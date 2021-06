Nepamirškite pakeisti maisto atliekų konteinerio filtro – naują gausite rūšiavimo centre

Individualūs maisto atliekų konteineriai Alytaus regione naudojami jau ketvirtus metus. Daugelis gyventojų įprato rūšiuoti maisto atliekas, tačiau dar ne visi prisimena pakeisti maisto atliekų konteinerio anglies filtrą. O tą daryti rekomenduojama bent du kartus per metus – nuvežus naudotą filtrą naujas nemokamai duodamas bet kuriame Alytaus regione esančiame rūšiavimo centre (atliekų surinkimo aikštelėje).

Ant konteinerio dangčio įrengtas filtras padeda mažinti nemalonaus kvapo problemą, užtikrina tinkamą oro cirkuliaciją konteineryje, kuris visada turi būti laikomas sandariai uždengtas, kad į jį nepatektų lietaus vanduo, vabzdžiai, neįkristų smulkūs gyvūnai.

Nuolat naudojant konteinerį, ilgainiui susidėvi ir pats filtro korpusas, būna, kad nulūžta jo laikikliai ir filtras pametamas. Jei taip nutinka, kreipkitės į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą – jūsų pranešimas bus užregistruotas ir jums parūpintas naujas filtro korpusas, kurį pakeitę saugiai ir be problemų naudositės maisto atliekų konteineriu.

Šis konteineris sukonstruotas taip, kad jį lengva išplauti vandens srove – rekomenduojama tą daryti keletą kartų per metus. Cheminių ploviklių ir valiklių plaunant konteinerį naudoti negalima.

Kartu su individualiais maisto atliekų konteineriais Alytaus regione gyventojams buvo išdalinti ir orui pralaidūs kibirėliai maisto atliekoms surinkti bei sandarios talpos naudotam aliejui ir riebalams surinkti. Atskirai surinktą aliejų ir riebalus taip pat reikia vežti į rūšiavimo centrus.

Primename, kad į maisto atliekų konteinerius reikia mesti šias maisto ir virtuvės atliekas: vaisių bei daržovių likučius, pavyzdžiui, bulvių lupenas, bananų, apelsinų žieves, arbatos tirščius bei pakelius, kavos tirščius ir jų filtrus, riebalais ir kitais maisto produktais suteptą popierių (išskyrus pakuotes), popierines servetėles, popierinius rankšluosčius, kambarinius augalus ir jų dalis bei visus naudojimui netinkamus maisto produktų likučius.

Maisto atliekas reikia rinkti į maišelį, kurį prieš išmetant į konteinerį reikia sandariai užrišti.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.

