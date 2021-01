Darbai veja darbus…

Galima sakyti, kad karantinas Birštono miesto tvarkymo tarnybos kasdieninės rutinos nepaveikė, ypač darbų pagausėjo šiomis dienomis, kai tenka skubiai vaduoti Birštoną nuo gausiai iškritusio sniego, šalinti nulūžusius medžius, jų šakas. Apie nesibaigiančius darbus – pokalbyje su šios tarnybos direktoriumi Algirdu Kederiu.

– Paskelbus karantiną, tarnybos veikla nesustojo, teko imtis ir papildomų darbų, pagelbėti įrengiant saviizoliacijos patalpas. Saugumo reikalavimais laikinai uždarėme „Birutės vilą“ – pirmojo karantino metu ją aptarnaujančius darbuotojus buvome išleidę į prastovas, o paskelbus antrąjį karantiną – į atostogas. Stabdant koronaviruso plitimą, užrakinome ir keleivių laukimo salę stoties pastate, tačiau ir autobusai šiuo laikotarpiu kursuoja rečiau. Nuo lapkričio uždarytas ir apžvalgos bokštas.

Visuose kituose baruose dirbame kaip įprastai: šiuo metu teritoriją valome nuo sniego, barstome šaligatvius, Centriniame parke, kuriame ir žiemą netrūksta lankytojų, kitose erdvėse tvarkome ankstesnės audros ir šios savaitės snygio padarinius: kertame, pjauname ir išvežame pavojingai pasvirusius, aplūžusius medžius.

Mieste vyksta nemažai statybų, remontuojamos gatvės, todėl tenka dažniau šluoti gatves ir šaligatvius. Švarą ir tvarką palaikome ir prie miesto prijungtoje Birštono vienkiemio teritorijoje. Dėl gyventojų saugumo, atsižvelgiant į jų prašymus, tamsiuoju paros metu gatvės yra apšviečiamos visą naktį. Pagal poreikį statomi gatvių ženklai, remontuojami suoleliai, – apie kasdieninius darbus pasakojo Miesto tvarkymo tarnybos direktorius Algirdas Kederys. – Paremontavome buitines patalpas, esančias Sruogos g., o Škėvonių technikos bazėje (Prienų g.) iš esmės pagerinome darbuotojų darbo ir poilsio sąlygas – jie buvo perkelti į suremontuotą, šildomą ir erdvią patalpą, joje yra sąlygos pasišildyti maistą, išsiskalbti darbinius drabužius.

Direktorius pasakojo, kad koronavirusine infekcija užsikrėtę darbuotojai sirgo palyginti lengvai, jie gydėsi namuose ir išvengė ligoninės, kiti, turėjusieji kontaktų, persirgo nepastebimai, apie turėtą ligą sužinojo tik iš atliktų antigenų kraujyje tyrimų. „Daug darbų atliekame gryname ore, todėl žmonės yra užsigrūdinę, be to, naudojamos apsaugos priemonės,“ – svarstė direktorius.

Šiuo metu vyksta naujo Birštono savivaldybės biudžeto formavimas, įstaigos vadovas viliasi, kad Miesto tvarkymo tarnybai lėšų bus skirta ne mažiau, nei pernai. Kitu atveju, būtų sunku išsiversti ir kokybiškai atlikti darbus, kurių apimtys pastaraisiais metais išaugo, nes tarnybai priskirta prižiūrėti naujus objektus. Be to, didėja elektros, kuro ir kitos sąnaudos, darbo užmokestis. Nuolat naudojamos gatvių šlavimo mašinos greitai nusidėvi, genda, jų remontas brangiai atsieina, todėl vadovas jau suka galvą, kaip ir už ką įsigyti patikimesnės ir naujesnės darbo technikos.

Dalė Lazauskienė