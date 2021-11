Ar išsisklaidys juodi debesys virš Pociūnų padangės?

Kas svarbiau: turto dalybos ar 21-ojo Europos ir Pasaulio (13,5 klasės) sklandymo čempionatų organizavimas Pociūnuose?

Tokioje kryžkelėje šiandien, matyt, atsidūrė Prienų rajono savivaldybė, nuo kurios priimtų sprendimų priklausys, ar tarp pasaulio sklandymo bendruomenės narių bus išsaugotas Pociūnų aerodromo, o ir visos Lietuvos geras vardas. Aerodromo, kuriame vyko ne vienerios tarptautinės varžybos ir buvo sėkmingai organizuoti Europos ir Pasaulio čempionatai. Paskutinis jų vyko šių metų liepą, kai Europos jaunimo sklandymo čempionato metu Prienų krašte varžėsi 44 jaunuoliai iš 11 šalių. Dauguma jų iš Pociūnų išvyko patenkinti varžybų organizavimu. Neseniai čempionato organizatoriams atsiųstoje stiuarto (FAI atstovas) ataskaitoje atkreiptas dėmesys į puikiai organizuotas atidarymo ir uždarymo ceremonijas, kitus varžybų momentus.

Tačiau Tarptautinės aeronautikos biuro atstovai neliko nepastebėję ir Pociūnuose tvyrojusios įtampos. Ją kėlė tai, kad Prienų rajono savivaldybei perdavus Valstybei nuosavybės teise priklausiusį aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos paskirties nekilnojamąjį ir ilgalaikį materialųjį turtą, jis, pasak Lietuvos sklandymo sporto federacijos prezidento (laikino) Vlado Motūzos, atsidūrė tarsi „tranzite“. Savivaldybei lig šiol nepriėmus sprendimo, kaip ir kokiu būdu jis bus išnuomotas ar perduotas pagal panaudą Pociūnuose veiklą vykdžiusiems aviacijos sporto klubams, kyla pakankamai daug neaiškumų ir rizikų dėl infrastruktūros panaudojimo.

Ypač dėl to turto, kuriuo naudojosi Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas, turintis teisę kartu su Lietuvos aeroklubu kitų metų vasarą tapti 21-ojo Europos ir 4-ojo Pasaulio (13,5 klasės) sklandymo čempionatų organizatoriumi. Lietuvos sklandymo sporto federacijos paraiška dėl čempionatų organizavimo Pociūnuose buvo patvirtinta dar 2018 ar 2019 metais, tačiau sulaukęs Tarptautinės aeronautikos biuro prezidento klausimo apie tai, kaip sekasi ruoštis čempionatui, Vladas Motūza nieko negalėjo atsakyti. Mat, jeigu Savivaldybės taryba priims sprendimą vienokiu ar kitokiu būdu Pociūnų infrastruktūrą perleisti naujam, šių metų gegužės mėnesį įregistruotam Prienų aeroklubui, nei Lietuvos sklandymo sporto federacija, nei Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas neturės (kaip, beje, ir iki šiol neturi, tik saugo – aut. p.) jokių teisių į čempionato organizavimui ir vykdymui reikalingą infrastruktūrą. Taigi visai realu, kad Lietuva gali prarasti galimybę organizuoti Europos ir Pasaulio čempionatą ir sugriauti daugiau kaip du dešimtmečius kurtą gerą įvaizdį.

Pasaulio sklandymo sporto čempionato iniciatoriai, jausdami susirūpinimą dėl Lietuvos sklandymo sporto federacijos galimybių 2022 metais Pociūnuose organizuoti Europos ir Pasaulio sklandymo čempionatus, raštu nustatė terminą iki 2021 m. lapkričio 15 dienos informuoti apie čempionatų surengimo galimybes.

Apie gautą raštą federacijos prezidentas informavo Prienų rajono savivaldybės merą Alvydą Vaicekauską. Spalio paskutinę savaitę vykęs pokalbis, kuriame dalyvavo ir vicemerė Loreta Jakinevičienė bei Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Algis Marcinkevičius, įnešė nedaug aiškumo.

Paaiškėjo tik tai, kad iki lapkričio 15 dienos jokio sprendimo dėl turto nebus. Vladas Motūza neišgirdo ir pažado, kad tikrai bus raštas, garantuojantis galimybę pasinaudoti Pociūnų aerodromo infrastruktūra. Atsakymas buvo pažadėtas po ilgojo savaitgalio, tačiau ir praėjusio pirmadienio rytą dar jo nebuvo. Be to, pasigirdo ir minčių, kad galima metus praleisti ir be tarptautinių varžybų. Bet galimi organizatoriai taip nemano, nes iškart iškils grėsmė ir Tarptautinių varžybų tvarkaraštyje įrašytam Pociūnuose 2023 metais planuojamam rengti Akrobatinio sklandymo čempionatui.

