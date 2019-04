Ir didelė patirtis, ir savo krašto prezentacija

Tris praėjusio savaitgalio dienas Prienų sporto arenoje karaliavo aerobinė gimnastika. Balandžio 5 – 6 dienomis vyko antrasis tarptautinis atviras Lietuvos aerobinės gimnastikos čempionatas, sukvietęs beveik 400 įvairaus amžiaus sportininkų iš Lietuvos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos, Kazachstano, Australijos, Graikijos, Baltarusijos, Suomijos, Ukrainos, Prancūzijos. O balandžio 7 d., nurimus tarptautinio čempionato aistroms, jaunieji gimnastai varžėsi atvirame Prienų aerobinės gimnastikos čempionate.

-Lietuvos aerobinės gimnastikos federacija mūsų kolektyvui parodė didelį pasitikėjimą paprašiusi padėti surengti tokio aukšto lygio tarptautines varžybas Prienuose, mobilizavome trenerius ir kitus darbuotojus, kad čempionatas vyktų be trikdžių, minučių tikslumu, ir sportininkams būtų sudarytos geros sąlygos treniruotėms bei poilsiui. Organizatoriai liko patenkinti tuo, ką pasiūlėme. Smagu ir tai, kad mūsų įstaigą Lietuvos čempionate deramai reprezentavo beveik trys dešimtys Prienų kūno kultūros ir sporto centro auklėtinių, kuriuos treniruoja aerobinės gimnastikos trenerės Giedrė Vaitauskienė ir Kamilė Mickevičiūtė, – sakė Prienų KKSC direktorius Audronis Deltuva.

Prienų arenos didžiojoje salėje, kur vyko vienuolikos teisėjų vertinami gimnastų pasirodymai, buvo sukurtas ir jaukus namų aplinkos kampelis su minkštasuoliais, kad ant jų prisėdę dalyviai galėtų atsikvėpti ir pamiršti įtampą. Natūralu, kad esant tokiai didelei konkurencijai, juolab dalyvaujant stipriems varžovams iš kitų pasaulio šalių, jaudulys buvo neišvengiamas. Teisėjai kreipė dėmesį į gimnastų artistiškumą, meistriškumą, atliekant sudėtingus, daug lankstumo, jėgos ir šoklumo reikalaujančius pratimus.

Prienų rajono kūno kultūros ir sporto centro aerobinės gimnastikos trenerė Giedrė Vaitauskienė sakė, jog tarptautinėse varžybose labiausiai žavėjo rusų, australų ir kitų šalių gimnastai.

Trenerė liko patenkinta ir prieniečių bei birštoniečių gimnasčių pasirodymais Lietuvos, taip pat Prienų čempionatuose. Nors mergaitės neužėmė prizinių vietų, bet, trenerės teigimu, į gimnastiką atėjusios jau vyresnio amžiaus, per dvejus metus treniruočių jos pasiekė palyginti labai daug. Trenerė labai dėkinga auklėtinėms ir už tai, kad prisidėjo prie organizacinio darbo – varžybų atidarymo metu iškilmingai su šalių vėliavomis rankose jos pristatė dalyvius, padėjo ir medalių įteikimo ceremonijoje.

Lietuvos atstovai tarptautinėse varžybose dalyvavo bendroje įskaitoje su kitų šalių atstovais, atskirai buvo skaičiuojami taškai Lietuvos čempionatui.

Šalies čempionate iš mūsų krašto atstovių geriausiai pasirodė trenerės Giedrės mažųjų gimnasčių penketas – vaikų amžiaus grupėje aukštą ketvirtą vietą užėmė Ieva Vaitkutė, Austėja Šeškutė, Smiltė Vaitkevičiūtė, Meda Lazauskaitė ir Milena Damynaitė, kurios buvo apdovanotos rėmėjų prizais. Tarp vaikų vienetų aukštas penktą ir šeštą vietas užėmė Vakarė Bakaitė ir Augustė Barštytė.

Sekmadienį vykusiame Prienų atvirajame čempionate Prienų KKSC atstovės dalyvavo vaikų, jaunučių ir jaunių amžiaus grupėse. Geriausiai tarp 45 dalyvių jaunių grupėje sekėsi Viltei Martusevičiūtei, kuri iškovojo septintą vietą. Trejetų rungtyje tarp jaunių Aušrinė Bakaitė, Fausta Makštutytė ir Kamilė Žilionytė buvo dvyliktos. Kiti gimnasčių vienetukai ir penketukai pagal rezultatus įsitvirtino trečiame – ketvirtame dalyvių dešimtukuose.

Varžybų įtampai nuslūgus trenerė G.Vaitauskienė džiaugėsi, jog daug pasiruošimo kainavęs renginys sulaukė teigiamų įvertinimų. Dalyvių ir trenerių teigimu, Prienuose jie jautė didelį dėmesį šiai sporto šakai. Gausus būrys svečių buvo apgyvendintas ir Prienuose, ir Birštone. Trenerė labai dėkinga Prienų KKSC administracijai ir kolegoms už pagalbą organizuojant čempionatus, ypač Linui Žilioniui, kuris visas tris dienas rūpinosi įgarsinimu ir vedė renginius. Prisidėjo net krepšinio „Skycop“ komandos krepšininkai su treneriu Virginijumi Šeškumi, kurie sutiko nukelti treniruotes salėje, parūpino prizų. Didelį ačiū Giedrė taria ir čempionatų rėmėjams, paskatinusiems gimnastus prizais. G.Vaitauskienė apgailestavo dėl vieno – pakilią varžybų nuotaiką tik aptemdė vienos iš Lietuvos gimnastikos favoričių pasirodymo metu patirta trauma.

Čempionatai baigiasi, treniruotės tęsiasi. Kaip sakė trenerė, šiuo metu aerobinės gimnastikos užsiėmimus Prienų KKSC lanko penkios dešimtys mergaičių. Ir Lietuvoje, ir Prienuose jaučiamas šios sporto šakos pagyvėjimas. Pirmiausia dėl to, kad tai, trenerės įsitikinimu, didelių investicijų iš šeimų nereikalaujanti sporto šaka. O vaikai patiria daug gerų emocijų, dalyvaudami įvairiose varžybose, viešuose pasirodymuose, šventėse.

Dalė Lazauskienė