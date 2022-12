Prienų ligoninė plečia veiklos apimtis ir teikiamų paslaugų spektrą

Šiuolaikiškoje, gerą reputaciją turinčioje ir palankių pacientų atsiliepimų nestokojančioje ligoninėje turi būti teikiamos aukštos kokybės paslaugos. Kvalifikuoti specialistai, platus paslaugų spektras, dėmesys ir atida pacientui, moderni medicininė įranga, atnaujintos ir renovuotos ligoninės patalpos – šis teigiamų dėmenų kompleksas pacientus iš Prienų ir Birštono krašto bei iš aplinkinių rajonų skatina rinktis Prienų ligoninę.

Šis įvertinimas – vienas iš nuoširdaus ir gerai atliekamo čia dirbančių medikų darbo rodiklių. Šiam tikslui pastarąjį dešimtmetį buvo skiriama daug finansinių, organizacinių, intelektualinių resursų. Buvo aktyviai planuojami ir rengiami investiciniai infrastruktūros plėtros projektai, finansuojami ES struktūrinės paramos, įstaigos lėšomis.

Siekdama išlaikyti įstaigos prestižą, Prienų ligoninė nuolat dinamiškai plėtoja savo veiklos apimtis ir teikiamų paslaugų spektrą. Džiaugiuosi galėdama pristatyti net keletą naujovių, kurias pacientams taiko mūsų ligoninės medikai.

Telemedicinos paslaugos Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje

Daugelyje užsienio šalių yra labai populiarios telemedicinos paslaugos. Jų esmė – pasitelkus modernias technologijas, skirtingose gydymo įstaigose dirbantys medikai gali konsultuotis tarpusavyje, per atstumą. Toks bendradarbiavimas medikams padeda greičiau diagnozuoti ligą ir parinkti gydymą, nes suteikia galimybę medikams operatyviau keistis svarbia informacija apie pacientus, konsultuotis su aukštesnio lygio specialistais priimant sprendimus dėl tolimesnio gydymo mūsų ligoninėje arba pervežimo į Kauno klinikas.

Ligoninėje jau startavo ES lėšomis finansuojamas projektas „Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimas skubios medicinos pagalbos skyriuose“. Jis bus įgyvendinamas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Kauno klinikomis, Santaros klinikomis ir Respublikine Vilniaus universitetine ligonine. Mūsų ligoninės Priėmimo- skubiosios pagalbos skyriaus medikus konsultuos Kauno klinikų specialistai.

Tai itin svarbu, kai reikia priimti sprendimus dėl sudėtingų, kritinių atvejų. Kuo anksčiau pradedamas tinkamas gydymas – tuo daugiau galimybių žmogui pasveikti, išvengti mirties. Naujovės užtikrins, jog pacientams ir jų artimiesiems nebereikės vykti į didžiųjų miestų ligoninių skubiosios pagalbos skyrius konsultacijoms. Jos bus kokybiškai suteiktos mūsų ligoninėje, o prireikus guldyti į ligoninę didžiuosiuose centruose, pacientai galės būti nuvežami tiesiai į specializuotus skyrius.

Pirmame projekto įgyvendinimo etape telemedicinos paslaugos bus teikiamos priėmimo – skubios pagalbos skyriuje, o palaipsniui bus įtraukiamos reanimacijos, echoskopijų paslaugos.

Iš projekto lėšų Prienų ligoninė jau gavo mobilią telekonsultacijų stotelę su programine įranga. Šiuo metu vyksta personalo mokymai.

Pacientų pavėžėjimas, kai nereikalinga skubi pagalba

Dabar pacientai susiduria su problema, kai dėl sveikatos problemų reikia iš atokių rajono kampelių atvykti į gydymo įstaigą. Dažnu atveju reikia kviestis taksi automobilį arba kitiems pavėžėjams mokėti už paslaugas. Labai nepatogu nakties metu iš Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus grįžti namo. Ši problema jau pradėta spręsti.

Pacientų pavėžėjimo paslaugos, kai nereikalinga skubi pagalba, yra viena iš sveikatos sistemos reformos priemonių – ji skirta sveikatos priežiūros paslaugas priartinti prie gyventojų. Jau 2023 m. dalis savivaldybių dalyvaus bandomajame projekte, kurio metu pavėžėjimo paslaugos jų gyventojams, atitinkantiems nustatytus kriterijus paslaugai gauti, taps prieinamos. Šalies mastu šios paslaugos bus teikiamos nuo 2024 m. liepos 1 dienos.

