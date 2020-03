Sanatorijos „Tulpė“ direktorė: „Svarbu išlikti pozityviems…“

Sanatorinių paslaugų sektorius vienas iš pirmųjų pajuto dėl koronaviruso paskelbto karantino pasekmes: procedūros atšauktos, įstaigos užsidaro, darbuotojai lieka be darbo ir stabilių pajamų.

Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė ir Birštono kurorte veikiančios sanatorijos bei SPA centrai. „Royal SPA Residence“ ir „Vytautas mineral SPA“ užsidarė tik paskelbus karantiną. „Eglės“, „Tulpės“ ir „Versmės“ sanatorijos, pasirengusios dirbti karantino režimu ir individualizuoti paslaugas, kovo 16 d. gavo Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymą nedelsiant nutraukti medicininės reabilitacijos paslaugas ir gydomus ligonius išleisti į namus.

Pagal Vyriausybės priimtą nutarimą nuo kovo 17 dienos minėtos paslaugos sanatorijose nebeteikiamos. Šis nutarimas negalioja ligoniams, atvykusiems iš stacionaro su Valstybinės ligonių kasos apmokamais reabilitacijos II kelialapiais tęsti judamojo-atramos aparato ir nervų ligų gydymo. Pacientai galės likti sanatorijoje iki numatyto termino.

Gilias tradicijas Birštone turinčios sanatorijos „Tulpė“ direktorė Liucija Patinskienė neslepia, kad po tokių staigių pokyčių teko „iškelti baltą vėliavą“.

– Buvo labai sunku bendrauti su pacientų giminaičiais ir pasakyti, kad jų artimieji išrašomi nebaigus gydymo po onkologinių ir kitų operacijų, todėl reikia juos kuo skubiau, per vieną dieną, išsivežti į namus. Iš žmogiškųjų pozicijų gaila dėl to, kad ligoniai nespėjo baigti gydymo kurso ir sustiprėti, dar nesugijusios, reikalingos perrišimo jų žaizdos. Ilgas valandas prakalbėjau telefonu, teko žmones ir guosti, ir raminti. Visgi geranoriškai radome sutarimą, o tiems, kurių nebuvo kam parsivežti, pasiūlėme savo transportą, – pasakojo L.Patinskienė, susirūpinusi dėl beveik 60 pacientų būklės.

Jos teigimu, trečiadienį baigti sanatorijos uždarymo darbai: išleistas baseinų vanduo, atjungti įvairūs įrenginiai, patalpos „užkonservuotos“. Sanatorijoje liko per 30 ligonių po sąnarių operacijų, kuriems pagal ministro įsakymą leista baigti reabilitacinių paslaugų kursą. Su jais dirba nedidelė dalis darbuotojų – gydytojų, kineziterapeutų, ergoterapeutų, slaugytojų, kitas aptarnaujantis personalas. Ir ši veikla labai laikina.

„Tulpės“ sanatorijos direktorė pasakoja, kad kiekviena pastarosios savaitės diena yra lydima įtampos, atsakomybės už savo darbuotojų išlikimą – jų įstaigoje dirba 122.

Anot jos, kai kurios jaunos mamytės pasiėmė nedarbingumo pažymėjimus, vyresnio amžiaus darbuotojai gavo biuletenius pagal jų susirgimo pobūdį, tačiau jie sudaro mažumą.

– Kadangi mūsų sektoriui nustatyti Vyriausybės apribojimai, siekdami, kad visiems būtų sudarytos vienodos sąlygos, antradienį daugumai darbuotojų pagal atitinkamą Darbo kodekso straipsnį įforminome prastovas. Kol truks ekstremali situacija, jiems priklausytų valstybės skiriama subsidija. Darbuotojai gali tikėtis gauti bent 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio (ne daugiau nei 607 eurai bruto), – sako direktorė.

Ji nusprendė darbuotojams parašyti viešą palaikymo laišką ir suprantamai paaiškinti priimto sprendimo priežastis bei paskatinti juos žvelgti į ateitį su pozityviu tikėjimu, kad, praėjus COVID -19 sukeltai krizei, visi vėl susitiks savo kolektyve, kad galėtų padėti streso nuvargintiems pacientams atgauti jėgas.

L.Patinskienės teigimu, prieš savaitę kartu su paskutiniais pardavimais žymiai sumažėjo ir viešosios įstaigos apyvartinės lėšos. Todėl šiomis dienomis jos vadovaujama įstaigos Ekstremalių situacijų komisija nepaliaujamai ieško įvairių išeičių ir palaikymo darbuotojams būdų.

Tiesa ta, kad, sustabdžius sanatorinių paslaugų teikimą, sparčiai vystęsis Birštono kurortas patirs didelį smūgį. Todėl Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos, kuriai priklauso ir Birštono sanatorijos, nariai nuolat ir solidariai bendrauja tarpusavyje, koordinuodami savo veiksmus, skirtus krizės padarinių mažinimui.

Asociacija buria 14 sanatorijų, kuriose dirba 3100 darbuotojų.

Dalė Lazauskienė

