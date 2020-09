Obuoliu vaišini – laimės, sveikatos linki“

„Per dieną suvalgyk du – tris obuolius ir gydytojo nebereikės“ (anglų patarlė)

Kokie obuoliai vertingiausi? Kodėl dera mėgautis šiais gardžiais vaisiais?

Senovės raštuose obuoliai pirmą kartą paminėti daugiau nei prieš 5 tūkst. metų. Jau akmens amžiuje pirmykščiai žmonės valgė šviežius ir džiovintus obuolius, o XII amžiuje p. m. e. – išpopuliarėjo senovės Egipte.

Lietuvoje pirmųjų obuolių pėdsakai aptikti Kuršių Nerijoje, pirmykščių žmonių gyvenvietėje.

Obuoliai mažina cholesterolį

Gydytojai dietologai pataria per dieną suvalgyti 3–4 obuolius, – sustiprės sveikata, atitolinsite ligas bei senatvę. Vaisiai turtingi vitaminais (A, C, E, B1, B2, B3, B6, B9, H, PP), mikroelementais (kaliu, magniu, kalciu, fosforu, geležimi).

„Obuoliuose yra pektino – tirpios ląstelienos, kuri padeda sumažinti kraujo arterijas žalojančio „blogojo“ cholesterolio. Šviežiuose raudonuose obuoliuose, ypač jų odelėje, gausu antioksidantų, – sako gydytoja dietologė dr. Rūta Petereit. – Lietuviškus prinokusius obuolius valgykite kartu su odele ir sėklytėmis“.

Džiovinti obuoliai suteikia energijos

Viduramžiais šeimininkės obuolių skilteles verdavo ant storesnių siūlų ir kabindavo namų verandoje, kad vėjas ir saulė jas išdžiovintų. Iš obuolių išsigarinus vandeniui susidaro natūralus cukrus. Džiovinti obuoliai – puikus angliavandenių šaltinis. Ar žinote, kad džiovinti obuoliai suteikia net šešis kartus daugiau energijos nei švieži obuoliai! Džiovintų obuolių skiltelėse daug ląstelienos ir geležies. Deja, džiovinimo metu vaisiai praranda vitaminą C.

Ilgamečio obuolių augintojo, ūkininko biomedicinos m. dr. Algirdo Amšiejaus teigimu, džiovinimui labai tinka antaniniai obuoliai, nes juose optimalus cukraus ir rūgščių santykis, be to, sudžiūvę išlieka balti. Jie vartojami ruošiant salotas, desertus, kepinius.

„Obuolius džiovinkite pečiuje, orkaitėje ar džiovykloje, tačiau ne aukštesnėje nei +40 laipsnių temperatūroje,“ – primena ūkininkas.

Valgykite lietuviškus obuolius

Ryte suvalgius obuolį gerėja apetitas, virškinimas. Vertingiausi – ką tik skinti, nes juose daugiausia vitamino C. Naudingųjų medžiagų gausu odelėje (ar po ja), todėl jų lupti nederėtų. Be to, žali obuoliai turi daugiau vitamino C nei raudonieji.

„Labai vertingi antaniniai obuoliai. Nuskynus juos nuo obels, maistinės savybės išlieka net kelis mėnesius. „Lietuvoje auginama boskopo veislė atstoja antaninį. Ypač juos mėgsta šeimininkės, nes kepant ar gaminant obuolių pyragus, jie nesukrenta, nesutęžta, – sako A. Amšiejus. – Ankščiau buvo populiarus Pepinas, Auksinis renetas. Dabar populiarėja desertiniai obuoliai, Eliza, Čempionas, Topazas; natūraliai pasidengia vaško plėvele, ir patys nuo šakų nukrenta. Jie paklausūs ir todėl, kad ilgai išsilaiko, – nuo spalio net iki balandžio mėnesio“.

Beje, per 3 mėnesius antaniniuose obuoliuose askorbino rūgšties sumažėja apie 30 proc. Jeigu norite išsaugoti didesnį vitaminų kiekį, ūkininkas pataria obuolius konservuoti.

