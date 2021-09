Būkime įkvepiančiu pavyzdžiu savo vaikams

Kiekvienas norime, kad mūsų vaikai užaugtų laimingi ir sėkmės lydimi. Pasirodo, svarbu ugdyti ne tik jo gabumus, bet ir emocinį intelektą. Kas yra svarbiau – emocinis ar kognityvinis žmogaus intelektas? Iki šiol nėra vienareikšmio atsakymo, tačiau pastarųjų metų tyrimai leidžia manyti, kad emocinis intelektas yra kur kas svarbesnis. Tai parodė Kalifornijos universiteto atliktas mokslininkų tyrimas. Net 80 proc. sėkmės mūsų gyvenime lemia geri emociniai įgūdžiai.

Kas yra emocinis intelektas (toliau EI)? Emocinius žmogaus gebėjimus tyrinėjęs specialistas J.Freedmanas teigia, kad EI – tai atpažinimo, supratimo ir pasirinkimo, kaip mąstome, jaučiamės ir elgiamės, būdas. Tai įgūdžiai, kurie padeda vaikui kurti santykius, siekti užsibrėžtų tikslų, spręsti kasdienines problemas bei gerai sutarti su draugais, bendraklasiais ir šeimos nariais, sako prof, M.J.Eliaso. EI pagrindu laikomas vaiko gebėjimas atpažinti ir įvardyti savo emocijas, kaip „aš bijau“, „man liūdna“, „esu piktas“ ir pan., suprasti tų emocijų priežastis, tai yra suvokti, iš kur jos kyla ir kas jas sukelia, pvz., „man liūdna, nes šiandien nevažiuosiu į pramogų parką“. Kai vaikas jau ima atpažinti, suprasti ir įvardyti, svarbu tampa gebėjimas valdyti ir tinkamai reikšti savo emocijas. Šis įgūdis pasireiškia, kai emocijos nėra slopinamos ir neišreiškiamos per daug impulsyviai (pvz., užuot šaukęs ir trankęs durimis ar sudaužęs pirmą po ranka pasimaišiusį daiktą, vaikas pyktį išlieja popieriaus lape, suplėšo ir išmeta jį į šiukšlių dėžę). Pagaliau labai svarbi EI dalimi yra būti empatiškam, tai yra žvelgti ir suprasti, ką jaučia kitas žmogus, ir tinkamai į tai sureaguoti, pvz., „mano sesutė nusiminė dėl pamesto žaislo, apkabinsiu ją“.

EI įgūdžius ugdyti niekada nevėlu. Tačiau, kuo anksčiau pradedame, tuo geresni rezultatai. Specialistai pataria EI lavinti nuo pat mažens.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad aukštesnis EI prisideda prie didesnės dėmesio koncentracijos, lemia didesnį vaikų kūrybiškumą, produktyvumą, motyvaciją mokytis ir siekti užsibrėžtų tikslų. Geresnius emocinius įgūdžius turintys vaikai geba lengviau užmegzti ir palaikyti draugiškus santykius, konstruktyviai spręsti konfliktus, o prireikus nuoširdžiai išklausyti ir atjausti bėdos ištiktą draugą, jie žymiai rečiau įsitraukia į patyčias, muštynes ir kitas destruktyvias veiklas.

Tokie vaikai yra laimingesni, linksmesni, linkę labiau pasitikėti savimi ir savo jėgomis.

Geri emociniai įgūdžiai palankiai veikia ne tik vaiko psichinę, bet ir fizinę savijautą. Visos emocijos tiesiogiai veikia mūsų organizmą. Todėl negebėjimas jų atpažinti, suprasti ir tinkamai jas kontroliuoti ilgainiui gali lemti ir sveikatos problemas, pvz., užslopintas vaiko pyktis gali tapti ir astmos priežastimi.

EI lavinimas svarbus ne tik vaiko dabarčiai, bet ir ateičiai – vaikai tampa labiau sėkmės ir laimės lydimais suaugusiais, jie sukuria tvirtesnius ir darnesnius santykius, užima aukštesnes pareigas, lengviau įveikia užkluptus sunkumus.

Tad kaip lavinti emocinį intelektą? Tėvų rodomas pavyzdys čia atlieka ypač svarbų vaidmenį. Tėvų kalbėjimas apie savo emocijas ir konstruktyvi jų raiška gali padėti vaikams geriau suvokti ir valdyti jų vidinį pasaulį. Tačiau be rodomo pavyzdžio taip pat galime padėti vaikui atpažinti ir suvokti jo emocijas, mokyti valdyti ir tinkamai reikšti emocijas, mokyti spręsti problemas, ugdyti empatijos jausmą. Gerbkime vaiko jausmus ir nenuvertinkime jų. Leiskime jiems išgyventi visus jausmus. Leiskime vaikui išlieti savo emocijas ir empatiškai sureaguokime. Pavyzdžiui, jeigu vaikas pravirko, kai draugas iš jo atėmė žaislą, neslopinkime jo jausmų sakydami: „Ko dabar verki?“, o gal geriau atjauskime ir tarkime: „Atrodai nuliūdęs. Įsivaizduoju, kaip jautiesi.“

Tačiau nepamirškime, kad vaikai pirmiausia mokosi iš suaugusių. Matydami, kaip suaugę pykstasi, rėkia, mėto daiktus ar tranko duris, vaikas to išmoks ir pradės kopijuoti. Todėl, užpuolus stiprioms emocijoms, išreikškime jas kuo įmanoma konstruktyviau ir būkime puikiu ir įkvepiančiu pavyzdžiu savo vaikams. Būsime laimingesni ir sveikesni.

Šaltinis: Vaiko emocinis intelektas – sėkmingo gyvenimo įrankis. Psichologė L.Kliukaitė.