Sveikatos saugos reikalavimai sporto klubams

Fizinis aktyvumas labai svarbus įvairaus amžiaus žmonėms ir laikomas viena iš pagrindinių žmogaus fizinės, socialinės ir emocinės gerovės sąlygų. Daugėjant sportuojančių, mėgstančių mankštintis ir judėti žmonių, sporto klubai yra tinkama vieta, kurioje galima užsiimti aktyvia veikla. Sporto klubo paslaugos apibrėžiamos, kaip uždarose patalpose ar jų komplekse juridinių ar fizinių asmenų vykdoma ūkinė komercinė veikla, atlygintinai teikiamos paslaugos, skirtos paslaugų vartotojams mankštintis, fiziniam aktyvumui palaikyti. Saugi paslauga yra pagrindinis reikalavimas teikiantiems sporto klubų paslaugas.

Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“. Svarbu laikytis nustatytų šios higienos normos reikalavimų. Sporto klubo paslaugų teikėjas paslaugų vartotojui privalo suteikti tikslią, išsamią informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus, įrankių naudojimą, su konkrečiomis paslaugomis susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes, vidaus tvarkos taisykles. Informacija vartotojui turi būti suteikta prieš jam įsigyjant paslaugas. Vidaus taisyklės pateikiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje. Sporto klube turi būti įrengtos šios patalpos: patalpa pratyboms (užsiėmimams), persirengimo patalpa, dušo patalpa, tualetas. Atsižvelgiant į sporto klubo lankytojų kiekį, persirengimo patalpoje turi būti įrengtos vietos persirengti ir drabužiams bei daiktams susidėti (suolai, kėdės, spintelės, lentynos ir pan.).

Persirengimo ir dušo patalpos turi būti išdėstytos taip, kad iš persirengimo patalpos būtų galima patekti tiesiai į dušo patalpą. Dušo patalpoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas ragelis 5 persirengimo vietoms, tualete vienas unitazas ir viena kriauklė skiriama 30 persirengimo vietų. Persirengimo patalpos gali nebūti, jeigu sporto klubas įrengtas apgyvendinimo, švietimo, asmens sveikatos priežiūros ar kitą veiklą vykdančiame objekte ir paslaugų vartotojui sudarytos sąlygos persirengti objektų patalpose (kambariai, palatos ir pan.), ir šios patalpos yra tame pačiame pastate ar sujungtos šildomais koridoriais, galerijomis, tuneliais ir pan. Patalpų danga turi būti lygi, neslidi, tinkama valyti drėgnai. Sporto klubo patalpos, įrenginiai, inventorius turi būti švarūs, valomi paslaugų teikėjo nustatyta tvarka. Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir pagal gamintojo nurodytas instrukcijas. Naudojami biocidai turi būti nustatyta tvarka autorizuoti. Duše, prausykloje tualete esantys įrenginiai valomi ir dezinfekuojami kasdien. Paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius.

Netvarkinguose ir blogai valomuose dušuose, persirengimo kambariuose ar per nešvarius sporto įrenginius galima užsikrėsti tokiomis ligomis, kaip niežai, odos ir nagų grybelis, o dėl netinkamo sporto klubo įrengimo ar įrenginių priežiūros – patirti įvairių traumų. Paslaugų teikimo vietoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, kad, esant poreikiui, galėtumėte juo nedelsiant pasinaudoti. Taip pat svarbu sporto klubuose užtikrinti legioneliozės profilaktikos priemones. Tuo tikslu kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra turi būti profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66O C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi būti atliktas geriamojo vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. Nustačius taršą, vandens tiekimo sistema valoma ir daroma nekenksminga.

Svarbu yra ir sporto klubuose dirbančių darbuotojų kompetencija. Pratybas (užsiėmimus, treniruotes) vedantys asmenys turi turėti specialųjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą (sporto krypties aukštąjį išsilavinimą) patvirtinančius dokumentus ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą, taip pat išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus.

Sporto klubų veiklai būtinas leidimas-higienos pasas, kuris parodo, kad paslaugų teikėjas įrengė patalpas, įsigijo įrenginius ir inventorių, atitinkantį nustatytus sveikatos saugos reikalavimus. Dėl to asmenims, besirenkantiems sporto klubus, siūloma atkreipti į tai dėmesį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento Prienų skyrius yra išdavęs sporto klubų veiklai du leidimus-higienos pasus: Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui ir Birštono sporto centrui.

Konsultacinę pagalbą galima gauti adresu: Prienai, J.Brundzos g, 12A, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento Prienų skyriuje, tel. (8 319) 51162.

NVSC Kauno departamento Prienų skyriaus vedėjas Almiras Skiauteris