Atlikite testą…

Beje, galite patys įvertinti, ar vertingas jūsų skanaujamas obuolys. Tai labai paprasta: perpjaukite obuolį pusiau ir jei po kelių minučių obuolys įgaus rusvą atspalvį – jame daug energijos suteikiančio vitamino P.

Jeigu norite numesti svorio, valgykite obuolius. Jie nekaloringi ir greitai suteikia sotumo. Išbandykite iškrovos dieną: per 5 kartus galite suvalgyti 1–1,5 kg obuolių.

Rinkitės žalius obuolius, nes juos verdant ar kepant, netenkama apie 70 proc. flavanoidų.

Kada skinti?

Pasak dr. A. Amšiejaus, vasariniai obuoliai prinoksta beveik vienu metu, todėl skinami likus 1–2 dienoms iki vartojimo. Per anksti surinkti būna mažesni, neryškių spalvų, per vėlai – greitai pernoksta. Obuoliai skinami 2–3 kartus, atsižvelgiant į sunokimo laipsnį ir spalvą.

Rudeninių veislių obelų vaisiai skinami 1–2 ar net kelias savaites, žieminių – likus net keliems mėnesiams iki vartojamosios brandos. „Svarbu, kad vaisiaus dydis, skonis, odelės bei sėklų spalva liudytų, jog vaisius yra prinokęs ir lengvai atsiskiria nuo šakelių“.

Kaip išsirinkti obuolius?

Sveiki obuoliai turėtų būti kieti, be rudų dėmelių. Dideli obuoliai pernoksta dažniau nei maži. Rudenį vietiniai obuoliai patys skaniausi ir aromatingiausi; turintys daugiausia fitoncidų, aitroko skonio – fenolių ir raugintų medžiagų.

Vitamino PP daugiausia tuose obuoliuose, kuriuos perpjovus jie greičiausiai paruduoja, o karotino daugiau obuoliuose geltona žievele.

Pasak pašnekovų, rūgščius obuolius, pavyzdžiui, antaninius, derėtų valgyti sergantiesiems cukriniu diabetu, esant mažam skrandžio rūgštingumui ar norint numesti svorį.

Padidėjus skrandžio rūgštingumui, derėtų vartoti saldžius, ne rūgščius obuolius.

Sergantiesiems širdies, inkstų, kepenų ligomis naudinga valgyti saldesnio skonio obuolius.

Pirktus obuolius reikėtų laikyti vėsioje vietoje, kur mažiau deguonies, – tada jie ilgiau išliks švieži ir aromatingi.

Sveikatai ir grožiui…

. Vienas obuolys per dieną mažina insulto galimybę.

. Stiklinė obuolių sulčių per dieną – stiprina širdį, mažina cholesterolio kiekį.

. Cholesterolio pusiausvyrai palaikyti derėtų per dieną suvartoti 2–3 obuolius.

. Obuoliai natūraliai valo organizmą.

. Obuoliai stabdo dantų ėduonį, emalio irimą, dezinfekuoja burnos ertmę.

. Obuolių kompresai padeda gydant odos uždegimus.

. Liaudies medicinoje žalių obuolių tyre gydomi nudegimai, ilgai negyjančios opos.

. Vaisių nuoviras ir arbata lengvina kosulį.

. Džiovintų obelų lapų (1:10) ar obuolio žievės arbata, paskaninta cukrumi ar medumi, tinka peršalus (gerti po pusę stiklinės kas 2 val.).

. Valgant obuolius gražėja odos spalva, mažiau pastebimos mažosios raukšlelės; stiprėja, labiau žvilga plaukai, nagai.

Drėkinanti kaukė

Prieš dedant obuolių kaukę, švarią veido odą patepkite kremu ar alyvuogių aliejumi. Tada sutarkuoto obuolio masę užtepkite ant veido ir palaikykite 15 minučių.

Po to nuplaukite šiltu vandeniu. Sutarkuoto obuolio kaukė sausai odai suteikia puikų drėkinamąjį efektą. Jeigu oda normali, obuolio masę sumaišykite su šaukšteliu grietinės.

Veronika Pečkienė