Pacientų pavėžėjimo poreikis auga dėl spartaus visuomenės senėjimo ir dėl sveikatos sistemos pokyčių plėtojant ambulatorines ir dienos sveikatos priežiūros paslaugas. Be to, šiuo metu savivaldybių teikiamų gyventojų transportavimo paslaugų nepakanka, jas teikiant nėra vieningos ir aiškios sistemos, todėl daliai gyventojų yra sudėtinga pasinaudoti reikalingomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Bandomojo pacientų pavėžėjimo modelio taikymo projekto tikslas – reglamentuoti pacientų pavėžėjimo, kai nereikalinga skubi pagalba, paslaugų organizavimo ir teikimo tvarką, kuri laikinai būtų taikoma pasirinktuose šalies regionuose įgyvendinant bandomąjį pavėžėjimo projektą, o vėliau, po bandomojo projekto įgyvendinimo, patobulinti ir taikyti nacionaliniu lygiu.

Planuojama projekto pradžia – 2023 metų kovo 1 d., pabaiga – 2024 m. balandžio 30 d. Projektui numatoma skirti apie 6,7 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jis bus vykdomas Kauno, Tauragės, Panevėžio regionuose.

Projekto vykdytojas – VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis kaip pagrindinis Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos tvarkytojas. Partneriai: Ekstremalių sveikatai situacijų centras; pasirinktos Lietuvos teritorijos savivaldybės įgaliotos įstaigos; pasirinktos Lietuvos teritorijos ASPĮ, atitinkančios nustatytus specializuoto pavėžėjimo paslaugų teikimo reikalavimus;

Džiaugiuosi, kad mūsų ligoninė yra šio projekto partnerė. Įgyvendinant projektą, ligoninė teiks specializuoto pavėžėjimo paslaugas – pacientų pervežimus, kai reikalinga mediko priežiūra.

Pacientų pavėžėjimo paslaugas užtikrinti planuojama atsižvelgiant į šių paslaugų poreikius. Valstybės pavėžėjimo paslaugų teikimas bus užtikrinamas 24 valandas ir 7 dienas per savaitę, o savivaldybių – ne trumpiau kaip 8 valandas darbo dienomis. Apgalvotos įvairios su paslaugos įgyvendinimu susijusios situacijos ir jų sprendimai. Visais atvejais numatoma pacientui galimybė vykti su vienu lydinčiuoju asmeniu.

Numatyta, jog pavėžėjimo paslaugomis galės pasinaudoti tie gyventojai, kurie dėl sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių (dėl negalios, senatvės ar dėl nepakankamų pajamų) į gydymo įstaigą ar iš jos negali vykti nuosavu ir viešuoju transportu: turintys judėjimo problemų, psichikos, regos, kalbos ar kt. sveikatos sutrikimų, patiriantys gydymo šalutinį poveikį, ir pan., įskaitant ir tėvus, į gydymo įstaigą ar iš jos vežantiems vaiką.

Taip pat ši paslauga būtų teikiama asmenims, kurie iš gydymo įstaigos naktį negali grįžti namo, nes nevažiuoja visuomeninis transportas, o individualiu transportu naudotis nėra galimybės dėl pirmiau paminėtų priežasčių.

Reabilitacijos naujovės ligoninėje

Akupunktūra

Ligoninės Reabilitacijos skyriaus FMR gydytoja Kristina Čepeliauskienė baigė Akupunktūros (Sausos adatos terapijos) tarptautinius mokymus ir taiko šį efektyvų gydymą pacientams, kenčiantiems skausmą bei esant sutrikusiam judėjimui.

Tai – specialios kvalifikacijos reikalaujanti technika, kurios metu labai plona akupunktūrine adata prasiskverbiama pro odos sluoksnius ir stimuliuojami miofascialiniai trigeriniai taškai, raumenys ar jungiamieji audiniai. Pagrindinis tikslas – mažinti neuroraumeninį skausmą bei gydyti judamojo atramos aparato sutrikimus.

Ši technika dar vadinama sausos adatos terapija (Dry Needling therapy) yra tarsi akupunktūros atmaina, pritaikyta šių laikų dažnoms sveikatos problemoms gydyti. Tradicinė akupunktūra labiau skirta skausmui, diskomfortui palengvinti, atveriant žmogaus energijos srautus (chi). Šios terapijos tikslas – taikyti tiesiai į trigerinius taškus, raumenų skausmui, spazmams mažinti, raumenų atpalaidavimui, didinant judesio amplitudę. Tai tarsi raumenų stimuliacija. Procedūros metu į kūną nėra leidžiamos jokios injekcijos, skysčiai.

Sausos terapijos (Dry Needling) adatos yra daug plonesnės, lankstesnės, užapvalintos, o ne kūginės aštriu galu, todėl nėra skausmingos dūrio metu lyginant su įprastomis injekcijų adatomis. Adatos yra vienkartinės.

Pagrindinės šios procedūros indikacijos yra įvairios patologijos sukelto skausmo mažinimas, judesių amplitudės didinimas.

