Budrių vairuotojų žiema neužklumpa netikėtai

Draudimo įmonių atstovai pastebi, kad dauguma avarijų žiemą įvyksta ne tik dėl itin slidžios kelio dangos, bet ir dėl vairuotojų skubėjimo. Neretai nuslydę nuo kelio, patekę į autoįvykius vairuotojai linkę kaltinti ne savo neatsakingumą, o kelininkus, kurie laiku nenuvalė sniego ir nepabarstė slidžių ruožų. Tačiau kelionės sėkmė nemaža dalimi priklauso ir nuo pačių vairuotojų elgesio, ar jie spėjo psichologiškai persiorientuoti vairuoti pasikeitusiomis eismo sąlygomis.

– Žiema neužklumpa netikėtai, žinant, kad tai pavojingas laikotarpis, vairuotojai jam turi pasirengti iš anksto. Reikia pasirūpinti automobilio technine būkle, lavinti vairavimo įgūdžius ekstremalių situacijų metu, o keliuose svarbu neskubėti, – teigia VĮ „Kelių priežiūra“ Kauno padalinio Saugaus eismo ir kelių priežiūros skyriaus inžinierius Linartas Kiškis. – Permainingas šios žiemos oras – pliusinė ar šiek tiek žemesnė temperatūra, lietus, pereinantis į šlapdribą ir sniegą, rytinėmis valandomis susidaręs plikledis vairuotojams gali sukelti nemalonių netikėtumų. Jie turi išlikti budrūs prie vairo ir, įvertinę eismo sąlygas, laikytis saugaus greičio ir atstumo keliuose.

Specialistas vairuotojams primena, kad saugus greitis ne visuomet tolygus „leistinam greičiui“, ypač žiemą, kuomet kelio danga gali būti apledėjusi. Prieš Kalėdas ir Naujuosius metus keliuose automobilių srautai išaugs, todėl susirengusiems vykti į svečius L.Kiškis pataria kelionės metu neužsimiršti ir pasirinkti konkrečioje situacijoje saugiausią greitį, laikytis atsargumo posūkiuose, nuokalnėse, ant tiltų ir viadukų. To neįvertinus gresia skaudžios pasekmės.

Prasidėjusi žiema tapo pamokančia jaunam Prienų rajono vairuotojui. Vietinės reikšmės kelyje jo vairuojamas automobilis lėkė per dideliu greičiu, slidžiame posūkyje tapo nevaldomas ir rėžėsi į priešais atvažiuojantį automobilį. Laimingo atsitiktinumo dėka žmonių aukų išvengta. Avarijos kaltininkui priimti teisingą sprendimą ir pasirinkti saugų greitį sutrukdė ir alkoholis – policijos pareigūnams į alkotesterį jaunuolis pripūtė per 2 promiles.

– Vairavimas žiemą turi savą specifiką, – sako LADA automobilių mėgėjų kroso varžybų prizininkas Stasys Brundza. Mėgstantis parungtyniauti autodromuose lenktynininkas iš Prienų rajono patvirtina, kad žiemos keliai, ypač kaimo vietovėse, tampa nemenku iššūkiu net ir patyrusiems vairuotojams. Jis primena paprastas, daugeliui žinomas taisykles, kurių pravartu laikytis išvažiavus į apledėjusius kelius.

– Žiemą nereikia pernelyg pasitikėti savo jėgomis. Būtinas atsargumas, situacijos įvertinimas ir vairavimo būdo pasirinkimas. Taip išvengsite avarinių situacijų. Jeigu nesate tikras, ar neslidu, ypač pašalus, pradėjus snigti, rytinėmis valandomis, patartina saugiame ruože, važiuojant nedideliu greičiu, staiga pristabdyti ir patikrinti padangų sukibimą su kelio danga. Tai padės pasirinkti saugų greitį, – tikina automobilininkas.

Kitos taisyklės – neskubėti, iš anksto suplanuoti kelionės maršrutą, išvykti kiek anksčiau, o kelyje vengti staigių manevrų, lenkimo dideliu greičiu. Jei kelias slidus, nereikia stabdyti staiga, geriau iš anksto sumažinti greitį, persirikiuojant būti ypač atidiems. Be to, automobilio langai turėtų būti švarūs ir neapledėję, tai pagerins matomumą.

