Kokios pensijos ir kam didėja vasarį

„Sodra“ vasarį pradeda mokėti didesnes šalpos pensijas ir kompensacijas bei išankstines senatvės pensijas, keičiasi ir priemokos mažiausių socialinio draudimo pensijų gavėjams. Kitos pensijos jau indeksuotos, todėl artimiausiu metu keistis neturėtų.

Kadangi šalpos pensijos bei kompensacijos ir išankstinės senatvės pensijos mokamos už praėjusį mėnesį, jų gavėjai nuo sausio įsigaliojusius pokyčius pastebės šį mėnesį.

Šalpos pensijos bazė šiais metais padidėjo nuo 132 iki 140 eurų. Tokio dydžio šalpos senatvės pensijas gaus tie gyventojai, kurie nėra įgiję minimalaus stažo socialinio draudimo pensijai gauti. Kitos šalpos išmokos, kurios priklauso šalpos pensijos bazės, taip pat didės.

Be to, tiems šalpos pensijų gavėjams, kurie stažo neįgijo, nes bent 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius ar išaugino ne mažiau kaip penkis vaikus, nuo šio mėnesio mokama 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos senatvės pensija, kuri siekia 210 eurų. Šie gyventojai turėtų pateikti prašymą „Sodrai“ ir teisę į tokią išmoką pagrindžiančius dokumentus.

„Sodrai“ pernai iš savivaldybių perėmus šalpos pensijų mokėjimą, šios pensijos mokamos ne iš socialinio draudimo fondo, o iš valstybės biudžeto. Iš viso šalpos senatvės pensijos mokamos daugiau nei 60 tūkst. gyventojų.

Išankstinių pensijų gavėjų pensija didėja tiek visos pensijos, indeksuotos nuo metų pradžios – vidutiniškai kiek daugiau nei 9 proc. Šias pensijas gauna 5600 senjorų.

Nuo šių metų gyventojų, kurie yra įgiję būtinąjį stažą (atsižvelgiant į gaunamos pensijos rūšį), senatvės pensija ir socialinio draudimo netekto darbingumo pensija netekus 60 ir daugiau procentų darbingumo, negali būti mažesnė nei 257 eurai per mėnesį.

Jeigu senatvės ir kitų gaunamų pensijų (pavyzdžiui, jeigu žmogus gauna dar ir našlių pensiją ar pan.) suma, mokama gyventojui, yra mažesnė, jam skiriama priemoka. Priemokas, tik šiek tiek mažesnes, gauna ir tie pensininkai, kurie nėra įgiję būtinojo stažo. Iš viso priemokas gauna 77 tūkst. mažiausių pensijų gavėjų.

Priemokos taip pat mokamos įvertinus praėjusio mėnesio pensijas, tad gali būti, kad po pensijų indeksavimo jos galėjo pasikeisti. Pavyzdžiui, žmogus pernai gavo 210 eurų senatvės pensiją, kuri buvo mažesnė nei 238,45 euro (minimalios pensijos riba pernai), tad jam buvo mokama ir 28,45 euro priemoka mažų pensijų gavėjams.

Po indeksavimo jo pensija šių metų sausį pasiekė 232 eurus. Tuomet sausį gyventojas dar gaus 28,45 euro priemoką už gruodį, o nuo vasario priemoka sieks 25 eurus, kad visa pensijų ir išmokų suma nebūtų mažesnė nei 257 eurai.

„Sodra“ taip pat atkreipia dėmesį, kad senatvės pensijos jau indeksuotos bei papildomai padidintos nuo sausio, tad jų šiemet daugiau indeksuoti nebenumatoma.

Senatvės pensijos iki liepos mėnesio pabaigos dar bus atnaujintos tik tiems pensininkams, kurie dirbo ir mokėjo socialinio draudimo įmokas 2019 metais.

Taip pat pridedame vasario mėnesio „Sodros“ išmokų mokėjimo grafikus: