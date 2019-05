Mažins eiles gydymo įstaigoje

Birštono savivaldybės tarybos posėdyje Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitą pristatęs direktorius Dainius Kryžanauskas iš opozicinių frakcijų atstovų išgirdo įpareigojimą ieškoti galimybių, kaip pritraukti daugiau prie centro prisirašiusių pacientų ir sumažinti eiles pas šeimos gydytojus. Gydymo įstaigos vadovo teirautasi ir to, kokiems prioritetams jis teikia didžiausią dėmesį savo darbe – darbuotojų atlyginimų kėlimui, naujoms paslaugoms ar teikiamų paslaugų kokybei?

Kaip teigė D.Kryžanauskas, Birštono PSPC praėjusius metus baigė su 11 tūkst. eurų nuostoliu. Tam turėjo įtakos keletas dalykų: savivaldybėje mažėjantis gyventojų ir prie įstaigos prisirašiusiųjų (ypač vaikų) skaičius, pacientų sergamumas, padažnėję vizitai pas gydytojus, išaugusios laboratorinių tyrimų apimtys, didėjęs darbo užmokestis.

Kalbėdamas apie ateities planus, įstaigos darbo tobulinimą, direktorius žadėjo įdiegti elektroninės registracijos pas gydytojus sistemą, suaktyvinti prevencines sveikatos patikras, vakcinaciją, kelti darbuotojų kvalifikaciją ir racionaliau naudoti išteklius. D.Kryžanausko teigimu, šių metų pabaigoje turėtų būti atidarytas Slaugos skyrius. Ketinama pritraukti gydytojų specialistų, kurie Birštono PSPC teiktų konsultacijas bent kartą per savaitę ar dvi, ir pacientams nereikėtų ieškoti paslaugų kitų miestų gydymo įstaigose. Direktoriaus manymu, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, motyvuoti darbuotojus, reikia didinti ir jų darbo užmokestį.

Tarybos narės Jurgitos Šeržentienės pastebėjimu, Birštono PSPC reikėtų pritraukti daugiau darbingo amžiaus pacientų, viena iš galimybių – prailginti įstaigos darbo laiką iki 19 val., kad po darbo užsukę pacientai galėtų pasitikrinti sveikatą, atlikti tyrimus, gauti reikiamą pažymą. Kita vertus, gyventojai politikams skundėsi negalintys greičiau, nei per dvi savaites, patekti pas šeimos gydytojus.

Įstaigos direktorius D.Kryžanauskas pripažino, jog ši problema buvo kilusi gripo sezono metu, kuomet viena gydytoja išėjo į pensiją, kita paliko gydymo įstaigą. Todėl nuo praėjusio spalio šeimos gydytojų darbo laikas buvo prailgintas iki 18 val., šiuo metu pacientams eilėje tenka laukti savaitę. Įstaigos vadovas tikisi, kad nuo birželio vidurio centre pradėjus dirbti naujai gydytojai, situacija normalizuosis.

Dalė Lazauskienė

