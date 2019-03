Muziejų kelias tęsiasi

Lietuvos muziejų asociacija jungia 100 Lietuvos muziejų, todėl bendra muziejų veikla turtina mūsų istorines, kraštotyros, kultūrinio paveldo žinias, leidžia bendradarbiauti ir dalintis muziejų lobynuose saugomais išskirtiniais muziejų turtais.



Didžiausias renginių ciklas – tai „Lietuvos muziejų kelias“, kuris savo renginiais apjungia beveik 75 Lietuvos muziejus. Idėja sukurti visus Lietuvos muziejus jungiantį kultūros kelią gimė 2012 -aisiais – Muziejų metais. Septynerius metus renginiai vyko pagal etnografinius regionus, todėl per vasarą „Muziejų keliu“ „pražingsniuodavo“ Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos muziejai, į savo renginius pakviesdami tūkstančius lankytojų.

Per praėjusį laikotarpį muziejai suprato, kad bendrai organizuojami renginiai, pasikeitimas lankytojais, naujų lankytojų pritraukimas leido pradėti „Lietuvos muziejų kelio“ plėtros antrąjį etapą. Nauja ateinančių 2019 – 2021 m. kryptis – tapatybės formavimo ir puoselėjimo programa „Tėvynės ieškojimas“. Programa skiriama Lietuvos Respublikos atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. trisdešimtmečio sukakčiai paminėti.

Lietuvos muziejų kelias 2019 – 2021 metais dėmesį sutelks į Lietuvos kultūrinius kraštovaizdžius. Kiekvieneri programos metai turės savo temą. Programos „Tėvynės ieškojimas“ triptiko temos:

2019 m. – „Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė atmintis“;

2020 m. – „Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai“;

2021 m. – „Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir sodų menas“.

Lietuvos muziejų asociacijos vadovas R.Balza teigia, kad grįžimas prie gamtos ir žmogaus vienovės, vietovės įprasmintų vietų iškėlimas – yra Lietuvos tapatybę leidžiantys suvokti reiškiniai ir objektai, apie kuriuos ypač aktualu kalbėti, kai susiduriame su didele emigracijos problema.

Birštono muziejus dalyvauja visuose Muziejų kelio renginių ciklo temų pristatymuose su Dzūkijos regiono muziejais. Šiais metais renginiai Dzūkijos regione vyks rugsėjo mėnesį ir pagal Nemuno tėkmę pasroviui Birštone vyks paskutinėmis rugsėjo dienomis. Džiaugiamės, kad vis daugiau lankytojų sulaukiame, maloniai nuteikia jų nuoširdus domėjimasis mūsų kraštu, svarbiausiais vietos kultūros ir istorijos objektais. Taigi kviečiame visus Muziejų keliu keliauti per mūsų mylimą kraštą.

Vilijeta Šalomskienė

Birštono muziejaus direktorė