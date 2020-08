Prienų ir Kaišiadorių rajonų Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose bei Senelių globos namuose pradedamas įgyvendinti projektas „Atgaiva sielai“

Turbūt, dar niekada vienu metu tiek daug žmonių visame pasaulyje, nepaisant jų amžiaus, rasės, tikėjimo, socialinės padėties bei kitų skirtybių, nebuvo užvaldę labai panašūs jausmai – nerimas, netikrumas, nežinojimas, atskirtis, bejėgiškumas, vienatvė, liūdesys, bendravimo stygius. Tai – COVID-19 pandemijos pasekmės. Tačiau daugelis šių žmonių tiki, kad susitelkus ir visiems vieningai laikantis tam tikrų taisyklių, tai kada nors baigsis.



Bet ar susimąstome, kiek yra žmonių, kuriems nei vienatvė, nei atskirtis be kitų žmonių pagalbos niekada nesibaigs? Ar dažnai pagalvojame, kaip jaučiasi senyvo amžiaus, vieniši, neįgalūs slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių pacientai, globos namų gyventojai, nuolat gyvenantys lyg pandemijos sąlygomis – senatvės ar negalios atskirti nuo pasaulio, sergantys, niekieno nelankomi? Šie žmonės dažnai tiesiog nežino, kuo užimti savo laiką, o nieko neveikimas gali būti pražūtingas ne tik savęs vertinimui, bet ir sveikatai.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Jiezno biblioteka jau ketveri metai bendradarbiauja su Jiezno PSPC Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriumi, kuriame apgyvendinti senyvo amžiaus, vieniši, neįgalūs, socialinę atskirtį patiriantys žmonės iš įvairių rajono vietovių. Šių gyventojų laisvalaikiui paįvairinti vykdoma kultūrinė iniciatyva „Atgaiva sielai“. Kartą per mėnesį bibliotekininkės rengia kultūrines popietes. Tai būna poezijos skaitymai, knygų pristatymai, literatūros ir muzikos popietės kartu su Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro kapela „Jieznelė“, valstybinėms ir kalendorinėms šventėms skirti jaukūs susitikimai. Per ketverius metus surengtos 22 popietės, jose dalyvavo 378 žmonės. Socialinis integralumas, pilnavertis gyvenimas, dalyvavimas kultūroje padeda išlaikyti savarankiškumą, pakelia savivertę, panaikina gyvenimo tuštumo jausmą.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios biblioteka, tęsdama Jiezno bibliotekos pradėtas kultūrines veiklas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose bei globos namuose bei siekdama išplėsti šių veiklų geografiją, pradeda įgyvendinti kultūros prieinamumo didinimo įvairių socialinių grupių žmonėms projektą „Atgaiva sielai“.

Įgyvendinant projektą, Prienų, Jiezno, Balbieriškio ir Veiverių PSPC Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose bei Šilavoto, Balbieriškio ir Rumšiškių (Kaišiadorių r.) senelių globos namuose bus organizuojami kultūriniai renginiai, kurie padės mažinti slaugos ir globos paslaugomis besinaudojančių pacientų psichologinį diskomfortą, vienišumą, praturtins šių žmonių laisvalaikį, mažins kultūrinę, socialinę atskirtį, lėtins kultūrinių kompetencijų, komunikavimo, socialinių įgūdžių nykimo procesus. Vyks susitikimai su aktoriais Dalia Rasa Jankauskaite, Petru Venslovu, Olita Dautartaite, Virgiu Bortkevičiumi, Pijumi Ganusausku, muzikantais Vytautu Labučiu, Gyčiu Ambrazevičiumi ir grupe, poetu Vytautu V. Landsbergiu.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos misterijos rekomendacijas, dauguma renginių bus organizuojami atvirose erdvėse, laikantis visų būtinųjų renginių organizavimo sąlygų.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba, remia Prienų rajono savivaldybė.

Projekto renginiai rugpjūčio mėn.

Rugpjūčio 21 d.

Poezijos valanda „Lietuviškas beržas“

Programoje – poeto Pauliaus Širvio meilės lyrika, laiškai, prisiminimai

Atlikėjas – aktorius Petras Venslovas

11 val. VšĮ Rumšiškių senelių globos namai „Auksinis amžius“

14.30 val. VšĮ Šilavoto globos namai

Rugpjūčio 24 d.

Dviejų aktorių teatras

Vilties injekcijos

Atlikėjai – aktorius Petras Venslovas, akordeonistas Žygimantas Baltrūnas

11 val. VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

12 val. VšĮ „Gintkosta

Rugpjūčio 25 d.

Jono Strielkūno poezija ir dainos jo eilių tekstais

Atlikėjai – aktoriai Pijus Ganusauskas, Dalia Jankauskaitė, džiazo muzikantas Vytas Labutis

11 val. VšĮ Jiezno PSPC

14 val. VšĮ Prienų ligoninė



Rugpjūčio 27 d.

Susitikimai be grimo

Atlikėjai – aktoriai Olita Dautartaitė, Petras Venslovas

12 val. VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras

14.30 val. VšĮ Šilavoto globos namai