Teatro mėgėjai susirinko į improvizacijų vakarą Prienuose

Ketvirtadienio vakarą Prienų kultūros ir laisvalaikio centre svečiavosi improvizacijos teatras „Impro Kaunas“. „Viskas, ką matysite, bus improvizuota, nesuvaidinta, nesurepetuota,“ – įžanginiu žodžiu žiūrovus sveikindama sakė trupės narė Irma Žemaitė.

Teatrinė improvizacija – vaidyba nepasiruošus, be scenarijaus, vaidmenų paskirstymo ir repeticijų.

Trupė savo pasirodymą pradėjo nuo šokių judesių: paskatino žiūrovus pakilti iš savo kėdžių ir kartu „apšilti“. Improvizacijos spektaklių vakaro metu buvo įvairių pasirodymų: vaidinimas žiūrovų išrinktoje negyvenamoje saloje, vieno iš žiūrovų kasdienybės atvaizdavimas scenoje, improvizacija pagal frazes, detektyvas be žodžių.

Spektaklių vakarą žiūrovai paliko kupini įvairių emocijų. ,,Dėl pačių aktorių – taip, labai geri, labai nuoširdūs, perspektyvūs ir gabūs aktoriai. Tik man buvo jų gaila ir gėda už prieniškius, kad jie taip ir nepasirodė. Aš apsidairiau ir, atrodo, nors iš gėdos išeik. Juk nebrangu, labai prieinamas dalykas. Ar žmonės nesidomi, ar nežino. Bent pusė salės būtų buvę“, – savo įspūdžiais dalinosi žiūrovė Onutė.

Beveik 500 žmonių talpinanti Prienų kultūros ir laisvalaikio centro koncertų salė šįkart buvo pustuštė.

Improvizacijos teatras įsikūrė dar 2016-aisiais, kai Evaldas Černiauskas, vienas iš teatro įkūrėjų, persikėlė gyventi į Kauną. „Pradėjau improvizuoti Vilniuje, tada išsikėliau gyventi į Kauną ir čia man trūko improvizacijos. Pradžiai įkūriau improvizacijos klubą. Po to viskas rutuliojosi ir išsirutuliojo į šį improvizacijos teatrą“, – teigė E. Černiauskas.

Trupė dažnai keliauja po Lietuvą, nes komandos tikslas – plėsti improvizacijos bendruomenę Lietuvoje.

Vokiečių kalbos mokytoja Nijolė į spektaklių vakarą atvyko vedina meilės teatrui. „Man labai patinka, kai aktoriai improvizuoja. Aš išvis labai mėgstu teatrą, o šį radau tiesiog beieškodama renginių ir sudomino. Įspūdžiai labai geri“, – pasakojo Nijolė.

E. Černiauskas teigė, jog improvizacijų teatras nusprendė aplankyti Prienus dėl gerų aplinkinių rekomendacijų. ,,Į Prienus nusprendėm atvykti, nes gavome labai geras rekomendacijas. Mums sakė, kad publika šiame mieste labai gerai ir šiltai priima. Plius, Kaunas yra arti. Todėl norim išbandyti tuos naujus miestelius, kuriuose galbūt nėra tiek daug teatro ar improvizacijos. Norėjom atvažiuoti ir atvežti naują meno šaką“, – dalinosi mintimis E. Černiauskas.

Nepaisant nedidelio žiūrovų skaičiaus salėje, improvizacijos teatro trupė džiaugiasi atvykusi į Prienus: „Labai gerai, labai smagu. Smagu girdėti publiką, kaip ji mus priima. Prienuose mums buvo pirmas kartas. Visad būna tas jaudulys, kai nežinai, kaip publika mus priims, bet labai smagiai priėmė ir labai gerai įsijungė.“

Trupės nariai reguliariai stažuojasi užsienyje ir grįžta į Lietuvą įgyta patirtimi pasidalinti su savo mokiniais.

Marija Janavičiūtė

Autorės nuotrauka