų

Tirpstant paskutinėms šių metų dienoms, daugelis prekybos vietose dairysis naujo 2023 metų kalendoriaus, o šiųmetis bus nukabintas ir atsidurs makulatūros krūvoje. Buvęs Skriaudžių kalendorių muziejaus įkūrėjas, kolekcininkas Pijus Brazauskas taupymo sumetimais pasiūlė išeitį – šiemet jis sudarė kalendorių, tinkamą naudoti 300 metų.

Daugelį metų dirbdamas Kalendorių muziejuje, tvarkydamas ir peržiūrėdamas eksponatus, jis pastebėjo, jog kalendoriai kartojasi, nors netiksliai periodiškai, bet su tam tikromis taisyklėmis ir išimtimis. Taip yra todėl, kad dienų skaičius metuose nelyginis, o keliamaisiais kas ketverius metus prisideda dar viena diena.

– Priimdamas ekskursijas, rengdamas kalendorių parodas lankytojams, dažnai pabrėždavau „nepirkite kasmet naujo kalendoriaus“, kartu nurodydavau artimiausių metų atitikimus. Tai ypač patikdavo suvalkiečiams. Galvoje kirbėjo mintis, kaip sudaryti kompaktišką kalendorių, kad nereikėtų kasmet spausdinti naujo. Todėl intensyviai ieškojau „rakto“, kurio dėka būtų galima sukurti kalendorių, tinkamą naudotis ilgesnį laiką – bent 20 ar 50 metų, ir tik svajonėse buvo iki 100 metų. Tokį kalendorių sudariau nustatęs, kad laiko skaičiavimo sistema pasikartoja, – pasakoja P.Brazauskas, rankose laikydamas spaustuvės dažais dar kvepiantį „Unikalų žinyną su 300 metų kalendoriumi (1880 – 2100)“.

Jo pasiūlyto kalendoriaus esmė – savaitės diena, kurią prasideda Naujieji metai. Šio atradimo paskatintas P. Brazauskas sudarė po septynis kalendorius nekeliamiesiems ir keliamiesiems metams. Be 14-kos kalendorių lentelių, žinyne įdėta ir 300 metų greitrodžio lentelė, kuriai sudaryti paimtas 28 metų laikotarpis. „Taip yra todėl, kad, esant keliamiesiems metams, besikartojantiems kas 4 metus, 7 savaitės dienos gaunamos tik per 28 metus,“ – paaiškina P. Brazauskas.

Žinyne, be kalendorių atsiradimo istorijos, pateikiama nemažai naudingos informacijos – Lietuvai svarbių įvykių datos, žinios apie Europos Sąjungą, NATO, Lietuvos ir JAV prezidentus, pasaulio valstybes, jų sostines bei pinigus, saulės sistemos planetas, mato vienetus ir kt. Astrologijos mėgėjai žinyne ras pastebėjimų apie žmogaus charakterį pagal Zodiako ženklą, savaitės dienas, paros laiką gimimo metu, porų suderinamumą ir kitų įdomių paskaitymų.

Unikalus žinynas su 300 metų kalendoriumi – ne vienintelis, kurį ilgalaikiam skaičiavimui yra sudaręs Pijus Brazauskas. 2018 metais leidykla „Kalendorius“ išleido jo „Laisvalaikio žinyną su 500 metų kalendoriumi“, tinkamą naudoti 1700 – 2200 metų laikotarpiu.

„Gyvenimo“ informacija