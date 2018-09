Dialogas su rajono verslininkais tęsiasi

Rugsėjo 20 dieną Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas rajono verslininkus sukvietė į tradicinį susitikimą, kurio metu pristatė būsimus investicinius projektus, atsakė į verslo atstovams rūpimus klausimus, pakvietė juos aktyviau bendradarbiauti, prisidėti lėšomis prie poeto Justino Marcinkevičiaus atminimo įamžinimo Prienuose, jo vardo viešosios bibliotekos prieigose. Meras kartu su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentu Benjaminu Žemaičiu pasirašė verslininkams skirto konkurso „Sukurta Prienų krašte“ nuostatus. Pradedant spaliu, rajono įmonės bus kviečiamos pasigirti tuo, ką turi geriausio, o konkurso nugalėtojai bus apdovanoti.

Nebe pirmame susitikime keliama mintis, jog rajono verslininkams reikia geriau susipažinti tarpusavyje, išgirsti apie mūsų krašte teikiamas paslaugas ar gaminamus produktus, kuriuos galima būtų pirkti vieniems iš kitų, ir tokiu būdu bendradarbiaujant palaikyti, reklamuoti vietinį verslą.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės vadovės Linos Dužinskienės teigimu, verslo plėtrą neretai gali lemti tiesiog kito verslininko įžvalgos, patarimai ir turimi ryšiai.

Per CPVA perkamų darbų investiciniams projektams savivaldybėje įgyvendinti konkursuose dažniausiai laimi kitų rajonų organizacijos, nors, kaip pastebėjo vienos Prienuose veikiančios įmonės vadovas, vietinės įmonės kai kuriuos statybos, kelių asfaltavimo darbus galbūt galėtų atlikti ir greičiau, ir kokybiškiau. Verslininkai norėtų, kad informacija apie projektus, kuriuos savivaldybė ketina vykdyti, būtų skelbiama iš anksto, tuomet jie galėtų pasverti savo galimybes ir paskirstyti savo pajėgumus. Meras A.Vaicekauskas sakė negalintis daryti įtakos savivaldybės administracijos sprendimams ar proteguoti savas įmones (be to, kai kurioms jų savivaldybė yra turėjusi pretenzijų dėl kokybės ir kainos), tačiau savo ruožtu jis norėtų geriau pažinti rajono įmones, žinoti jų veiklos pobūdį, užimtumą, darbų apimtis, todėl kvietė daugiau kalbėtis tarpusavyje, dalintis informacija ir ieškoti abiems pusėms priimtinų sprendimų. Jo teigimu, daugelį kylančių problemų galima išspręsti diskusijų metu.

Anot mero, spalį startuos naujoji savivaldybės internetinė svetainė, kurioje bus ir verslininkams aktualios informacijos, ji bus pristatyta daug patraukliau.

Linos Dužinskienės teigimu, visą vasarą vykstant Vytauto ir Martišiaus gatvių rekonstrukcijai, kai kurios prie jų įsikūrusios, ypač stoties rajono, prekybinės ir maitinimo įmonės prarado iki pusės savo turėtos apyvartos. Meras priėmė verslo atstovybės siūlymą, kad verslininkams patirtus nuostolius bent iš dalies galėtų kompensuoti savivaldybė, sumažindama žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo tur-to mokesčius.

Verslininkus domino, kada prasidės Revuonos gatvės rekonstrukcija. Mero tikinimu, savivaldybė pasiryžusi šios gatvės remontui skirti per 1 mln. eurų, darbai numatyti kitais metais, joje bus paklotas naujas asfaltas, įrengti šaligatviai, automobilių stovėjimo vietos bei aikštelė. Naujo gyvenimo gatvėje bus tvarkomas tik šaligatvis. Baigus buvusios Nemuno pradinės rekonstrukciją, į ją persikels „Saulutės“ vaikų darželis ir Meno mokykla. Atsakydamas į paklausimą, kaip numatoma panaudoti tuščias „Saulutės“ patalpas, meras pabrėžė, jog jos nebus paliktos likimo valiai. Į šį pastatą greičiausiai bus perkeltos įstaigos, kurių veiklai šiuo metu trūksta patalpų. Tai – ir Socialinių paslaugų centro dienos užimtumo grupės, ir Švietimo pagalbos tarnyba. Parduoti ar išnuomoti pastato neketinama, juolab kad demografiniai rodikliai teikia vilties, jog ateityje darželis dar gali būti reikalingas.

Meras pasidalino savivaldybės planais dėl kitų apleistų pastatų likimo. Buvusiam „Revuonos“ viešbučiui niekaip nepavyksta rasti nuomininko ar šeimininko, padėtį komplikuoja ir tai, kad žemės sklypas priklauso dviems savininkams. Reprezentacinėje senojoje miesto dalyje prie „Žiburio“ kalnelio vaizdo nepuošia panemunėje esantis avarinis pastatas, kitaip vadinamas „irklavimo baze“. Šioje vietoje suformuotas sklypas, kurį ketinama parduoti aukcione. O baidarėms ir valtims laikyti uždara pavėsinė prie Nemuno bus įrengta, tvarkant Stadiono viešąsias erdves. Revuonos gatvėje esantis senasis gaisrinės pastatas bus parduodamas elektroninėse varžytynėse.

Meras tikisi, jog nuoseklių pastangų, susitikimų su nekilnojamojo turto savininkais dėka pagaliau iš „mirties taško“ pajudės ir sprendimai dėl buvusių kareivinių teritorijoje stūksančių pastatų – vaiduoklių. Vienus pastatus būtina nugriauti, kituose, sutelkus gyventojų, savivaldybės ir verslininkų lėšas, galima įrengti šiuolaikiškus butus, kurie tikrai turėtų paklausą.

A.Vaicekausko manymu, Prienai pamažu gražėja, renovuojami daugiabučiai namai, atnaujinamos gatvės, šaligatviai, pėsčiųjų perėjos, tvarkomos viešosios erdvės, statomas 25 m ilgio baseinas su tribūnomis, pirtimis (svarstoma ir apie korpusą, kuriame būtų teikiamos apgyvendinimo paslaugos), šią savaitę po rekonstrukcijos bus atidarytas miesto stadionas. Vykdomų projektų dėka gyventojų ir turistų poreikiams bus pritaikytos pakrančių abipus Nemuno teritorijos, Revuonos parkas. Meras žadėjo, jog, baigus vykdyti vandentvarkos projektą, savivaldybės lėšomis Stadiono gatvėje bus paklota nauja asfalto danga. Buvo pristatyti ir Prienų rajono seniūnijose vykdomi projektai.

Vicemeras Algis Marcinkevičius informavo, jog savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programai finansuoti yra likę 20 tūkst, eurų, iki gruodžio šios lėšos turėtų būti išdalintos, todėl verslininkus kvietė pasinaudoti parama savo verslo plėtrai ir kitoms reikmėms.

Dalė Lazauskienė

