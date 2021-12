Teigiami pokyčiai Jiezno paramos šeimai centre

Dar 2018 metais Jiezne pradėtas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų globos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“ pasiekė finišo tiesiąją. Nuo šiol Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro lankytojai džiaugsis atnaujintomis erdvėmis, o be tėvų globos likę vaikai, gyvenę Jiezno paramos šeimai centre, geresnėmis gyvenimo sąlygomis.

Praėjusį ketvirtadienį įvyko ir baigiamoji projekto šventė. Anot Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro direktorės Jūratės Virginijos Žukauskienės, įgyvendinant projektą, siekta, kad be tėvų globos augančių vaikų gyvenimas būtų kiek galima panašesnis į gyvenimą šeimose, perkeliant juos iš didelių institucijų į jaukius bendruomeninius namelius bei plėtoti dienos centrų veiklą Prienų rajone.

Visa tai pavyko pasiekti per kelerius metus. Projekto lėšomis Prienų rajono savivaldybė įsigijo ir suremontavo tris namelius, į kuriuos iš Jiezno paramos šeimai centro persikėlė gyventi 23 vaikai, taip pat buvo renovuotos dienos centrui skirtos patalpos, užtikrinant galimybę į pastatą patekti ir neįgaliesiems – įrengtas liftas, kurį renginio metu pirmasis išbandė pas vaikus atvykęs Kalėdų senelis.

„Projektas pradėtas dar 2018 m. Jo lėšomis savivaldybė įsigijo ir suremontavo tris bendruomeninius namelius, į kuriuos iš Jiezno paramos šeimai centro pagrindinio pastato išsikraustė gyventi vaikai, neturintys tėvų globos. Pirmiausia atsidarė namelis Klebiškyje, kuriame apsigyveno 8 vaikai, kiti Jiezno paramos šeimai centro globojami vaikai 2019 m. išsikraustė į Pakuonio ir Ašmintos bendruomeninius namelius. Tai – gražūs suremontuoti nameliai, kuriuose vaikai gyvena panašesniu į šeimyną modeliu. Pagrindiniame pastate likus laisvų patalpų, buvo priimtas sprendimas plėtoti vaikų dienos centrus. Čia įsteigėme dvi grupes, tad dalis projekto finansavimo teko ir šio pastato patalpų remontui bei jo pritaikymui neįgaliesiems“, – „Gyvenimui“ pasakojo Jūratė Virginija Žukauskienė.

Projekto naudą pajautė jau daugiau nei pusšimtis vaikų – bendruomeniniuose nameliuose iš viso gali gyventi 24 vaikai, šiuo metu čia įsikūrę 23, o šiuolaikiškai įrengtą Vaikų dienos centrą lanko 44 Jiezno seniūnijos ir apylinkių gyventojai.

Praėjusį ketvirtadienį vykusioje projekto užbaigimo šventėje teigiamais pokyčiais džiaugėsi ne tik Jiezno paramos šeimai centro kolektyvas, bet ir Prienų rajono savivaldybės, Jiezno gimnazijos, seniūnijos atstovai.

