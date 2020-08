Ar pastebėjote, kaip keičiasi mūsų požiūris į maistą? Vis daugiau pirmenybę teikiame ekologiškiems produktams, parduotuvėje atidžiai skaitom etiketes, vengiame greitojo ir stipriai perdirbto maisto.

Daugelis tokių kūno dalių, kaip širdis, smegenys, plaučiai, šlapimo pūslė, skrandis, mums primena apie savo egzistavimą, o kepenų veiklos nematome, nejaučiame ir dažnai šį organą lengvai pamirštame. Taip ir lieka jis daugeliui paslaptis.

Kepenys yra geriausias mūsų draugas. Jos atlieka per 2000 labai svarbių funkcijų ir dirba dieną naktį. Jos saugo ir gina mus. Todėl turime joms skirti dėmesį ir pasirūpinti jų maitinimu. Kepenys yra vienas sunkiausiai dirbančių organų. Jos – pagrindinis mūsų organizmo filtras ir maisto medžiagų sandėlis.

Kaip kepenys valgo? Kraujas nuolat atneša į kepenis vitaminų, mineralų ir kitų medžiagų, sudėtingų maisto dalių, hormonų, deguonies, virusų ir bakterijų bei įvairiausių toksinų. Kepenys intensyviai darbuojasi atskirdamos naudingas medžiagas nuo kenksmingų, tai yra tikrina ir filtruoja, nes kraujas iš kepenų keliauja į širdį, todėl turi būti gerai išvalytas. Kepenys saugo mūsų jaunystę.

Kad kepenys galėtų gerai atlikti savo darbą ir būti tinkamai pamaitintos, kraujyje turi būti atitinkama maisto medžiagų pusiausvyra. Pusiausvyrą suardo riebalų perteklius ir dėl to kepenys per mažai gauna savo pagrindinio maisto: gliukozės, deguonies ir vandens. Kepenys nebegali tinkamai atlikti darbo dėl alkoholio – jos „apgirsta“. Pusiausvyrą ardo mūsų nemokėjimas valdyti streso ir atsipalaiduoti, pasakyti „ne“ dalykams, kurių mums nereikia.Palaikyti pusiausvyrą, pamaitinti ir susigrąžinti sveikatą veiksmingai gali padėti ir tinkamas maistas. Štai keletas iš mūsų krašte derančių daržovių, vaisių, uogų, grybų, prieskonių, kurie padeda kepenims atsinaujinti ir kovoti su toksinų sukeltu uždegimu.

Gydantis maistas:

Agurkai – gausiai aprūpinantys kepenis gyvu vandeniu, kuris mažina riebalų bei toksinų kiekį kraujyje, slopina uždegimus storojoje ir plonojoje žarnoje.

Aitriosios paprikos (tik gerai prinokusios) – jose esantis kapsaicino sukeltas karštis suaktyvina kraujotaką kepenyse ir įleidžia daugiau deguonies į visus kapiliarus, tai lyg langų atidarymas įleidžiant šviežio oro.

Bulvės (ne keptos riebaluose) – gausu aminorūgščių, kurios stabdo virusų plitimą, augimą, taip pat gliukozės, kuri sustiprina kepenis ir padeda atkurti glikogeno atsargas.

Bulvinės saulėgrąžos (topinambai) – pajėgia įveikti kai kuriuos agresyvius virusus, apsaugo nuo ląstelių pažaidos.

Cukinijos, melionai – panašiai kaip agurkai. Švelniai ir saugiai valo kepenis, ramina virškinamąjį traktą, išstumia bakterijas ir grybelius, mažina tulžies pūslės uždegimą.

Česnakai – tai tikras košmaras patogenams, juos jis puola ir dalį jų net sunaikina.

Svogūnai ir jų laiškai – kaip ir česnakai veikia kepenis ir saugo jas nuo uždegimų.

