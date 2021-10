Laikas skiepytis nuo gripo ir ne tik…

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Prienų skyriaus spe-cialistai informuoja, kad šiuo metu yra geriausias laikas skiepytis nuo gripo. Nors gripo atvejų dar neregistruojama, sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, yra padidėjęs du kartus. Primename, kad laikotarpis tarp skiepų nuo gripo ir koronavirusinės infekcijos turėtų būti ne mažiau 14 dienų.

Pasaulio sveikatos organizacija skiepus pripažįsta veiksmingiausia gripo specifine profilaktikos priemone. Skiepai apsaugo nuo sunkių gripo formų bei jo sukeliamų komplikacijų: pneumonijos, bronchito, ausų uždegimo, sinusito, lėtinių ligų paūmėjimo.

Nemokamai sezoninio gripo vakcina, kaip ir kiekvienais metais, pasiskiepyti, gali:

– 65 m. ir vyresni asmenys;

– visi asmenys sergantys lėtinėmis ligomis (ir vaikai);

– asmenys, gyvenantys slaugos ir globos įstaigose (ir vaikai);

– sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (ir odontologai);

– nėščiosios.

Nėščiosios moterys, susirgu-sios gripu, dažniau gydomos ligoninėje, dėl galimo persileidimo ar priešlaikinio gimdymo, be to, jos dažnai serga sunkesne gripo forma Todėl pasiskiepijus, apsaugoma ne tik nėščioji, bet ir būsimas naujagimis iki 5–6 pirmųjų gyvenimo mėnesių amžiaus. Nėščiosios sezoninio gripo vakcina gali būti skiepijamos bet kuriuo nėštumo laikotarpiu.

Asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis, pvz.: pirmo tipo cukriniu diabetu, onkologinėmis ligomis, lėtine obstrukcine plaučių liga, širdies nepakankamumu bei daugeliu kitų atvejų, apie kuriuos galite sužinoti savo gydymo įstaigoje, besiskiepijant nuo gripo, rekomenduojame kartu pasiskiepyti ir nuo pneumokokinės infekcijos, kadangi rizika susirgti šia liga padidėja šaltuoju metų laikotarpiu. Primename, kad vyresniems nei 26 m. amžiaus asmenims kas 10 metų priklauso valstybės lėšomis apmokamas skiepijimas nuo difterijos ir stabligės, todėl galima kartu derinti visas šias vakcinas.

Nors geriausias būdas apsisaugoti nuo gripo ir jo komplikacijų yra skiepai, tačiau patariama saugotis ir kitais būdais, pasirenkant paprastas, tačiau gana efektyvias priemones.

Labai svarbu neperšalti, vengti didelių oro temperatūros skirtumų ir skersvėjų, jeigu esate sušilę. Dažnas vėdinimas ir patalpų bei kitų paviršių valymas drėgnu būdu užkerta kelią patalpose esančių virusų plitimui.

Patariama vengti čiaudinčių ar kosėjančių asmenų, kurie gali užkrėsti jau turimu virusu. Svarbu nepamiršti kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir žinoti, kad saugus atstumas nuo sergančiojo yra ne mažiau kaip 1 m.

Pajutus peršalimo simptomus rekomenduojama likti namuose, ne tik dėl to, kad taip greičiau pasveikstama, bet ir dėl kartu dirbančių ar besimokančių asmenų. Net ir į darželį sergantys vaikai neturi būti priimami.

Almiras Skiauteris

Kauno departamento Prienų skyriaus vedėjas