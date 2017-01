Seniūnai – apie žiemą: Kokių problemų sukėlė žiema ir užėję šalčiai?

Išlaužo seniūnas Tomas Skrupskas:

– Didžiausia problema – slidūs keliai. Kur būtiniausia, pabarstome, tačiau visų kelių pabarstyti neturime galimybių. Ypač sudėtinga, kai temperatūra laikosi apie nulį: naktį pašąla, dieną atitirpsta, tuomet nubėga išbarstyta druska ir gaunasi taip, kad dirbame bergždžiai. Keliams šalčiai geriau, nei amžinas ruduo, nes mažiau išdaužų atsiranda. Žmonės skambina, praneša, kad po prieš naujuosius buvusio šilto periodo kai kur keliai labai duobėti. Deja, dabar kelių remontuoti negalime. Džiaugiamės, kad nėra daug sniego, todėl keliai neužpustomi – visi pravažiuojami.

Baiminamės, kas bus, jei Vyriausybė, kaip žada, PVM lengvatos šildymui bus kompensuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros fondo lėšų. Keliams pinigų ir taip skiriama ne per daug, jei sumažins, bus blogai.

Seniūnijoje yra ir vienišų senyvų žmonių, kuriais rūpinamės nuolat. Artėjant žiemai nuvažiavę įsitikiname, ar turi malkų, ar krosnis tvarkinga, kamino išvalyti ar kitokios pagalbos nereikia. Ir per šalčius skiriame didesnį dėmesį – ar pasikūrenę, ar turi maisto, rūpinasi ne tik socialinė darbuotoja, bet ir seniūnijos darbuotojai. Gerai, kad didelių problemų nėra.

Šilavoto seniūnė Neringa Pikčilingienė:

– Keliai užpustyti buvo dar tik vieną kartą ir ne visi, tik trys Marijampolės pusėje. Tuos kelius nuvalėme. Šiuo metu visi keliai pravažiuojami. Jei pradės snigti ir pustyti, kelius prižiūrinčios įmonės darbuotojai pasiruošę, dėl to problemų nėra.

Per šalčius didesnį dėmesį skiriame vienišiems senoliams, daugiavaikėms šeimoms. Jei neaplankome, tai nors paskambiname, paraginame seniūnaičius užsukti, pasižiūrėti vietoje, ar nereikia pagalbos. Lankantis pas daugiavaikes socialinės rizikos šeimas paaiškėjo, kad trys iš jų turi mažai malkų. Šiuo metu kuru jau apsirūpino visi, bet tik paraginti ir pagąsdinti. Džiaugiamės, kad daugiau jokių aštrių problemų neiškilo.

Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė:

– Praeitą savaitę po trečiadienio snygio, ketvirtadienį sustiprėjęs vėjas kai kur laukus paliko plikus, o ant kelių pripūtė ir nemažai sniego. Tad jau teko juos valyti. Kelininkams darbo buvo nemažai. Per penktadienį visų kelių nuvalyti nespėjo, darbą baigė šeštadienį. Šiuo metu visi keliai išvažiuojami, nors ir slidūs. Bet žiema yra žiema, dėl to nereikia tikėtis idealių vasariškų sąlygų.

Su nerimu laukiame kitų pūgų, nes per pastaruosius kelerius metus atpratome nuo rimtų žiemų.

Rūpesčių turėsime ir pavasarį, nes po ilgo ir šlapio rudens žvyrkelių būklė būna prasta.

Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius:

– Šalčiai padarė ir kai ką gero – užšalo kai kurie problematiški, rudenį išmalti keliai. Taip problemą, nors ir laikinai, „užšaldėme“. Džiaugiamės, kad nėra sniego, todėl kelių valyti ir pinigų naudoti nereikia.

Pasirūpinome ir šąlančiais vienišais senoliais ar beveik benamiais. Porai žmonių šiltą būstą parūpinome jau anksčiau, praėjusią savaitę Jiezno PSPC Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje įkurdinome du vyrus, netrukus ten bus priglausta ir viena moteris.

Seniūnijoje šiuo metu likau dirbti vienas – kitus išguldė ligos. Kol kas spėju būtinus reikalus sutvarkyti, gerai, kad rimtų bėdų neiškyla.

Kalbino Laima Duoblienė