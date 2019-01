„Sodra“ primena: įsigaliojo nauji privalomojo sveikatos ir socialinio draudimo įmokų tarifai

38,74 euro – tokio dydžio minimalią mėnesinę privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką nuo sausio turi mokėti gyventojai, kurie užsiima tik savarankiška veikla, bei tie, kurie šią įmoką turi mokėti patys.

Nuo 2019 m. pradžios pasikeitė minimalios mėnesinės algos (MMA) dydis, dabar, sujungus darbdavio ir darbuotojo įmokas ir mokesčius, popieriuje ji siekia 555 eurus. Pajamoms nuo šiol taikomas 6,98 proc. PSD tarifas, taip pat keičiasi savarankiškai dirbančiųjų socialinio draudimo įmokų tarifai.

„Sodra“ primena, jog tie gyventojai, kurie nesimoko, nėra draudžiami PSD valstybės lėšomis ir nedirba bei nėra registravęsi Užimtumo tarnyboje, minimalią PSD įmoką – 38,74 Eur – turi sumokėti savarankiškai iki einamojo mėnesio pabaigos. To nepadarius jiems gali tekti padengti suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas ir taip pat kaupiasi PSD įmokų skola.

Tie gyventojai, kurie ketina įsigyti verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo bei dar nesulaukė pensijos amžiaus, turėtų mokėti 38,74 euro PSD įmoką per mėnesį bei 8,72 proc. nuo MMA pensijų socialinio draudimo įmokas proporcingai verslo liudijimo galiojimo dienų skaičiui. Jeigu žmogus dirba dar ir samdomą darbą, taikomas bendras 15,7 proc. PSD ir pensijų socialinio draudimo tarifas.

Svarbu žinoti, jeigu gyventojas dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime, prie pensijų socialinio draudimo tarifo reikėtų pridėti 1,8 proc. arba 3 proc. įmoką į pensijų kaupimo fondą.

Pavyzdžiui, jeigu žmogus, nedirbantis samdomo darbo, nedraustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nedalyvaujantis pensijų kaupime ir neturintis kitos ekonominės veiklos, išsiėmė verslo liudijimą 2019 metų sausio mėnesiui prekybai dvi savaitgalio dienas, jis iki einamojo mėnesio pabaigos turi sumokėti 38,74 Eur PSD įmoką ir 3,12 Eur pensijų socialinio draudimo įmoką bei sumokėti už patį verslo liudijimą.

Jei šis žmogus dar dirba samdomą darbą, jo įmokų suma sudarys 2,5 Eur PSD ir 3,12 Eur pensijų socialinio draudimo – iš viso 5,62 Eur.

Turint visą mėnesį galiojantį verslo liudijimą, jo įmokų suma sudarys 38,74 Eur PSD ir 48,40 Eur pensijų socialinio draudimo – iš viso 87,14 Eur „Sodros“ įmokų.

Nauji tarifai savarankiškai dirbantiems

Nuo 2019 -ųjų dirbantiems pagal individualią veiklą su pažyma, išskyrus verslo liudijimus, bendrasis valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo tarifas sieks 19,5 proc. nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų.

„Dėl šio pokyčio realus individualią veiklą vykdančio gyventojo įmokų tarifas nepadidės, tačiau mokant įmokas nuo 90 proc. pajamų, o ne nuo 50 proc., kaip buvo pernai, individualią veiklą vykdančiam gyventojui bus kur kas lengviau įgyti pilnų metų stažą senatvės pensijai.

Pavyzdžiui, jeigu pernai individualią veiklą vykdantis gyventojas kiekvieną mėnesį gaudavo 1000 eurų pajamų, tuomet, atskaičius 30 proc. leistinų atskaitymų ir sumokėjus įmokas nuo pusės draudžiamųjų pajamų (nuo 350 eurų), toks dirbantysis neįgydavo pilnų metų stažo, nes tam reikėdavo sumokėti įmokų bent nuo MMA (400 eurų) už kiekvieną mėnesį.

O šiemet tokias pat pajamas gaunantis individualią veiklą vykdantis gyventojas visų metų stažą jau įgis“, – paaiškino „Sodros“ atstovas Saulius Jarmalis.

Autoriai, sportininkai bei atlikėjai, kurie negauna atlyginimo iš to paties draudėjo, privalės mokėti 19,5 proc. siekiantį tarifą, tačiau jis bus taikomas nuo 50 proc. apmokestinamųjų pajamų. Tuo metu gaunantys atlyginimus iš to paties draudėjo turės mokėti 20,95-22,21 proc. nuo atlygio pagal sutartis siekiantį mokestį – jų socialinio draudimo įmokų tarifas prilygsta dirbančiųjų samdomą darbą.

Individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų (TŪB) bei komanditinių ūkinių bendrijų (KŪB) nariams bus taikomas 20,81 proc. tarifas nuo 50 proc. išimamų savo poreikiams sumų.

Ūkininkams bei jų partneriams, kurių ūkis yra 4 EDV ir didesnis, ir kurie deklaruoja pajamas, taikomas 19,5 proc. tarifas nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų, tačiau jei pajamos nėra deklaruojamos, teks mokėti 19,5 proc. tarifą nuo minimaliosios mėnesio algos (MMA).

Ūkininkams ir jų partneriams, kurių ūkis ne didesnis nei 2 EDV, privaloma mokėti 2,33 proc. nuo MMA. O šeimynų dalyviams nuo 2019-ųjų yra taikomas 12,52 proc. siekiantis socialinio draudimo tarifas nuo dalyvio pajamų ir 6,98 proc. sveikatos draudimo įmokų tarifas nuo MMA.

Visiems savarankiškai dirbantiems asmenims yra nustatytos 43 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, lubos.

Šį pavasarį deklaruojant pajamas už veiklą 2018 m. bus taikomi dar 2018 m. galioję tarifai, o naujieji tarifai bus taikomi deklaruojant pajamas kitąmet ir mokant įmokas už veiklą 2019 m., nebent gyventojai įmokas moka avansu.

Kiek įmokų mokėti už 2018 metus, gyventojai gali paskaičiuoti pasinaudoję „Sodros“ individualios veiklos skaičiuokle arba verslo liudijimo skaičiuokle.

Įtraukiami į pensijų kaupimą

Be to, savarankiškai dirbantieji gali dalyvauti pensijų kaupime ir yra įtraukiami į pensijų kaupimo sistemą.

„Tie žmonės, kurie iki šiol nekaupė pensijos ir yra jaunesni nei 40 metų, įtraukiami į kaupimą nuo 2019 m. liepos, jeigu 2019 m. sausio 2 d. turėjo galiojantį verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, buvo veikiančios individualios įmonės savininkai arba mažųjų bendrijų, TŪB, KŪB nariai.

Jeigu gyventojas jau anksčiau yra sudaręs pensijų kaupimo sutartį, jis ir toliau lieka pensijų kaupimo dalyviu, nepriklausomai nuo to, ar dirba samdomą darbą, ar užsiima savarankiška veikla. Pensijų kaupimo įmokas jie sumoka deklaruodami pajamas ir kartu mokėdami kitas socialinio draudimo įmokas“, – sako S. Jarmalis.

