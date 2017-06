Užkliuvo Miesto tvarkymo tarnybos darbas

Birštono savivaldybės tarybos gegužės posėdyje buvo numatyta apsvarstyti net 29 klausimus. Klausimas dėl savivaldybės ir socialinių būstų fondų sąrašų merės Nijolės Dirginčienės siūlymu buvo išbrauktas posėdžio pradžioje, antrasis – dėl vietinės rinkliavos už išorinę reklamą – kilus daugybei klausimų, atidėtas.

Tarybos posėdyje veiklos ataskaitas pristatė Birštono kultūros centro, Nemajūnų dienos centro, Birštono miesto tvarkymo tarnybos ir UAB „Birštono šiluma“ vadovai. Tarybos nariai klausimų ir pasiūlymų pateikė visiems pranešėjams, o daugiausia kritikos strėlių sulaukė Birštono miesto tvarkymo tarnybos direktorius Algirdas Kederys. Klausimų ir diskusijų sukėlė ne pati įstaigos veiklos ataskaita, bet Birštono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ataskaita. Šioje ataskaitoje, nors yra konstatuota, kad Miesto tvarkymo tarnyba beveik visas lėšas ir turtą valdė, naudojo ir disponavo teisėtai, yra nurodyti ir 36 pažeidimai, pastebėti įmonės veikloje. Dauguma trūkumų susiję su administraciniu darbu. Didžiąją dalį trūkumų (25) įstaiga jau pašalino.

Jurgita Šeržentienė siūlė nepritarti ataskaitai ir tarnybos vadovui nemokėti priedų, kol nebus ištaisyti visi trūkumai. Juozas Aleksandravičius pastebėjo, kad kurorto gėlynai gražūs ne dėl to, kad tarnybos darbuotojai juos gerai prižiūri, bet dėl to, kad Taryba jiems paskyrė pakankamai pinigų – 28 tūkst. eurų. Jis taip pat stebėjosi, kodėl inovatyvioje įmonėje darbuotojai iš šaligatvio tarpų samanas skuta peiliu.

Miesto tvarkymo tarnybos vadovą už tai, kad miestas tvarkomas labai gražiai, o didžioji dalis pastebėtų trūkumų jau ištaisyta, gynė merė Nijolė Dirginčienė ir jos pavaduotojas Vytas Kederys. Merė taip pat atkreipė dėmesį, kad šios įstaigos darbuotojai dažnai atlieka ir greitosios pagalbos funkcijas. Tiesa, žmonių jie negelbsti, bet prireikus meta suplanuotus darbus ir tuoj pat reaguoja į skubius įmonių prašymus.

Ataskaitai pritarė 8 Tarybos nariai, keturi buvo „prieš“, trys – susilaikė. Balsų dauguma ataskaitai pritarta.

Diskusijų kilo ir svarstant klausimą dėl leidimo Birštono savivaldybei išsinuomoti du ne daugiau nei 5 sėdimas vietas turinčius automobilius penkerių metų laikotarpiui ir ne brangesnius kaip 25 tūkst. eurų (be PVM). J.Šeržentienė siūlė nuolat nuomoti vieną automobilį, o antrąjį – prestižinį – prireikus. Po diskusijų 8 Tarybos nariai sprendimo projektui pritarė, trys buvo „prieš“, keturi – susilaikė. Balsų dauguma sprendimas priimtas.

Svarstant klausimus dėl pritarimo Birštono savivaldybės administracijai dalyvauti trijuose tarptautiniuose projektuose („Vanduo mus vienija“, „Žaliasis miestas“ ir „Drauge į „Natura2000“), prie kurių, jei būtų gautas finansavimas, savivaldybei reikėtų prisidėti maždaug 100 tūkst. eurų, J.Aleksandravičius pasigedo daugiau ir aiškesnės informacijos. Jo teigimu, „perkam katę maiše“. Paaiškėjo, kad Tarybos narys nežinojo apie viešus projektų pristatymus, todėl juose nedalyvavo ir į projektus, kurie yra pas savivaldybės administracijos specialistus, neįsigilino iki posėdžio. Merės siūlymu, administracijos darbuotojai įpareigoti nuo šiol apie visuomenei rengiamus pristatymus ir kitus panašius renginius Tarybos narius informuoti asmeniškai.

Šiems trims projektų sprendimams buvo pritarta visais balsais arba aiškia balsų dauguma. Pritarta ir dėl kitų projektų rengimo ir paraiškų teikimo.

Laima Duoblienė

