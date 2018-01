Karvė(s) ant ledo…

Praėjusį šeštadienį popiet gautas pranešimas, kad Verknėje ties Verbyliškėmis (Jiezno seniūnija) įlūžusi karvė. Kaip teigė Prienų PGT Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Darius Giraitis, panaudoję virves ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo gyvulį. Šioje operacijoje dalyvavo Jiezno ugniagesių komanda ir Prienų PGT darbuotojai.

Buvo iškviestas veterinarijos gydytojas, kuris apžiūrėjo suvargusią karvę ir pasirūpino, kad ji atsigaivelėtų. Kadangi gyvulio šeimininkas neatsirado, telyčia buvo palikta pas artimiausią kaimyną tvarte, žmogus ją šėrė ir girdė iki pat antradienio, o policijos pareigūnai ieškojo, kam galėtų ją grąžinti.

Tiesą sakant, toli ieškoti nereikėjo. Verbyliškėse gyvenantis 73 metų ūkininkas Jonas Z. vietos apylinkėse jau daugybę metų garsėja savitu supratimu, kaip reikia laikyti ir prižiūrėti gyvulius. Pulkas raguočių ir avių – ir vasarą, ir žiemą slampinėja lauke neaptverti, todėl neretai nuklysta į kaimynų pasėlius, daržus ir sodus, rupšnoja želmenis ir obuolius, gadina šienainio rulonus, trypia kiemus. Karvės pusiau benamės, joms vietos ūkininko tvarte neatsiranda per mėšlą, kuris daugelį metų nematė šakių, todėl susisluoksniavo vos ne iki lubų. Dalis galvijų glaudžiasi kaimynystėje, apleistuose negyvenamų sodybų tvartuose ir kiemuose, tad argi visas nuklydusias besuskaičiuosi?

Karvę nelaimėlę ūkininkas iš ją priglobusio žmogaus atsiėmė tik po kelių dienų, seniūnui Algiui Bartusevičiui primygtinai to prašant. Jonui Z. gerokai įsipyko vietos ūkininkai, nuolat rašantys skundus, ir tikrintojai, kurie bando priversti jį civilizuotai tvarkytis savo ūkyje.

Seniūnas A.Bartusevičius patvirtina, kad problema įsisenėjusi. Neapsikentęs vienas ūkininkas savo laukus apsitvėrė tvora, kitas kreipėsi į teismą dėl nuostolių atlyginimo. Į užburtą ratą įsitraukę ir Jiezno seniūnija, ir Prienų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, ir policija, ir aplinkosaugininkai, šių tarnybų specialistai neranda svertų, kaip visiems laikams išspręsti šią problemą. Avys nekirptos, dauguma galvijų be įsagų, neregistruoti. Nors gyvuliai braido po sniegą, jie nėra perkarę nuo bado. Užuovėją jie susiranda po krūmais, prie apleistų pastatų.

„Nėra to mėnesio, kad palaidi gyvuliai nepridarytų kokių problemų. Vien tik praėjusiais metais, reaguodami į signalus, kartu su veterinarijos specialistais šio ūkininko kieme lankėmės keturis kartus, lapkritį už gyvulių nepriežiūrą jį nubaudžiau 300 eurų bauda. Šią savaitę vėl vykome patikrinti, kaip gyvuliai žiemoja. Šeimininkas į veterinarinius reikalavimus numoja ranka, į reidus ir nuobaudas reaguoja konfliktiškai,“ – teigė Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius. Jo teigimu, iš šeimininko atimti gyvulius galima tik teismo keliu, įrodžius, kad jis žiauriai elgiasi su gyvuliais, jų nešeria ir negirdo. Policija dėl to vykdo ikiteisminį tyrimą.

Dalė Lazauskienė

