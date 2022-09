Iš atliekų pagamintos energijos užtenka visiems jų tvarkymo objektams regione ir dar parduodama į rinką

Kokia nauda iš atliekų rūšiavimo? Akivaizdi. Be visų kitų teigiamų dalykų, iš jų galima pagaminti didelį kiekį elektros energijos, kuri brangsta kone kasdien, o nerūšiuodami atliekų mes netiesiogiai prie to prisidedame.

Vien iš išrūšiuotų maisto ir kitų biologiškai skaidžių atliekų Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras per mėnesį pagamina apie 300 tūkstančių kilovatvalandžių elektros energijos. Jos užtenka visiems įmonėms padaliniams aprūpinti, o apie pusė kiekio parduodama į rinką.

„Laiku investavę į biodujų ir komposto gamybos įrangą, mes jau kelintus metus pasigaminame tiek elektros energijos, kad jos užtenka visiems mūsų įmonėms įrenginiams, technikai bei padaliniams ir dar lieka. Tai – ir ekonomiška, ir ekologiška, ir akivaizdus augančio visuomenės sąmoningumo įrodymas“, – sako Algirdas Reipas, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje per metus susidaro apie 150 tūkst. tonų maisto atliekų. „Tinkamai sutvarkytas šis atliekų kiekis leistų pagaminti nemažą kiekį energijos, gaunant ir ekonominį, ir aplinkosauginį efektą“, – pastebi A. Reipas.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro biologinio apdorojimo įrenginiuose sausuoju anaerobiniu būdu per metus apdorojama kiek daugiau kaip 20 tūkst. tonų atliekų – toks yra šių įrenginių projektinis pajėgumas. Iš jų pagaminama daugiau kaip 3 mln. kWh elektros energijos – dvigubai daugiau nei reikia visiems ARATC įrenginiams eksploatuoti.

Kiekvienais metais ARATC iš atliekų pagaminamos elektros energijos kiekis auga: nuo 2,5 mln. kWh 2019 metais iki 3 mln. 2021 metais. Per aštuonis šių metų mėnesius Alytaus regione iš atliekų pagaminta jau beveik 2,3 mln. kilovatvalandžių elektros energijos.

Ieškodamas būdų, kaip efektyvinti įmonės veiklą ir didinti energijos vartojimo efektyvumą, ARATC yra pateikęs paraišką ir gavęs finansavimą fotovoltinės saulės energijos elektrinės įrengimui Takniškių gamybiniame padalinyje.

Energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių bus dar vienas žingsnis, leisiantis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus, o sutaupytas lėšas skirti bendrovės teikiamų paslaugų kokybei gerinti.

Atliekos ir energija. Tik skaičiai

3 mln. Tiek kWh energijos pernai pagamino ARATC

23 tūkst. Tiek tonų biologiškai skaidžių atliekų pernai apdorota ARATC įrenginiuose

300 tūkst. Tiek kWh elektros energijos ARATC vidutiniškai pagamino per vieną šių metų mėnesį

150 tūkst. Tiek kWh elektros energijos vidutiniškai reikia per mėnesį ARATC įrenginių ir technikos eksploatacijai.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.