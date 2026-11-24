Lapkričio 11-osios vakarą Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko jautrus ir bendruomenę sujaudinęs susitikimas su rašytoja, aktore ir režisiere Andra Kavaliauskaite. Renginio metu autorė pristatė savo knygą „Lili. Seen“, sukurtą remiantis tikromis paauglių ir jų šeimų istorijomis.
Susitikimo metu atvirai aptarti sunkūs paauglių išgyvenimai, su kuriais vis dažniau susiduria jaunuoliai ir jų artimieji: valgymo sutrikimai, emocinės sveikatos iššūkiai, santykių šeimoje problemos bei patyčios. Autorė akcentavo, kad tokios temos reikalauja ne tylos, o drąsaus ir sąmoningo kalbėjimosi.
Bibliotekoje susirinkę dalyviai turėjo progą išgirsti įtraukiančias audioknygos ištraukas, kurios per gyvus dialogus ir vidinius monologus atskleidė gilius bei skaudžius personažų išgyvenimus. Šis netradicinis formatas leido susirinkusiesiems dar labiau įsigilinti į emocinę paauglių būseną ir tėvų išgyvenamą bejėgiškumą.
Šis renginys tapo svarbiu priminimu bendruomenei nelikti abejingiems ir laiku pastebėti šalia esančiųjų skausmą. Nebūkime abejingi – kartais paprastas išklausymas gali išgelbėti jauno žmogaus gyvybę.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
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