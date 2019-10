Knyga „Viešasis transportas Marijampolės krašte“

Rugsėjo pabaigoje Marijampolės autobusų stotyje įvyko knygos „Viešasis transportas Marijampolės krašte“ pristatymas.

Knygos autorius, žurnalistas, beje, kilęs iš Prienų rajono, Gintaras Kandrotas prie šio darbo užtruko daugiau kaip pustrečių metų. Pasak jo, šis leidinys – tai bandymas pažvelgti į viešojo transporto mūsų krašte istoriją, jo raidą ir tai paprastai, suprantamai pateikti skaitytojui. Jame pateikiami ne tik sausi faktai bei skaičiai, bet ir ištraukos iš įvairių laikmečių spaudos, kitų leidinių, taip pat buvusių transporto darbuotojų prisiminimai.

– Kalbėdamas apie šį leidinį, sąmoningai vengiu žodžio „istorija“. Nes istorija turi būti tiksli, skaičiai ir faktai – patikrinti, neabejotini. O čia kartais buvo taip, jog kokio nors įdomesnio fakto iš ano meto spaudos patikrinti nebuvo kur, tačiau vien dėl to išmesti jį – gaila. Be to, nesu istorikas, esu žurnalistas, ir man norėjosi rašyti taip, jog knyga būtų įdomi kuo platesniam skaitytojų ratui. Kitaip tariant, visiems žmonėms, kuriems yra tekę važinėti autobusais, – sako autorius.

Knygoje gausu archyvinių dokumentų bei fotografijų ir iš tarpukario Lietuvos laikų, ir iš sovietinio laikotarpio. Autorius džiaugiasi, kad ne-maža dalis fotografijų anksčiau niekur neskelbtos.

Nors knygoje daugiausia kalbama apie transporto istoriją ir raidą Marijampolėje, tačiau nuošaly nelieka ir aplinkiniai miestai bei rajonai, taip pat ir Prienai.

Jau tarpukariu tarp Marijampolės ir Prienų prasidėjo autobusų eismas. Po Antrojo pasaulinio karo Prienų autotransporto įmonė taip pat išsivystė iš 1964 m. įsteigtos tuometinio Kapsuko Prienų autokolonos. 1964-ųjų gegužės mėnesį Prienuose pradėjo važinėti ir pirmasis miesto autobusas.

Knygą išleido leidykla „Terra publica“, jos leidimą parėmė UAB „Marijampolės autobusų parkas“. Visi norintys ją gali įsigyti Marijampolės autobusų stoties kasoje.

„Gyvenimo“ informacija

