„Pats parašė pareiškimą…“

Pokalbis su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Egidijum Visocku

Pastaruoju metu ir politikos kuluaruose, ir viešojoje erdvėje vyksta „karštos“ diskusijos apie skelbiamus konkursus vieno ar kito Prienų rajono savivaldybės administracijos skyriaus vedėjo vietai užimti, galimus kai kurių darbuotojų viešųjų ir privačių interesų pažeidimus bei kitas rezonansą keliančias situacijas, susijusias su vykstančiais planuotais ir neplanuotais pokyčiais Prienų r. savivaldybės administracijos darbe. Kylančius konfliktus aptarinėja ir vietos politikai, matyt, jau galvodami apie būsimus rinkimus, ir įvairių organizacijų bei seniūnijų bendruomenių žmonės. Įvairių pastebėjimų bei klausimų susikaupė ir „Gyvenimo“ laikraščio pašte. Atsakyti į juos paprašėme Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių Egidijų Visocką. Pokalbį su juo ir pradėjome nuo taip vadinamų „ karštų taškų“.

– Diskusijos, kurias, ko gero, jau galima pavadinti ir atvira kova, dėl savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus darbo jau peržengė ir rajono ribas. Ar neseniai paskelbtas konkursas Žemės ūkio skyriaus vedėjo vietai užimti nesukels naujų audrų?

– Manau, kad ne. Turime buvusio vedėjo Donato Šimukonio prašymą dėl perkėlimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas, kuriame jis prašo perkelti jį iš Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigų į Investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Yra parašytas direktoriaus įsakymas, ant kurio D. Šimukonis pasirašęs. Grįžęs iš atostogų, kurios prasitęsė dėl ligos, jis pradės darbą Investicijų skyriuje.

Manau, kad po pateiktų Žemės ūkio ministerijos Audito ir galimam tarnybiniam nusižengimui tirti sudarytos komisijos išvadų, D. Šimukonis Žemės ūkio skyriuje nei vedėju, nei specialistu dirbti negali. Komisijai tiriant nebuvimo darbe faktą, paaiškėjo, kad vedėjas vienas neturėjo teisės važiuoti nustatinėti žvėrių padarytos žalos V. Petraškos ūkyje. Dalyvavimo tikrinime nepatvirtino nei kiti specialistai, nei medžiotojų atstovai. Kaip ir nepasitvirtino žinia apie tai, kad kitas Žemės ūkio skyriaus specialistas A. Rinkevičius, „prapuolęs“ kartu su vedėju, buvo išvykęs pas ūkininką į Skriaudžius. Ūkininkas paneigė informaciją.

Akivaizdu, kad iš pradžių dar atsiliepę telefonu, o vėliau – jau ne, ir į darbą negrįžę specialistai savo nebuvimo darbe pateisinti neturi kuo. Tad D. Šimukonio perkėlimas dirbti specialistu į kitą skyrių, tai – suteiktas šansas pasitaisyti, kuriuo nederėtų „spekuliuoti“. Toks buvo abipusis susitarimas.

Komisija savo išvadas dėl A. Rinkevičiaus pateiks, kai specialistas grįš iš atostogų, kurios, beje, taip pat prasitęsė dėl ligos. Tada bus priimtas sprendimas dėl nuobaudos. – Šiuo metu savivaldybės administracijoje laisvi dar trijų skyrių vedėjų etatai, tarp jų ir labai svarbių, Investicijų ir Socialinės paramos skyrių. Ar tokia situacija nekelia problemų? O gal taip tiesiog patogiau, kai nėra kam prisiimti atsakomybės už vienus ar kitus veiksmus, įstrigusius projektus?

– Dėl to, kad kol kas neužimti keli skyrių vedėjų etatai, darbai nestringa, rengiami ir projektai, skelbiami ir konkursai darbams atlikti, gyventojams suteikiamos visos reikalingos paslaugos. Kiekvienas specialistas žino savo darbą ir jį dirba. Manau, kad ir gyventojai pastebi ir Prienuose, ir seniūnijose vykdomus darbus.

Be to, jau baigėsi dokumentų priėmimo laikas Bendrojo skyriaus vedėjo vietai užimti. Turime per dėšimt pretendentų, netrukus paaiškės, kas vadovaus šiam skyriui. Užbaigę šias procedūras, skelbsime ir kitus konkursus.

– Kodėl „pakilo Damoklo kardas“ virš Jiezno seniūno Algio Bartusevičiaus?

– Kardo niekas nekėlė ir nekelia, tiesiog reikia išsiaiškinti, kaip yra organizuojami darbai ir kur „nukeliauja“ biudžeto pinigai.

Įtarimų dėl galimo viešųjų ir privačių interesų supainiojimo kilo tuomet, kai man buvo pateikti dokumentai apie atliktus darbus, nors aš dar nebuvau pasirašęs darbų pirkimo sutarties. Dar daugiau abejonių sukėlė tai, kad pirkimo užduotį rengė buvęs savivaldybės administracijos specialistas Antanas Bartusevičius (seniūno brolis), darbai buvo pirkti iš Danutės Bajorienės (sesers įmonės), o už darbus, kaip akivaizdu, pasirašė seniūnas, dar vienas brolis. Tikrai nemanau, kad tokia praktika teisinga.

Todėl ir buvo sudaryta komisija šiam faktui ištirti. Seniūnui grįžus iš atostogų, komisija atliks tyrimą ir pateiks savo išvadas.

– Nejauku šiandien ir Veiveriuose. Seniūnija pasidalinusi į dvi stovyklas. Vienoje barikadų pusėje – Kultūros ir laisvalaikio centro direktorė, kitoje – seniūnas. Daugiau negu keista, kad du savivaldybei priklausančių biudžetinių įstaigų darbuotojai net nesikalba tarpusavyje, kad reikia tarpininkų bendriems darbams aptarti.

– Žinoma, kad liūdna dėl to, jog specialistai nepajėgia pamiršti ambicijų ir nesusitelkia bendram darbui. Jeigu jie nori dirbti, turi „užkasti karo kirvį“. Abu buvome pasikvietę pokalbiui, lyg ir sutarėme, kad asmeniškumai neturi trukdyti darbui. Manau, kad ir direktorė, ir seniūnas ras kompromisą. Situacija turi keistis.

– Kiek pagrįstos kalbos dėl Ašmintos seniūnijos naikinimo? Kodėl ruošiamasi ją naikinti ir ar bus klausiama gyventojų nuomonės, ar apie pokyčius jie sužinos tik po to, kai bus priimtas Tarybos sprendimas?

– Reformos tikslas – sudaryti sąlygas gyventojams patogiau pasiekti seniūniją. Jau kalbėjomės su Prienų, Išlaužo ir Pakuonio seniūnais dėl dabar Ašmintos seniūnijai priklausančių teritorijų priskyrimo vienai ar kitai seniūnijai. Analizuosim situaciją, klausim ir gyventojų nuomonės. Bus vykdoma jų apklausa. Tik tuomet, kai turėsim aiškumą, priimsim sprendimą.

Gyventojai neturėtų nerimauti, seniūnijos naikinimas jų gyvenimo sąlygų nepablogins.

– Ačiū už atsakymus.

Kalbėjosi Ramutė Šimukauskaitė