„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sėkmingai užbaigė mobilių klientų aptarnavimo vizitų programą regionuose. Per metus bendrovės specialistai aplankė 50 Lietuvos miestų, atsakė į daugiau nei 1 200 gyventojų ir verslo klientų klausimų, padėjo geriau suprasti paslaugų procesus ir individualias situacijas, o klientų pasitenkinimo rodiklis viršijo 92 balus. Iniciatyva taip pat prisidėjo prie glaudesnio bendradarbiavimo su savivaldybėmis, seniūnijomis ir vietos bendruomenėmis.
Per metus vykę vizitai papildė esamus klientų aptarnavimo kanalus ir suteikė galimybę gyventojams bei verslui gyvai aptarti individualias situacijas su ESO specialistais. Susitikimų metu klientai galėjo gauti paaiškinimus dėl konkrečių procesų, išsiaiškinti galimus sprendimus ir suprasti tolesnius veiksmus.
„Nors daugiau kaip 90 proc. klientų savo klausimus šiandien sėkmingai išsprendžia savitarnoje, interneto svetainėje ar konsultuodamiesi nuotoliniu būdu, daliai žmonių vis dar svarbu sudėtingesnes ar individualias situacijas aptarti gyvai. Būtent tokiems atvejams ir buvo skirti mobilūs vizitai regionuose“, – sako ESO Paslaugų tarnybos vadovė Agnė Domarkienė.
Anot jos, klientams svarbiausia ne pats kontaktas, o aiškumas. „Žmonės nori suprasti savo individualią situaciją, žinoti visus galimus pasirinkimus ir būti tikri, kokius veiksmus reikėtų atlikti toliau“, – teigia A. Domarkienė.
Dažniausios gyventojų ir verslo konsultacijų temos
Per metus ESO specialistų konsultacijomis regionuose naudojosi įvairaus amžiaus gyventojai ir verslo klientai. ESO klientų aptarnavimo specialistai teigia, kad galimybė tiesiogiai pasikalbėti dažniausiai vertinga tais atvejais, kai klientui reikia išsamiau aptarti individualią situaciją, įvertinti galimus sprendimus ar geriau suprasti paslaugų teikimo procesą.
Dažniausiai konsultacijų metu aptartos temos buvo naujų objektų prijungimo įkainių skaičiavimas, gaminančių vartotojų prijungimas, medžių ir želdinių tvarkymas šalia elektros tinklo, išmanieji skaitikliai, sąskaitų ir atsiskaitymų klausimai. Vartotojų teisių ir apsaugos temos sudarė mažiausią dalį visų kreipimųsi.
Konsultacijų metu specialistai klientams paaiškino paslaugų teikimo tvarką, reikalingus dokumentus, paraiškų eigą ir kitus praktinius žingsnius, susijusius su jų individualiomis situacijomis.
Galutiniais projekto duomenimis, mobiliųjų konsultacijų klientų pasitenkinimo rodiklis viršijo 92 balus, o per vieną vizitą vidutiniškai buvo aptarnaujami 24 klientai.
Glaudesnis bendradarbiavimas su seniūnijomis
Mobilūs klientų aptarnavimo vizitai tapo ir platesnio ESO bendradarbiavimo su regionais dalimi. Šiais metais bendrovė sustiprino bendradarbiavimą su Lietuvos seniūnijomis, o tiesioginis bendravimas ir informacijos sklaida apėmė 522 seniūnijas.
Seniūnijoms priskirti dedikuoti klientų aptarnavimo vadybininkai, todėl jos turi aiškų ir tiesioginį kontaktą su ESO. Toks bendradarbiavimo modelis leidžia bendrovei greičiau išgirsti regionuose kylančius klausimus, operatyviau reaguoti į vietos poreikius ir užtikrinti sklandesnį informacijos perdavimą.
Seniūnijos taip pat iš anksto gauna informaciją apie planuojamus ESO mobiliųjų klientų aptarnavimo specialistų vizitus savo regionuose, todėl gali laiku informuoti vietos gyventojus bei bendruomenes. Seniūnai turi galimybę tiesiogiai kelti aktualius klausimus ir perduoti bendrovei grįžtamąjį ryšį.
Taip sustiprintas ESO dialogas su regionais, pagerinta informacijos sklaida ir sukurtas efektyvesnis būdas girdėti vietos bendruomenių poreikius.
Vizitų metu surinktos įžvalgos padės tobulinti klientų aptarnavimą
Mobilūs vizitai suteikė ESO galimybę ne tik atsakyti į klientų klausimus, bet ir tiesiogiai išgirsti, kas jiems svarbiausia naudojantis bendrovės paslaugomis.
Per metus sukaupta patirtis padėjo geriau suprasti klientų poreikius, įvertinti, kur informacija gali būti pateikta dar aiškiau ir kokiose situacijose didžiausią vertę suteikia individuali konsultacija.
Projekto metu surinktos įžvalgos bus naudojamos toliau gerinant klientų aptarnavimo procesus, interneto svetainės turinį, savitarnos sprendimus ir kitus klientų informavimo kanalus.
Projektas taip pat parodė, kad skirtingi ESO aptarnavimo būdai sėkmingai papildo vienas kitą. Kasdienius klausimus dauguma klientų patogiai išsprendžia skaitmeniniais kanalais, o gyvos konsultacijos gali būti naudingos tais atvejais, kai reikia išsamiau aptarti individualią situaciją.
„Dauguma klientų šiandien renkasi skaitmeninius kanalus, todėl ypač svarbu, kad informacija būtų aiški ir lengvai pasiekiama. Didžiausia šio projekto vertė – galimybė dar geriau suprasti klientų poreikius ir lūkesčius. Vizitų metu surinktas grįžtamasis ryšys bei įžvalgos padės toliau tobulinti klientų aptarnavimo procesus, savitarnos sprendimus ir informacijos pateikimą visuose klientų aptarnavimo kanaluose“, – sako A. Domarkienė.