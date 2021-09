Dalyvavo sveiko maisto šventėje

Rugsėjo 12 dieną Birštono sveikuolių klubo „Šilagėlė“ narės dalyvavo sveiko maisto renginyje Radviliškyje, kur pristatė patiekalus iš rudeninių gėrybių. Šią šventę organizavo Radviliškio sveikuolių klubo „Atgaja“ nariai.

Mūsų komandą puošė prijuostės su Birštono logotipu. Ir kiti dalyviai gražiai atstovavo savo organizacijoms.

Svarbu padėkoti mūsų gaspadinėms – Aldonai Žaliauskienei, Danutei Urbanavičiūtei, Laurai Makštutienei – už skanius, sveikuoliškus pyragus iš cukinijų ir morkų bei kitus patiekalus, Nijolei Verseckienei – už slyvų užkandėlę su riešutais, Nijolei Juozaitienei – už slyvinius rutuliukus su aguonomis, daigintų grikių batonėlius bei gilių kavą. Komisijai ypač patiko gaiviai gazuotas mineralinis vanduo „Birutė“ su svarainių sultimis, kurias spaudė Gražina Abromienė. Didelis ačiū Jolitai už galimybę nuvykti į renginį, puikų stalo dekorą ir imbierinius sausainėlius su spanguolėmis.

Renginyje vyravo draugiška nuotaika – visi vaišinosi ir tarpusavyje bendravo. Kaip visada, buvo naudingas susitikimas su žolininku Mariumi Lasinsku, kuris patarė, kaip stiprinti imunitetą vaistažolėmis. Paprasčiausias receptas: sauja dilgėlių sėklų, sauja saulėgrąžų branduolių, šaukštas medaus. Sumaišom ir kasdien po šaukštelį neskubant sučiulpiame…

Per kiek laiko liga atėjo – per tiek ir išeis. Geriau nesusirgti, o susirgus prašyti augalų pagalbos, jie per šimtmečius neapleidžia žmogaus…

Birštono sveikuolių klubo „Šilagėlė“ informacija