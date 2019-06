Akinių lęšiai bus kompensuojami didesniam pacientų skaičiui

Didėja kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prieinamumas regos sutrikimų turintiems žmonėms. Nuo šiol Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis akinių lęšiai gali būti kompensuojami didesniam pacientų skaičiui.

„Iki šiol ligonių kasos akinių lęšius kompensuodavo tik labai silpnai regintiems pacientams. Be to, šios priemonės vaikams ir suaugusiems buvo kompensuojamos nustačius skirtingą regėjimo lygį. Nuo šiol akinių lęšiai PSDF lėšomis ir vaikams, ir suaugusiems pacientams bus apmokami gydytojui oftalmologui nustačius, kad geriau reginčiosios akies aštrumas su visiška korekcija neviršija 0,4 regėjimo aštrumo“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Vaistų kompensavimo skyriaus patarėja Irma Medžiaušaitė.

Pasak jos, kaip ir anksčiau, vaikams pagal gydytojų receptus akinių lęšiai bus kompensuojami ne dažniau kaip kartą per metus, o suaugusiems – kartą per dvejus metus. Kompensuojamoji suma vaikams sieks 38 eurus, suaugusiems – 76 eurus.

VLK specialistų skaičiavimais, akinių lęšių kompensavimo sąlygų pagerinimas palies apie 2000 pacientų. Tuo tarpu PSDF biudžeto išlaidos per metus šių priemonių kompensavimui sudarys apie 139 tūkst. eurų.

Akinių lęšiai pacientams skiriami dėl įvairiausių ligų, kurios pažeidžia regėjimą: lęšiuko ligų, gyslinės ir tinklainės ligų, glaukomos, stiklakūnio ir akies obuolio ligų, regėjimo nervo ir regėjimo takų ligų, akies raumenų, akomodacijos ir refrakcijos sutrikimų, ragenos transplantato ir kt.

„Suprantama, kad ne kiekvieno apsilankymo pas gydytoją metu pacientams skiriami akiniai – kitiems reikia vaistų, kito gydymo. Tačiau kalbant apie akinių lęšius, bus siekiama ir toliau didinti regėjimo aštrumo sąlygą, kad kasmet vis daugiau privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusių pacientų galėtų pasinaudoti akinių lęšių kompensavimo galimybėmis“, – sako I. Medžiaušaitė.

VLK primena, kad gydytojui oftalmologui išrašius receptą kompensuojamiems akinių lęšiams, dėl jų įsigijimo reikėtų kreiptis į optikas, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5) 232 2222.

VLK informacija

Dalintis: email Print 0 VK