S.Brundza patyrė, kad pavojingiausia žiemą yra šlapio, suvažinėto sniego danga – po ja gali slėptis slidus ledas. Žinodamas, kad mūsiška žiema yra nenuspėjama, jai ruošdamasis jis renkasi tai vietovei, kurioje dažniausiai važinėja, tinkamas padangas. Jis pirmenybę atiduoda nedygliuotoms minkštesnio mišinio padangoms, kurios patikimos apsnigtame ir slidžiame kelyje. Kadangi daugelis vairuotojų nėra technikos žinovai, S.Brundza pataria dėl padangų pasirinkimo kreiptis į jomis prekiaujančius kompetentingus specialistus.

23 metų patirtį padangų prekybos ir montavimo srityje turinčios Prienų įmonės – UAB „Sigda“ – direktorius Sigitas Dabulskis sako, kad tinkamos padangos turi labai didelę įtaką eismo saugumui. Artėjant žiemos sezonui ir metui permauti automobilio ratus, jis sulaukia klientų antplūdžio, kurie nori pasikonsultuoti, koks būtų geriausias padangų pasirinkimas, atsižvelgiant į kainos ir kokybės santykį.

– Klientams pabrėžiu, kad žiemą pačios tinkamiausios yra ne taip mėgstamos universalios, o žieminės padangos – dygliuotos, nedygliuotos minkštesnio ar kietesnio mišinio. Visus metus naudojamos universalios padangos tiks tuo atveju, jei rečiau ir nedideliais atstumais važinėjama (iki 5 – 10 tūkst. km per metus). Padangos gali tarnauti ne ilgiau, nei penkis sezonus. Turint galimybę, patarčiau žiemai įsigyti visiškai naujas padangas, kurių protektoriaus gylis bent 10 milimetrų, o nusidėvėjusias iki 3 mm palikti vasarai. Ne veltui sakoma, kad šykštus moka du kartus. Įvykus avarijai, draudimo įmonių specialistai gali ir atsisakyti sumokėti patirtą žalą, jeigu jūsų automobilio padangos bus nusidėvėjusios, – sako S. Dabulskis.

Dėl to, kad mažesnio gylio protektorius nesugeba pašalinti vandens ar sniego pertekliaus tarp padangos ir kelio, automobilis gali prarasti sukibimą su paviršiumi ir pradėti slysti. O tai kelia pavojų eismo dalyvių saugumui.

UAB „Sigda“ direktorius S.Dabulskis perspėja, kad nėra visiems atvejams geriausiai tinkamų žieminių padangų. Jas reikėtų pasirinkti ir pagal meteorologines sąlygas, ir pagal tai, kokiais atstumais, kokios dangos ir būklės keliais važinėjate.

Jeigu dažniausiai tenka važiuoti prasčiau prižiūrimais rajoninės reikšmės keliukais, kur ant važiuojamosios kelio dangos susiformavęs ledas ar plikledis, S.Dabulskio siūlymu, tinkamiausias pasirinkimas yra dygliuotos padangos. Susidarius plikšalai ar ledui taip pat efektyvios nedygliuotos minkštesnio mišinio padangos. Esant pliusinei temperatūrai, šlapiam keliui, puriam sniegui, labiau praverčia kietesnio mišinio nedygliuotos padangos. Tačiau esant prastoms važiavimo sąlygoms, jos yra gerokai labiau slidesnės nei dygliuotos ar minkšto mišinio padangos.

– Saugumas keliuose – vienas iš svarbiausių kelininkų tikslų. Nuolat ieškome inžinerinių sprendimų, kurie sumažintų avaringumą rizikinguose kelių ruožuose – pertvarkomos sankryžos, apšviečiamos pėsčiųjų perėjos, įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai, statomi greičio ribojimo įrenginiai. Teigiamų pokyčių yra – keliskart sumažėjo vadinamųjų juodųjų dėmių keliuose, avarijose mažiau žūsta žmonių. Tačiau gaila, kad ne visi eismo dalyviai kelyje elgiasi atsakingai, yra pagarbūs kitiems vairuotojams, todėl prevencinėmis priemonėmis tenka nuolat priminti vairuotojams apie saugaus greičio pasirinkimo svarbą, o susitikus su bendruomenėmis kalbėti apie visų eismo dalyvių atsakomybę, ugdyti nepakantumą eismo taisyklių pažeidėjams, – pastebi VĮ „Kelių priežiūra“ Kauno padalinio saugaus eismo specialistas L.Kiškis.

Sinoptikai vairuotojams artimiausiomis paromis nežada geresnių naujienų, todėl verta atsižvelgti į specialistų patarimus, kaip vairuoti žiemą, kad nesukeltumėt problemų ir sau, ir kitiems.

Dalė Lazauskienė

