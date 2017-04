Tariamės, darom, džiaugiamės…

Praėjusį penktadienį vykusį Paprienės bendruomenės narių susibūrimą galima įvardinti kaip „du viename“. Ir neatsitiktinai. Pirmiausia Birštono gatvėje buvo atidengtas Paprienės bendruomenės Knygų namelis, paskui Prienų ligoninės lauko salėje vyko ataskaitinis susirinkimas.

Atidengtas Knygų namelis

Apie tai, kaip gimė Knygų namelio idėja, oficialaus jo atidengimo metu papasakojo bendruomenės pirmininkė Jūratė Zailskienė. Pagrindiniai šio namelio iniciatoriai buvo Pranas Marčiulaitis, Stasys Visockas. Panašų namelį Pranas matė kažkur Kauno rajone ir „pamėtėjo“ šią idėją Jūratei, sakydamas, kodėl neįsirengus tokio namelio mūsų bendruomenei. Tam pritarė Leonora, Stasys ir kiti… Stasys parūpino medienos, Jūratė su Rimvydu užsiėmė dažų paieška asmeniniame garaže, dailininkas Dainius Jurevičius apipavidalino, o vieta nameliui parinkta kolektyviai, ir taip sumanymas virto realybe. „Šio namelio atsiradimas – puikus mūsų bendruomeniškumo pavyzdys,“- sakė pirmininkė. Gražios iniciatyvos – Knygų namelio pastatymo proga Paprienės

bendruomenę pasveikino atidengti jį padėję Prienų rajono savivaldybės vicemeras Algis Marcinkevičius, miesto seniūnas Algimantas Matulevičius. Atvėrus Knygų namelio langelį, lentynos prisipildė knygų, žurnalų. Šio namelio paskirtis aiški – ant sienelių puikuojasi užrašas – „Keiskimės knygomis“.

Paprienėje atidengtas Knygų namelis – žaismingas ir viltingas saulės spindulėlis, kviečiantis kiekvieną ateiti paskaityti, atnešti jau perskaitytą ir pasiimti patikusią knygą, laikraštį ar žurnalą.

Apžvelgti darbai

Tą patį vakarą ligoninės salėje išklausėme bendruomenės pirmininkės Jūratės Zailskienės ataskaitą už praėjusius metus, taip pat Vilmos Kižienės pateiktą finansinę ataskaitą. Mūsų bendruomenė palyginti dar jauna, įregistruota tik prieš dvejus metus, joje 46 nariai. Pasak pirmininkės, ir pajėgos nemažos, ir darbai nemenki. Per ataskaitinį laikotarpį vyko 7 valdybos posėdžiai, dalyvauta įvairiose veiklose. Tai ir akcija „Darom“, padirbėta prie ligoninės, įrengta petankės aikštelė, vyko turnyras, dalyvauta bendruomenių šventėje Siponių dvare, vyko renginys prie koplytstulpio Valstybės dienai paminėti, ekskursija į Augustavą, Kaimynų šventė, paskleista saugios kaimynystės idėja, organizuotas sodybų puošimas prieš Kalėdas, N. Metus, šventė vaikams (Trys Karaliai), sutvarkytas ruožas Nemuno pakrantės ir kt. Bendruomenės pirmininkė, be kita ko, pasidžiaugė, jog visada padeda rajono savivaldybė, Prienų seniūnija, ligoninė, sveikuolių klubas „Versmenė“, tad ir buvo padėkota jų vadovams A. Matulevičiui, J. Milaknienei, L. Kalantienei, aktyviai seniūnaitei St. Dumalakienei ir kt. Aptarėme darbus ateičiai. Seniūnas A. Matulevičius išklausė narių pasiūlymus, supažindino su numatytais atlikti darbais. Miesto vadovas pastebi, jog vieni gyventojai įsirengę individualias pašto dėžutes prie namų, kiti naudojasi bendromis, tačiau kol kas dar neprieita prie bendros nuomonės, ar panaikinti bendras dėžutes gatvėse. Informuota apie tai, jog gauti pinigai iš Kelių fondo, todėl numatoma perkloti asfaltą nuo Pušyno gatvės iki ligoninės, sujungti Žvėrinčiaus taką su pėsčiųjų taku. Pritarta minčiai, jog reikalinga perėja ties autobusų stotele Paprienėje ir kt. Seniūnas minėjo, jog vyksta darbai estradoje, ruošiamas estrados sutvarkymo projektas ir kt. VšĮ Prienų ligoninė direktorė Jūratė Milaknienė kėlė opią automobilių parkavimo aikštelės problemą, anot jos, atvažiavusieji neturi kur pastatyti automobilių. Leonorai Kalantienei rūpėjo vandentiekio įvedimas Birštono gatvėje, kiti teiravosi dėl perkasų Jaunystės gatvėje.

Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė kvietė lankytis jų namuose, vaikščioti kiemelyje įrengtais sveikatinimo takeliais. Paprienės bendruomenės pirmininkė akcentavo, jog reikia sutvarkyti taką per miškelį į kapines, taip pat sutarėme dėl ekskursijos, numatėme aplankyti Suvalkijos dvarus, organizuoti tradicinę Kaimynų šventę. Daug darbų ir renginių tiesiog padiktuoja laikmetis. Lai būna taip, kaip sakė Paprienės seniūnaitė: „Paprienė mūsų nuostabi, Paprienę mylime visi“…

Susirinkimo pabaigoje visiems puikų koncertą padovanojo svečiai iš Vilkaviškio – pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“, kurio pirmininkė Danutė Akucevičienė dar ir pakvietė Paprienės bendruomenę atvykti į kitais metais vyksiančias Pasaulio vilkaviškiečių dienas.

Ona Ališauskienė