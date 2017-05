Birštono SC „Olimpo“ komanda – Kauno krepšinio C lygos nugalėtoja

Gegužės 20 dieną Kaune, A. Sabonio krepšinio centre vykusiame KKL C lygos „Topsport“ pirmenybių didžiajame finale Birštono SC „Olimpas“ krepšininkai rezultatu 80:64 įveikė BC „Boom“ komandą ir iškovojo čempionų taurę bei medalius.



Finalo naudingiausiu žaidėju pripažintas Mindaugas Knyšius, pelnęs 21 tašką, atkovojęs 10 kamuolių, išprovokavęs 9 pražangas, atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus bei surinkęs 37 naudingumo balus.

Viso sezono naudingiausiu KKL C lygos krepšininku išrinktas „Olimpo“ krepšininkas Osvaldas Brazdžionis, kuris per sezoną vidutiniškai pelnė 24,5 taško, atkovojo 10,3 kamuolių, atliko 3,9 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3,5 kamuolio, išprovokavo 3,7 pražangų bei rinko 29 naudingumo balus per kiekvienas rungtynes.

Komandoje prie pergalės prisidėjo Evaldas Šerpenskas (11 tšk., 11 at.k.), Tadas Miliūnas (17 tšk., 6 at. k.), Eigirdas Keblikas (9 at.k., 8 tšk., 8 rez.p.), Artiomas Marchockis, Mangirdas Knyšius, Dovydas Peldžius, Mantas Seilius.

Komandos treneris – Vidas Kapačinskas.

http://www.birstonosportas.lt