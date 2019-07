Birštone auga pėsčiųjų ir dviratininkų srautai

Birštono kurortą kasmet aplanko vis daugiau lankytojų, tačiau tiksliau jų suskaičiuoti nebuvo galimybių, nes kurortą aplanko nemažai vienos dienos lankytojų. Taip pat nebuvo duomenų, kiek lankytojų bei vietos gyventojų naudojasi įrengtais pėsčiųjų ir dviračių takais.

Bendradarbiaujant su partneriais iš Lenkijos Elko apskrities administracijos ir Lenkijos Elko apskrities valstybinės miškų urėdijos, Birštono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti bendrą projektą „Žaliųjų“ ir „mėlynųjų“ kelių jungtys gamtos paveldo teritorijose“, finansuojamą Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis, ir įdiegė lankytojų apskaitos prietaisą šalia dviračių ir pėsčiųjų tako. Pirmieji duomenys nustebino – per ilgąjį Joninių savaitgalį dviračių ir pėsčiųjų taku iš viso pasinaudojo per 800 dviračiais ar paspirtukais važiuojančių ir daugiau nei 1900 pėsčiųjų Žvėrinčiaus miško lankytojų. Per vieną ilgojo savaitgalio dieną Žvėrinčiaus miškas sulaukė vidutiniškai 200 dviratininkų ir 580 pėsčiųjų lankytojų.

Šio projekto įgyvendinimas truks iki 2020 metų pabaigos ir leis Birštone įdiegti dar keletą ekologiškų bei inovatyvių sprendimų: saulės energija veikiančiais šviestuvais apšviesti dviračių ir pėsčiųjų taką iki Škėvonių kaimo, keletą mobilių įrenginių įkrovimo stotelių. Dviratininkų ir pėsčiųjų patogumui bus rekonstruota Žvėrinčiaus miško pėsčiųjų ir dviračių tako 1 km ilgio atkarpa, ramaus atokvėpio mėgėjams bus įrengti suoliukai-gultai vaizdingose kurorto vietose, pramoginei laivybai skirtos penkios pontoninės prieplaukos Nemune Birštono miesto teritorijoje. 2021 metais Birštono kurortas lankytojus pasitiks atsinaujinęs ir dar draugiškesnis ekologiškam poilsiui.