Sena liaudies išmintis byloja, kad prarasti pasitikėjimą – labai lengva, o atgauti – sunku. Tai liudija ir Čekijos pavyzdys. Šioje šalyje šiemet turėjo vykti Europos ir Pasaulio akrobatinio skraidymo čempionatai. Kilus konfliktui tarp šalies akrobatinio sporto federacijos prezidento ir būsimo varžybų direktoriaus, čekai liko be nieko. Pasaulio čempionatas buvo perkeltas į Lenkiją, žinoma, su nuostoliais, nes, pasikeitus datai, jame negalėjo dalyvauti amerikiečių ir kai kurių kitų šalių akrobatinio skraidymo meistrai. Europos čempionato visai nespėta surengti, o Čekija ilgam iškrito iš tarptautinių varžybų tvarkaraščio. Ar taip negali atsitikti ir didžiausią Baltijos šalyse sklandymo bazę turintiems Pociūnams? Natūraliai kyla ir klausimas, ar čempionatų atsisakymas būtų geriausias variantas? Ar kiemo žaidimai tikrai svarbesni už visos Lietuvos reikalus?

Beje, ir Prienų, nes varžybų laukia ne tik sportininkai, bet ir verslininkai bei dauguma mūsų krašto žmonių. Turim pavyzdžių, kai pirmųjų čempionatų metu užsimezgę ryšiai išaugo į verslo partnerystes ir gražų bendradarbiavimą.

Beje, atrodo, kad Pociūnų situacija jau tapo ne tik vietos kiemo rūpesčiu. Į galimų sprendimų dėl susidariusios situacijos ir aviacijos sporto bei suplanuotų tarptautinių varžybų tęstinumo užtikrinimo paiešką Vyriausybės pavedimu jau įsijungė ir valstybinės institucijos.

Ramutė Šimukauskaitė

Susidariusią situaciją komentuoja:

Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė:

– Europos sklandymo čempionatai Pociūnuose rengiami jau seniai, jie tampa gražia tradicija. Jų laukia ne tik sportininkai, bet ir verslininkai, mūsų krašto žmonės. Tai savotiška sporto šventė, kurioje dalyvauja sportininkai iš įvairių šalių ir kuri garsina ne tik Lietuvą, bet ir Prienų kraštą. Šiais metais liepos 10-ąją startavo Europos jaunimo sklandymo čempionatas, kuriame savo jėgas bandė 44 jaunuoliai iš 11 valstybių – Lietuvos, Čekijos, Danijos, Suomijos, Vokietijos, Vengrijos, Nyderlandų, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos ir Jungtinės Karalystės. Manau, kad jeigu įvyks taip, kad kitą vasarą nebus organizuojamas čempionatas, bus žingsnis atgal, o ne į priekį.

Seimo narys Andrius Kupčinskas:

– Nepaisant visų susiklosčiusios situacijos aplinkybių, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog ši situacija yra itin nepalanki 21-ojo Europos ir 4-o pasaulio sklandymo (13.5 klasės) čempionatų organizavimo Pociūnų aerodrome kontekste. Čempionatų organizatoriams iki lapkričio 15 d. negavus šiuo metu savivaldybei priklausančio ir čempionatų organizavimui būtino turto, čempionatai neįvyks. Taip pat dėl dabartinės situacijos jau yra praleistas paraiškų pateikimas dėl tarptautinių sklandymo čempionatų Pociūnuose organizavimo 2022–2025 metais.

Atsižvelgdamas į tai, norėčiau paskatinti Prienų r. savivaldybę objektyviai įvertinti ir išspręsti susiklosčiusią situaciją ne tik dėl Lietuvos vardo garsinimo, bet ir dėl tokių čempionatų naudos Prienų kraštui.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Deividas DARGUŽIS:

– Manau, kad čempionatą galima organizuoti, tik labai svarbu, kad viskas vyktų sklandžiai, kad nei dalyviai, nei svečiai nejustų diskomforto. Būtent to, ką juto šiais metais vykusio jaunimo čempionato dalyviai.

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas:

– Savivaldybė niekada neprieštaravo sklandymo čempionatų Pociūnuose organizavimui. Ir šį kartą iniciatyvą organizuoti Europos ir Pasaulio čempionatą palaikome. Kaip ir anksčiau galėsime svarstyti ir dėl paramos renginiui skyrimo iš Savivaldybės sporto rėmimo programos. Galimybe naudotis Pociūnų aerodromu užtikrinsime. Dėl aviacinio turto sprendimai nėra priimti, todėl su juo susijusių komentarų pateikti negaliu. Galiu tik pažymėti, kad KAASK kreipėsi į Vyriausybę dėl Vyriausybės nutarimo, kuriuo aviacinis turtas perduotas Savivaldybės nuosavybėn, panaikinimo. Taigi dabar dar reikia sulaukti ir Vyriausybės pozicijos.