Birštono gimnazijos direktorius: „Sėkmės galima tikėtis tik vieningai dirbant“

Pirmąsias dvi karantino savaites Lietuvos moksleiviai atostogauja, tačiau mokyklų administracija ir mokytojai ilsėtis neturi kada. Dėl korona viruso grėsmės vaikams mokyklų durys užvertos, todėl pirmą kartą Lietuvoje laikinai pereinama prie privalomo mokymo nuotoliniu būdu. Kaip ir kitos mokyklos, Birštono gimnazija ruošiasi visos mokyklos bendruomenės laukiantiems iššūkiams.

Gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius sako, jog pasiruošimas vyksta, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus rekomendacijomis. Siekiant įgyvendinti nuotolinio mokymo tikslus kiek įmanoma kokybiškiau, šiuo metu bene didžiausias dėmesys skiriamas mokytojams, jų pasirengimui dirbti per atstumą. Anot A. Urbanavičiaus, mokytojai kiekvieną dieną išklauso po keletą vebinarų, skirtų pasiruošimui nuotoliniam darbui, kaupia savo informacinius bankus. Efektyvesniam bendravimui ir bendradarbiavimui nuotoliniu būdu sukurtos įvairios pedagoginių darbuotojų „Messenger“ grupės, įdiegta „Microsoft Office 365“ platforma, kurios pagalba gali vykti vaizdo konferencijos, o artimoje ateityje bus plečiamos ir kitos jos panaudojimo galimybės. „Su mokytojų bendruomene aptarėme, kad pradžioje naudosime tas mokymo priemones, kurios žinomos ir suprantamos mokiniams. Kaip pagrindinė, žinomiausia ir prieinamiausia informacijos pateikimo priemonė išlieka elektroninis „Tamo“ dienynas. Per jį visus mokinius ir jų tėvus pasieks pagrindinė informacija, o mokymo medžiaga bus ir skaitmeninė (elektroninės pratybos, nuorodos į internetinėje erdvėje esančią medžiagą, video pamokas), ir popierinė (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai ir kt)“, – pasakojo Birštono gimnazijos vadovas.

Tiesa, A. Urbanavičius pabrėžia, jog šiomis dienomis mokytojai išėjo iš savo komforto zonos, todėl labai svarbu nepasimesti galimybių gausoje. Jo nuomone, šiuo metu pedagogams neužtenka pademonstruoti skaitmeninį raštingumą, nes būtina įvertinti ir mokymuisi skiriamą laiką bei nepamiršti, kad darbas vyksta karantino sąlygomis.

Kadangi situacija neeilinė, bus koreguojamas ir pamokų laikas. Pamokas planuojama pradėti nuo 9.00 val. ryto, todėl šiuo metu atliekamos pamokų tvarkaraščio korekcijos. Direktoriaus teigimu, nepaisant to, kad mokymas(is) vyks nuotoliniu būdu, reikia nepažeisti ir higienos normų, o tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios planuojami pamokų laiko pasikeitimai.

Lietuvoje daugumai tėvų vis dar kyla klausimas: kaip mokysis tie vaikai, kurie neturi kompiuterių ar kitų moderniųjų technologijų ir kas bus su tomis šeimomis, kuriose auga keli mokyklinio amžiaus vaikai? Šias problemas Birštono gimnazijos personalas taip pat sprendžia. „Mūsų surinkta informacija rodo, kad tik keletas moksleivių turi ne visas galimybes mokytis nuotoliniu būdu, todėl stengsimės jiems padėti, laikinai duodami mokyklos kompiuterį ar planšetę. Suprasdami, kad šeimoje tuo pačiu kompiuteriu vienu metu gali tekti naudotis keliems asmenims, nuotolinį mokymą organizuosime taip, kad mokiniai gautų užduotis kelioms dienoms. Jas turės atlikti per mokytojo numatytą laiką. Bus nurodytas laikas ir pasikonsultavimui visomis įmanomomis ryšio priemonėmis“,– teigia Birštono gimnazijos vadovas.

Mokykla taip pat tikisi ir tėvų supratingumo. Anot direktoriaus, mokymasis namuose gali sukelti tam tikrų sunkumų visiems, todėl tikimasi grįžtamojo ryšio iš šeimų, tėvų pagalbos, motyvuojant vaikus ir įveikiant iškilusius sunkumas. A. Urbanavičius primena, jog konsultacijas tėveliams nuotoliniu būdu nemokamai pasiruošę teikti ir respublikos psichologai, todėl „Tamo“ pagalba gimnazija dalijasi su tėvais gauta informacija ir nuorodomis. Viena iš tokių informacijų buvo kvietimas prisijungti ir išklausyti virtualų seminarą „Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?‘‘

Ilgamečio gimnazijos vadovo teigimu, pirmoji savaitė bus skirta ne tiek intensyviam mokymui, kiek „įėjimui į naujas vėžes“. Jo nuomone, visiems bus reikalinga tam tikra adaptacija, pereinant prie naujų darbo formų. Direktorius akcentuoja, jog šiuo metu ir mokytojai, ir tėvai, ir moksleiviai atsidūrę situacijoje, kai nuotolinis mokymas taikomas ne iš dalies (ką atskirais atvejais galėjo praktikuoti mokytojai), o visiškai persiorientuojant į kitokį modelį, todėl sėkmės galima tikėtis tik vieningai dirbant, bendraujant ir bendradarbiaujant. Jei reikės – keičiant ir tobulinant atitinkamas veiklos sritis.

„Kiekvienas mokomasis dalykas turi savo specifiką, taigi ir galimybės yra skirtingos ir įvairios, tačiau šiuolaikinis mokytojas geba taikyti įvairias mokymo formas, taigi susidarius neeilinei, netgi ekstremaliai situacijai, labai svarbią vietą užims mokytojų kūrybingumas ir netgi išradingumas. Tikimės, kad eidami žingsnis po žingsnio gebėsime įveikti atsiradusius iššūkius“, – sako Birštono gimnazijos direktorius A. Urbanavičius.

Rimantė Jančauskaitė

Dalintis: email Print 0 VK