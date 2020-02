Mugėje – naujos knygos, diskusijos, projektai…

Birštono viešosios bibliotekos darbuotojai kasmet dalyvauja Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vykstančioje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, Bičiulių dienoje. Šiemet skaitytojų pamėgta mugė vyko 21-ą kartą.



Keturias dienas vykusioje mugėje surengta daugiau nei 600 kultūrinių renginių, per 400 susitikimų su autoriais leidyklų stenduose, sulaukta 380 dalyvių iš devynių pasaulio šalių, 65 užsienio svečių iš 24 valstybių.

Iš ramaus, kasdienio Birštono gyvenimo nėrėme į naujų ir jau skaitytų knygų, įdomių renginių, susitikimų, vaizdų, veiklų ir garsų „vandenyną“. Stebėjome interaktyvią, ekspresyvią Knygų mugės atidarymo programą. Susirinkusiuosius pasveikino ir Jono Meko mintį „Gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram“ įdomiai interpretavo LR Prezidento patarėja S. Šulcė, LR kultūros ministras M. Kvietkauskas, rašytojas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas S. Šaltenis, Vilniaus miesto meras R. Šimašius. Visas variacijas apjungė aktoriaus A.Bialobžeskio „palaiminimas kasmetiniams atlaidams“.

Susitikome su kolegomis Bibliotekų erdvėje, dalyvavome renginiuose, kurie vyko Rašytojų kampe, Diskusijų klube, „Šortuose“ (literatūrinė dvikova, kurioje per minimalų laiką, 15 min., knygos autorius ir kritikas atskleidžia knygos privalumus ir trūkumus).

Bendravome su rašytojais, leidėjais. Naudinga buvo susipažinti su leidyklų naujienomis, kad galėtume profesionaliai įvertinti ir savo skaitytojams sukomplektuoti vertingiausias knygas.

Taip pat mums, bibliotekininkėms, buvo įdomu dalyvauti pokalbyje „Knygų startas: ar knygų dovanojimas gali paskatinti ankstyvąjį skaitymą?“. Jį moderavo skaitymo skatinimo projektų autorė, VšĮ „Laikas skaityti“ direktorė R. Elijošaitytė-Kaikarė, dalyvavo: Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus pirmininkė I. Mitunevičiūtė, Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais U. Kaunaitė, edukologė doc. dr. V. Schoroškienė.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, vykdydama Skaitymo skatinimo programos pilotinį projektą „Knygų startas“, kurio tikslas – aprūpinti naujagimių sulaukusias šeimas pirmosiomis knygomis ir metodine medžiaga apie ankstyvojo skaitymo naudą, kvietė rašytojus ir dailininkus sukurti paveikslėlių knygą, atitinkančią 0–3 metų vaikų psichologinės ir motorinės raidos, ankstyvojo amžiaus recepcijos ypatumus, poreikius ir interesus. Panašus projektas Anglijoje startavo prieš 7 metus. Knygos dovanojamos tik vaikui gimus, registruojant jį civilinės metrikacijos skyriuje, antrą kartą – pirmą kartą apsilankius pas gydytoją ir 3 kartą – pirmą dieną lankantis mokykloje. Pranešėjos prognozavo, kad Lietuvoje šį projektą galbūt bus galima įgyvendinti tik po kokių 3–5 metų….

Knygų mugėje visuomet ypatinga vaikų erdvė. Čia kaskart persipina literatūra, menas ir pramogos. Čia laukia būrys talentingų vaikų rašytojų, knygų autorių bei kūrėjų, kviečiančių kartu skaityti, žaisti, bendrauti…

Susitikome ir bendravome su ryškiais šiuolaikinių vaikų knygų kūrėjais: dailininkėmis, knygų iliustratorėmis S. Chlebinskaite, S.Ach, T. Rex, A. Kiudulaite, R.Jančiauskaite, E. Selena, rašytojais: K.Kasparavičiumi, T.Dirgėla, V.Šidlausku, V. V. Landsbergiu, P.Juodišiumi.

Daug malonių emocijų dovanojo erdvėje vaikams organizuoti renginiai: nuotaikingas teatralizuotas pasakos kūrimas su rašytojais V. Šidlausku bei P. Juodišiumi ir teatralizuotas pasirodymas pagal A. Saulaičio knygą „Kaip pradėti tikėti“. Pastarasis renginys palietė ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų širdis, skatino susimąstyti apie savo jausmus, savo vidinį pasaulį. Pasirodymą buvo malonu stebėti ir dėl to, kad viena pagrindinių veikėjų – mūsų kraštietė, bibliotekos skaitytoja, aktorė G. Kederytė.

Galimybė dalyvauti tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, didžiausiame Baltijos šalių literatūriniame renginyje, mums yra itin svarbi. Naujos knygos, susitikimai su rašytojais, dailininkais, leidėjais įkvepia, praturtina, suteikia profesionalumo ir specialiųjų žinių, dovanoja naujų idėjų būsimiems projektams.

Birštono viešosios

bibliotekos informacija