Grybai – kepenų vaistai. Jie mūsų kūne naikina grybelius ir padeda juos šalinti iš kepenų. Be to, jie mažina bakterijų ir virusų kiekį virškinamajame trakte, todėl kepenis pasiekia švaresnis kraujas.

Visos kopūstinės daržovės – dovanoja kepenims daug vitaminų, mineralų, antioksidantų ir fitocheminių sieros junginių, kurie padeda kepenims pakeisti maisto medžiagas taip, kad kitiems organams būtų lengviau jas įsisavinti. Brokolių koteliuose yra daug sieros junginių, kurie padeda naikinti žarnyne blogąsias bakterijas bei kitus kenksmingus mikroorganizmus ir padeda imuninei sistemai kovoti su patogenais.

Medus (natūralus, neapdorotas) – šimtai vertingų fitochemikalų, turi antimikrobinį poveikį, stiprina kepenų imuninę sistemą.

Avietės, mėlynės, gervuogės ir kitos uogos yra kaip vaistinėlė kepenims. Mėlynės – kepenims yra kaip motinos pienas vaikui, vienas naudingiausių maisto produktų.

Moliūgai – padeda palaikyti stabilų cukraus kiekį kraujyje.

Morkos – termiškai neapdorotose yra daugiau antiseptinių fitocheminių junginių, kurie stabdo kenksmingų mikroorganizmų augimą.

Obuoliai – padeda išvalyti kepenis. Jie priverčia badauti bakterijas, virusus, pelėsius ir kitus grybelius kepenyse bei virškinamajame trakte, padeda ištirpdyti tulžies akmenis.

Kriaušės – ramina ir valo pervargusias, nusilpusias, uždegimo apimtas suriebėjusias kepenis, gydo jas ir padeda atsinaujinti.

Petražolės – padeda kepenims atsinaujinti ir pašalinti nuodus.

Pomidorai – turi daug svarbių mineralų, fitochemikalų ir kitų svarbių palaikančių jos funkcijas medžiagų. Kepenys itin mėgsta pomidoruose esantį likopeną, kuris padeda saugiai išvalyti nuo toksinų raudonąsias kraujo ląsteles. Pomidorų rūgštys palaiko tulžies pūslės sveikatą: valo nuosėdas, sumažina akmenų dydį.

Ridikai – stiprūs kepenų vaistai. Stabdo patogenų sukeltas infekcijas, stiprina imunitetą.

Salierai (kotai su lapais) – stabdo virusų, bakterijų ir grybelių augimą, padeda atsinaujinti tulžies pūslei, padeda išsklaidyti riebalų ląsteles kepenyse. Kuo dažniau juos valgyti, gerti jų sultis.

Salotos – paskatina kepenis valytis. Galima drąsiai mėgautis jomis kas dieną.

Spanguolės – stabdo ląstelėse oksidacijos procesus, apsaugo jas nuo toksinų, jų vitaminas C stiprina imuninę sistemą.

Vynuogės – padeda atsigauti kepenims, tikra ilgaamžiškumo uoga.

Vyšnios – turi daug antocianinų, kurie neleidžia toksinams sugrįžti į kepenis, o vyšnių skaidulos padeda juos pernešti į žarnyną ir pašalinti.

Be paminėto gydomojo maisto, kiek daug turime naudingų vaistinių augalų (aviečių, dilgėlių lapai, erškėtuogės, kiaulpienių lapai ir šaknys, raudonieji dobilai, varnalėšų šaknys ir daugelis kitų), kurie taip pat gali būti puiki pagalba kepenims.

Prisiminkime, kad kepenys atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant visas sveikatos bėdas. Gelbėdami jas, gelbėjame širdį, smegenis, imuninę sistemą, odą ir žarnyną. Pasirūpinkime kepenimis ir jos mums atsidėkos gera savijauta.

Šaltinis: A.William. „Išgelbėkite savo kepenis. 2020.