Prisidėjome prie iniciatyvos

Biblioteka entuziastingai prisidėjo prie Nacionalinės bibliotekos ir „Robotikos mokyklos“ iniciatyvos 3D spausdintuvu spausdinti rėmelius (laikiklius) apsauginiams skydams, skirtiems saugiam medikų darbui. Turime du 3D spausdintuvus. Per 6 valandas pagaminame 5 vienetus laikiklių. Iki galutinio produkto buvo daug derinimo ir bandymų. Pavaduotojas Jonas Dirginčius pateikė naudingą pasiūlymą ir brėžinį, kaip patobulinti pradinį pateiktą apsauginių skydelių rėmelio spausdinimo maketą, kad jis būtų funkcionalesnis ir patogesnis, kad nesulūžtų uždedant skydelį. Ir juo buvo pasinaudota.

Jonas Dirginčius ir Alina Jaskūnienė sulaukė iniciatyvos bibliotekoms kuratoriaus, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, Dirbtuvių PATS SAU administratoriaus Donato Kubiliaus padėkos už iniciatyvumą ir atsakingą požiūrį, padedant sukurti patikimo dizaino skydelius medikams (už teisingą požiūrį į tai, kad kas pateikiama vartotojams (net jei jie ir ne skaitytojai:) turi atitikti aukštus kokybės standartus).

18 vnt. pagamintų apsauginių skydelių kovo 25 d. perdavėme Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro medikams.

Kovo 26 d. 12 vnt. bibliotekoje pagamintų apsauginių skydelių perdavėme Prienų r. pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios medicinos pagalbos skyriui.

Negalėdama priimti lankytojų biblioteka dirba nuotoliniu būdu. Kviečiame žmones naudotis elektroniniais šaltiniais. Bibliotekos interneto svetainėje rubrikoje https://www.birstonasvb.lt/Naujiena/ka-skaityti-kai-bibliotekos-durys-uzvertos/

Išsamiai pristatytos bibliotekos prenumeruojamų periodinių leidinių internetinės versijos, bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės.

Interaktyvi biblioteka www.ibiblioteka.lt

Skaitmeninis kultūros paveldo lobynas www.epaveldas.lt

Audioknygos.lt ir daug kitos naudingos medžiagos.

Nuo kovo 16 d. bibliotekos facebook profilyje skelbėme informaciją apie bibliotekos veiklą karantino metu, apie tai, kur galima gauti nemokamų el. knygų ir kt. Taip pat nuo kovo 23 d. įsitraukėme į akciją Prisijungusi Lietuva ir kvietėme savo skaitytojus mokytis skaitmeninio raštingumo nuotoliniu būdu. Per 2 savaites paskelbėme 20 įrašų, kurie buvo perskaityti 5196 kartus.

Paaiškėjus apie būsimą karantiną, per kovo 14 ir 15 d. malšinome besiformuojantį nepasitenkinimą, pasimetimą, ką reikės veikti namuose. Pasidalinome 5 įrašais apie galimas veiklas karantino metu. Pasiekti 1085 žmonės.

Nuo kovo 16 d. skelbėme informaciją apie bibliotekos veiklą karantino metu, apie tai, kur galima gauti nemokamų el. knygų ir kt. Taip pat nuo kovo 23 d. įsitraukėme į akciją Prisijungusi Lietuva ir kvietėme savo skaitytojus mokytis skaitmeninio raštingumo nuotoliniu būdu. Paskelbėme 20 įrašų, kurie buvo perskaityti 5196 kartus.

Birštono viešosios bibliotekos informacija

Dalintis: email Print 0 VK