Šią procedūrą gali taikyti tik gydytojas, baigęs specialius mokymus, kadangi reikalingos puikios anatomijos, kineziologijos, biomechanikos žinios.

Esant uždegimui, karščiuojant, esant atviroms žaizdoms, sergant onkologine liga auglio vietoje, nestabilios psichikos pacientams, nėštumo metu negalima taikyti sausos adatos terapijos.

Visus, kurie bijo adatų, gydytoja nuramina: šis gydymo metodas nėra skausmingas. Dūris yra beveik nejuntamas, trumpalaikis skausmas pajuntamas tik adata dirginant jungiamąjį audinį. Kas yra bandęs trigerinių taškų masažą, žino, koks nemalonus ir skausmingas jis yra. Sausos adatos terapijos metu pacientai nepajus net dešimtadalio to skausmo, o efektas bus dešimt kartų geresnis. Ši gydymo metodika yra vienintelė galimybė „pabūti“ raumenyje ir jį paveikti tiesiogiai. Todėl neretai tai yra pati efektyviausia gydymo metodika, kuri gali duoti greitą rezultatą, o ypač kai būna nepakankamas kitų gydymo metodikų efektyvumas.

Bronchų valymas

Ligoninė pirmoji iš Baltijos šalių gydymo įstaigų įsigijo naują bronchų valymo aparatą „Respin 11“. Šis prietaisas naudoja moderniausią ir efektyviausią bronchų valymo metodą – fokusinės pulsacijos technologiją (aukšto dažnio krūtinės ląstos pulsacija). Ši

technologija naudojama pacientams, sergantiems įvairiomis kvėpavimo takų ligomis, kuriems reikia bronchų drenažo.

„Respin 11“ naudoja elektroninio valdymo ir tikslinio slėgio stūmoklių sistemą, kad pulsacija būtų perduodama tiesiai į tikslines paciento krūtinės ląstos sritis – būtent ten, kur jų reikia. Tai tarsi krūtinės ląstos masažas, kurio metu švelniai suspaudžiama ir atleidžiama krūtinės sienelė iki 20 kartų per sekundę. Šis procesas sukelia „mini kosulį“, kuris atskiria gleives nuo bronchų sienelių, pagerina gleivių išėjimą į centrinius kvėpavimo takus. Ši procedūra itin reikalinga pacientams, kuriems taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, po sunkios Covid -19 ligos, sergant sunkia pneumonija, esant kvėpavimo nepakankamumui, kai yra ribotas paciento judrumas. Šį medicinos prietaisą galima atvežti į bet kurį ligoninės skyrių, prie paciento lovos.

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų, kuriems kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies bei kraujagyslių ligų prevencijos planą. Jei gydytojas nustato, kad širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra didelė, siunčia pacientą kardiologo konsultacijai išsamiau ištirti. Prireikus – skiriamas gydymas. Svarbu žinoti, kad vieną kartą per metus nemokamai gali būti nustatoma gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracija kraujyje, atliekama elektrokardiograma ir kiti tyrimai, parodantys, ar žmogus priskirtinas didelės rizikos grupei.

Ši prevencinė programa yra skirta nustatyto amžiaus pacientams. Tačiau jeigu jaučiatės blogai, bet nepatenkate į nustatyto amžiaus grupę, kreipkitės į šeimos gydytoją. Jis atliks būtinus tyrimus ir, jei reikia, išduos siuntimą konsultuotis pas gydytoją specialistą.

Prienų ligoninėje širdies ir kraujagyslių ligų programą vykdo gydytojai kardiologai Rasa Ivanauskienė ir Ali Aldujeli.

Programos tikslas – sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais (nestabilia krūtinės angina ar miokardo infarktu, praeinančiu smegenų išemijos priepuoliu ar smegenų infarktu, periferinių arterijų tromboze), nustatyti naujus latentinių aterosklerozės būklių (miego arterijų stenozės, periferinių arterijų ligos, nebyliosios miokardo išemijos) ir cukrinio diabeto atvejus, siekiant sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Gydytojai kardiologai išsamiai įvertina širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, taiko prevencines

priemones, skiria gydymą. Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga apima echokardiografiją, veloergometriją, kaklo ir (ar) periferinių kraujagyslių ultragarsinį skenavimą, įvairių kraujo rodiklių nustatymą.

Šiandienos mūsų tikslas – nuolat diegti naujas efektyvias medicinines technologijas ligoninėje, kelti darbuotojų kvalifikaciją, gerinti savo ir ligonių gydymosi aplinką.

Sėkmingai realizuoti projektai, geri veiklos rezultatai, palankūs pacientų atsiliepimai įpareigoja ir skatina įgyvendinti naujus planus bei siekius.

Jūratė Milaknienė

VšĮ Prienų ligoninės direktorė