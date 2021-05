Kas galės naudotis galimybių pasu?

Šį trečiadienį Vyriausybė patvirtino galimybių pasą, kuris įsigalios gegužės 24 dieną. Žmonėms, atitinkantiems šiuo dokumentu apibrėžtas sąlygas, bus leidžiama rengti asmenines šventes su didesniu dalyvių skaičiumi, lankytis kavinėse, renginiuose, vykstančiuose uždarose patalpose, plaukioti pramoginiais laivais.

Galimybių pasu galės naudotis žmonės, kurie yra persirgę COVID-19 liga (diagnozė patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu), arba turi ne anksčiau nei prieš 24 valandas darytą testą, arba yra pasiskiepiję vakcina.

Paslaugos bus teikiamos, kai pasiskiepijus „Comirnaty“ ar „Moderna“ vakcina praėjo 1 savaitė nuo antrosios dozės suleidimo, „Janssen“ – praėjus 4 savaitėms po vakcinos dozės suleidimo, „Vaxzevria“ – praėjus 4 savaitėms po pirmos dozės arba iškart po antrosios.

Kiekvienu atveju asmeniui būtų suteiktas imunitetą patvirtinantis QR kodas, kurį jis turėtų pateikti paslaugų teikėjams.

Turintys galimybių pasą žmonės viešose vietose galės susiburti į 10 asmenų grupes. Jis leis į kontaktinį darbą sugrįžti savivaldybių, valstybės institucijose, įstaigose ir įmonėse bei privačiame sektoriuje dirbantiems žmonėms.

Taip pat sudaroma galimybė apsigyventi daugiau nei vienam žmogui apgyvendinimo paslaugas teikiančiose vietose, nuomotis patalpas asmeninėms šventėms.

Renginiuose atvirose erdvėse minėtas sąlygas atitinkančių dalyvių skaičius neturėtų viršyti 500 asmenų (bilietai turės būti parduodami internetu, o žiūrovai registruojami).

Vyriausybės nutarime taip pat nurodytos savivaldybės, kuriose gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje, viena iš jų – Birštono.

Jose bus leidžiama organizuoti kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijas, laikantis visų saugumo reikalavimų.

Prieš masinę gyventojų vakcinaciją pasiūlė skiepus visiems norintiems

Šią savaitę Prienų rajono savivaldybė paskelbė, kad gegužės 8 dieną „Vaxzervia“ („AstraZeneca“) vakcina skiepys visus norinčiuosius ir pakvietė gyventojus išankstinei registracijai.

Savivaldybės gydytojo Virginijaus Slautos teigimu, šią savaitę gavus 1100 šios vakcinos dozių, dalis buvo panaudota pirmam skiepui, dalis palikta revakcinacijai. Vakci-nų likučio nuspręsta nekaupti, 380 dozių pasiūlyti gyventojų, neatsižvelgiant į jų amžių, savanoriškiems skiepams, siekiant, kad kuo daugiau jų įgytų imunitetą prieš COVID-19.

Ne paslaptis, kad prioritetinių grupių asmenys vangiai skiepijasi „AstraZeneca“ vakcina, jie mieliau sutinka palaukti kito gamintojo vakcinos. Tačiau, V.Slautos teigimu, susidomėjimas vienkartine skiepijimo akcija buvo didelis. Per pirmąsias registracijos dienas buvo rezervuoti visi laikai. Dėl skambučiais nuolat užimto telefono kai kurie žmonės skundėsi ilgai negalėję prisiskambinti. Kiti viešai džiaugėsi, kad jau prisiregistravo skiepams ir priartino laiką, kuomet galės gyventi be ribojimų.

Viešai skelbiama, kad masinė gyventojų vakcinacija galėtų prasidėti jau nuo gegužės 31 dienos.

Nuo kitos savaitės žadama visose savivaldybėse leisti skiepyti vyresnius nei 55 metų amžiaus žmones, kas savaitę būtų pereinama prie vis žemesnės amžiaus grupės.

Jau ir šiuo metu Prienų rajono gyventojai, pasinaudoję elektroninėmis registravimosi sistemomis, galėjo pasiskiepyti nuvykę į Vilniaus ir Kauno vakcinacijos centrus.

Gegužės 6 dienos duomenimis, per praėjusią parą Prienų rajono savivaldybėje nustatyta 10 naujų COVID-19 ligos atvejų, pagal naujų atvejų skaičių per 14 dienų (330 atv./100 tūkst. gyventojų) Savivaldybė patenka į raudonąją zoną.

