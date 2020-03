Balbieriškiečių problemos tokios pačios, kaip ir kitų seniūnijų gyventojų

Įsibėgėjus seniūnijų ataskaitinių susirinkimų maratonui, pamažu pradeda aiškėti rajono apylinkių džiaugsmai ir rūpesčiai. Kovo 3 dieną Prienų rajono savivaldybės vadovai lankėsi Balbieriškyje, kur susitiko su seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais, gyventojais – išklausė jų nuogąstavimus.

Susitikimo su gyventojais metu Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė pristatė svarbiausius 2019 metų statistinius duomenis bei nuveiktus darbus. Šiuo metu Balbieriškio krašte gyvena kiek daugiau nei 2000 žmonių, tačiau, anot seniūnės, šiame krašte pastebima gyventojų mažėjimo tendencija – per paskutinius dešimt metų čia gyventojų sumažėjo beveik 700, o per praėjusius metus – 46 žmonėmis. Susirūpinimą kelia ir tai, jog mirčių skaičius pranoksta gimimų skaičių, tačiau tai yra ne tik Balbieriškio ar Prienų rajono, bet ir visos Lietuvos problema.

S.Ražanskienė pasidžiaugė, jog Balbieriškio seniūnija – tai tarsi viena didelė šeima, kurioje kartu sprendžiami visi iškilę klausimai. „Labai stengiamės visus suburti, bendradarbiauti, sprendimus priimti kartu. Sulaukiame didelio aktyvumo ir pagalbos iš seniūnijoje veikiančių įstaigų, bendruomenių, verslininkų, ūkininkų, seniūnaičių. Ypač esame dėkingi tiems gyventojams, kurie tvarko ne tik savo, bet ir seniūnijos aplinką“, – kalbėjo seniūnė. Ji taip pat kvietė ir kitus gyventojus būti aktyviais bendruomenės nariais, dalintis rūpesčiais ir patarimais: „Tik nuo mūsų pačių priklauso, ar turėsime tokią aplinką, kurioje norime gyventi“, – sakė S. Ražanskienė. Gausia ir iniciatyvia šio krašto bendruomene džiaugėsi ne tik seniūnė, bet ir Prienų rajono savivaldybės vadovai, kurie atkreipė dėmesį, jog Balbieriškis taip pat pasižymi turtingu kultūriniu gyvenimu, kurio pagrindinis akcentas – vasaros šventė „Prie Ringio ir Peršėkės“ – kasmet sulaukia ne tik pačių Balbieriškio krašto, bet ir viso rajono gyventojų susidomėjimo.

Seniūnės ataskaitoje aptartas ne tik socialinis ir kultūrinis gyvenimas, bet ir miestelio infrastruktūros pokyčiai – dėmesys kelių priežiūrai, gatvių asfaltavimas, gatvių apšvietimo modernizacija. Tiesa, esama situacija patenkinti ne visi, mat, seniūnijoje didesnio dėmesio kelių būklei pasigenda nemaža dalis gyventojų. Vietiniai žmonės nuogąstavo, jog betvarkant vienus kelius sunkiasvorė technika sugadina kitus, todėl pagerinus sąlygas vieniems gyventojams, nukenčia kiti. Kaip ir kitų seniūnijų gyventojai, balbieriškiečiai tikisi daugiau dėmesio kelių būklės gerinimui ir šaligatvių renovacijai.

Susitikimo su gyventojais metu Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pabrėžė, jog ne visi per ir pro Balbieriškį einantys keliai priklauso savivaldybei. Mero teigimu, būtent dėl šios priežasties ne visi pokyčiai yra savivaldybės valioje, todėl žmones, turinčius nusiskundimų dėl regioninių kelių, jis skatino kreiptis į Kelių ir susisiekimo direkciją.

Be viso to, pastaraisiais metais ypač opia nedidelių miestelių problema tampa ir eismo dalyvių saugumas. Didelio greičio problemą seniūnijos apylinkėse vietiniai žmonės prašė spręsti, pastatant mobilius greičio matuoklius (vadinamuosius „trikojus“) bei įrengiant greičio ribojimo kalnelius.

Kalbant apie infrastruktūros gerinimą ir saugumą gyventojai atkreipė dėmesį ir į gatvių apšvietimą. Praėjusiais metais gatvių apšvietimui Balbieriškio seniūnijoje iš viso skirta 8466,2 Eur, iš kurių 1032,44 Eur skirti priežiūrai ir 7433,76 Eur – modernizacijai, naujų šviestuvų įrengimui. Visgi vietiniai žmonės pastebi, jog daugelyje apylinkių apšvietimo vis dar labai trūksta. Anot mero, 2019 metų investicija į LED šviestuvus pasiteisino: elektros suvartojama mažiau, o šviestuvų įrengta daugiau. Savivaldybės vadovas pripažįsta, jog dar likę apylinkių, vis dar neturinčių apšvietimo, tačiau matant didelį poreikį, gatvių apšvietimo tinklą žadama plėsti. „Bent jau didesni kaimai apšvietimą tikrai turės“, – tvirtino savivaldybės meras.

Rimantė Jančauskaitė

