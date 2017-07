Strielčiuose ir Stakliškėse bus tiesiami vandentiekio ir nuotekų tinklai

Liepos 4 d. Prienų rajono savivaldybėje pristatytas pradedamas įgyvendinti vandentvarkos projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“, kuriam gautas europinis finansavimas – 2185 417,32 Eur. UAB „Prienų vandenys“ direktorius Pranas Mitkevičius su UAB „Infes“ direktoriumi Arvydu Markevičiumi oficialiai pasirašė rangos darbų Strielčių ir Stakliškių gyvenvietėse bei Prienų mieste sutartis. Iš viso šiose vietovėse bus paklota 19,35 km naujų bei renovuota 4,51 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Projekto įgyvendinimas truks maždaug dvejus metus.

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė, kad šis projektas vienas iš svarbiausių, kurie bus vykdomi 2014 – 2020 metų europinio finansavimo laikotarpiu. UAB „Prienų vandenys“ direktoriaus P. Mitkevičiaus teigimu, parengtas techninis projektas pirmiausia leidžia pradėti darbus Strielčių gyvenvietėje, kur bus nutiesta 13,52 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Kadangi iki šiol dalis Strielčių gyventojų naudojo vandenį iš prastos būklės vandenvietės, jis buvo tiekiamas susidėvėjusiais vamzdynais, o nuotekos netvarkomos, naujai paklotus tinklus planuojama sujungti su esančiais Prienuose. Nuotekos bus perpumpuojamos į Birštono valymo įrenginius. Įgyvendinus projektą, centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu bus aprūpinti 89 būstai (205 gyventojai), bus suteikta galimybė valyti nuotekas 96 būstams (221 gyventojui). Darbai atsieis 1 468 200 eurų.

Direktorius tikisi, kad, pagerinus gyventojų buities sąlygas, bus išspręstos ir aplinkosauginės problemos. Jo manymu, pratęsus vandentiekio ir nuotekų tinklus Kauno kryptimi, padidės šios teritorijos patrauklumas, todėl atsiras precedentas gyvenamųjų namų ir komercinės ar gamybinės paskirties pastatų statybai.

Susirinkimų Stakliškių seniūnijoje metu gyventojai nuolat kėlė jiems opią vandentvarkos problemą, kuri atsirado, kai UAB „Lietuviškas midus“ pasistatė atskirus nuotekų valymo įrenginius ir atsisakė aptarnauti iki tol prie gamyklos tinklų prisijungusius gyventojus. P.Mitkevičiaus teigimu, ši problema bus išspręsta, kai, įgyvendinus projektą, 34 gyventojai (15 būstų) bus aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu, o 214 gyventojų (93 būstai) galės naudotis centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Prie naujai pastatytų nuotekų valymo įrenginių galės prisijungti dar 285 gyventojai. Visgi direktorius pripažino, kad šis projektas labiau socialinis ir vargu ar atsipirks.

Stakliškių miestelio vandentvarkos projektui numatoma skirti 1 241 500 eurų. Už šias lėšas bus nutiesta apie 0,38 km vandentiekio ir apie 5,45 km nuotekų tinklų, rekonstruota apie 3,099 km vandentiekio tinklų, pastatyti nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas – 40 kub.m per parą.

Projekto metu taip pat žadama rekonstruoti daugiau nei 900 metrų vandentiekio tinklų Prienų mieste, Stadiono ir Pramonės gatvėse. Maždaug pusė kilometro tinklų J.Basanavičiaus gatvėje jau rekonstruota.

UAB „Infes“ statybos leidimą yra gavusi, direktorius Arvydas Markevičius tikisi, kad per tris mėnesius pasiseks parengti darbo projektą, suderinti visus reikiamus dokumentus ir pradėti konkrečius darbus.

Bendra projekto išlaidų suma – 3 087 459,20 euro. Todėl prie šio projekto savomis lėšomis (per 900 tūkst. eurų) teks prisidėti ir UAB „Prienų vandenys“, ir Prienų rajono savivaldybei. Kokio dydžio bus savivaldybės įnašas, neatskleista.

Neabejojama, kad investicijos prisidės prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, kitas klausimas – kaip vandens tiekėjai ir savivaldybė kaimiškose teritorijose paskatins naujus vartotojus prisijungti prie tinklų, ypač nuotekų.

Dalė Lazauskienė