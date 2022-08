Vasarą įsibėgėję kelių remonto darbai vyksta pilnu tempu

Kelių remonto darbai, kuriuos vykdo Savivaldybė, vyksta visame rajone. Taip pat jau prasidėjo Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) užsakymu AB „Kauno tiltai“ vykdomas rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas–Nibriai kapitalinis remontas.

Anot Prienų r. savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, ir gyventojai, ir Savivaldybė ilgai laukė kelio remonto pradžios. „Šis kelias ypač svarbus vietos gyventojams ir turėjo būti seniai suremontuotas. Gaila, kad prireikė ilgų bendruomenės ir Savivaldybės raginimų, jog LAKD pagaliau pradėtų darbus“, – sakė meras A. Vaicekauskas.

Be jau vykdomų gatvių ir šaligatvių atnaujinimo darbų Prienų Tyliosios, Kęstučio, J. Janonio bei Volungių gatvėse, ilgalaikio projekto Žemaitės ir F. Vaitkaus gatvėse, paprastieji remonto darbai prasidėjo ir M. Valančiaus g. – vyksta automobilių stovėjimo aikštelės remontas, kurio metu bus atnaujinta aikštelės asfaltbetonio danga, vėliau sužymėtos automobilių stovėjimo vietos.

Šiuo metu darbai pilnu tempu vyksta ir kitose seniūnijose. Kapitališkai remontuojamos Dvylikių k. Ryto g. (Pakuonio sen.) ir Dūmiškių k. Ąžuolų g. (Naujosios Ūtos sen.). Po truputį atnaujinami Paprūdžių k. Bokšto g. (Balbieriškio sen.) kapitalinio remonto darbai, kuriuos rangovas planuoja baigti iki rudens vidurio.

Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pasidžiaugė, kad pavyko sėkmingai nupirkti rangos darbus, kas leis vykdyti suplanuotus kelių remonto darbus visose seniūnijose. Artimiausių darbų eilėje šiais metais laukia Prienų m. Vytauto g. 27 namo kiemo paprastasis remontas, kurio metu bus paklota asfaltbetonio danga, atnaujinti šaligatviai, apšvietimas; automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas F. Vaitkaus g. prie lopšelio-darželio „Pasaka“; kelio atkarpos nuo Kęstučio g. Durpyno g. link, kur įsikūrę nemažai verslo įmonių, atnaujinimas; Bagrėno k. Žaliosios g. remontas. Išlaužo seniūnijoje bus atliekamas Pakumprio k. Šilo g. dalies ir Liepų g. dalies paprastasis remontas, Pakuonio seniūnijoje – Seniūnų g. kapitalinis remontas, Sodų–Sodų 22B kelio atkarpos tarp daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas; Šilavoto seniūnijoje – Jiestrakio k. Kaštonų g. kapitalinis remontas; Jiezno seniūnijoje – turgaus aikštės įrengimas, Mokyklos g. šaligatvio, Žaliosios g. bei bendro kiemo prie Mokyklos g. 2 ir kitų daugiabučių atnaujinimas, Liciškėnų k. Ilgosios g. dalies remontas; Veiverių seniūnijoje – Mozūriškių k. Draugystės g. sustiprinimas žvyro danga, automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių Aušros g. atnaujinimas, o netrukus prasidės Jūrės kelio atkarpos kapitalinio remonto darbai – juos planuojama užbaigti kitais metais. Balbieriškio seniūnijoje planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie Balbieriškio pagrindinės mokyklos ir prie daugiabučio namo Jaunimo g. 17, Stakliškių seniūnijoje – tvarkyti vietinės reikšmės kelius Nr. ST45 ir ST-62, keisti avarines pralaidas Stakliškių k. Vilniaus g., Medžionių k. Piliakalnio g. ir Gripiškių k. Pievų g., taip pat sutvarkyti aplinkkelį per Šermukšnių g., kadangi liūčių metu rajoninis kelias, vietinių vadinamas Alšininkų keliu, buvo sugadintas. Kol LAKD, kuriai priklauso kelias, jį atstatys, Savivaldybė rūpinasi aplinkkelio remontu, kad gyventojai neliktų be susisiekimo.

Šiuo metu atliekami arba netrukus planuojami ir kiti smulkesni darbai, įdiegiamos eismo saugumo priemonės, įrengiami eismo saugumą gerinantys kelio ženklai. Bus įrengtos pakeltos ir paprastosios perėjos Kęstučio g. (1 pakelta ir 2 paprastos) ir Stadiono g. (vietoje esančios paprastos bus įrengta pakelta), numatytas ir greičio mažinimo kalnelis J. Lukšos g. (ties Priešgaisrine tarnyba). Prieš rudenį taip pat bus atliekamas horizontalusis ženklinimas keliuose, automobilių stovėjimo aikštelėse.

Prienų r. savivaldybės informacija